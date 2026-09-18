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Gazonul din Giulești prezintă destul de multe probleme în această perioadă. Recent, Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a răbufnit în mod public vizavi de acest subiect. Ulterior, Victor Angelescu a asigurat că se vor face eforturi în această pauză competițională pentru ca situația să se îmbunătățească, dar totodată a anunțat și că sunt șanse mici ca suprafața de joc să fie înlocuită până la finalul acestui sezon.

Cum arată gazonul din Giulești înainte de Rapid – FC Argeș

Pe lângă faptul că temperaturile ridicate din această vară au afectat starea gazonului, în Giulești mai există o problemă. Respectiv că acolo își joacă și cei de la Hapoel Beer-Sheva partidele de pe teren propriu din Europa League. FANATIK a informat în exclusivitate cu referire la

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Recent, mai exact miercuri seară, israelienii s-au duelat pe stadionul Rapid cu Dinamo Zagreb în prima etapă din faza principală a competiției, scor final 0-0. Cu toate acestea, gazonul nu a fost afectat foarte mult în urma desfășurării acelei partide și, în mod destul de surprinzător în contextul dat, s-a prezentat într-o stare destul de bună la meciul rapidiștilor de vineri seară de pe teren propriu cu FC Argeș, din etapa a 10-a a SuperLigii. Iar în acest sens imaginile surprinse de fotoreporterul FANATIK prezent în Giulești la această partidă sunt mai mult decât elocvente. Toate pozele pot fi văzute în galeria foto atașată acestui articol.

„Gazonul este de liga a treia spre a patra, în opinia mea. Este rușinos ce se întâmplă. Eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid. La Liga 2, pe gazonul din Regie, care din momentul în care au început ploile, Rapid a pierdut foarte multe puncte pe teren propriu, chiar dacă câștigam cu echipele cele mai bine cotate pe gazoane bune din deplasare.

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Mi-aș dori să nu mai am parte de o astfel de experiență , dar nu știu exact cine se ocupă și cine întreține gazonul, dar eu văd o singură soluție: schimbarea completă a acestuia. E valabil pe mai multe stadioane din România. Îl compar cu gazonul de la Sibiu, unul de Anglia, Wembley, gazon de tipul acela ar trebui să aibă Rapid”, spunea recent Daniel Pancu despre gazonul de pe stadionul Rapid.

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Ce a spus Victor Angelescu despre gazonul din Giulești

Ulterior, cu ocazia unei intervenții , întrebat în legătură cu posibila schimbare a suprafeței de joc, Victor Angelescu a spus: „Am avut în toți acești ani un gazon foarte bun. Anul aceasta din păcate nu arată cum trebuie, a fost și o vară foarte caldă, s-au jucat și mai multe meciuri. Au jucat și Beer Sheva și vor mai juca, nu e la cel mai bun nivel. Am vorbit și cu cei de la clubul sportiv, au făcut eforturi foarte mari pentru acest sezon.

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Sper că în pauza echipelor naționale să rezolvăm problemele. Nu ține 100% de noi, ține de clubul sportiv, fac eforturi să repare. E mai problematic, perioadă scurtă. Nu știu, procedurile pentru schimbarea gazonului sunt mai de durată. Știu că vor face eforturi să arate cât mai bine. Trei săptămâni de pauză, sperăm că terenul va arăta mai bine”.