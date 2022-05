Rapid ține cu dinții de Rareș Ilie. Condițiile în care „Micul fenomen” poate pleca din Giulești: „Nu vom accepta oferte mici sau medii”

Rareș Ilie este unul dintre fotbaliștii care , sezonul 2021-2022. Fotbalistul de 19 ani a jucat 34 de meciuri pe prima scenă fotbalistică din România, perioadă în care a marcat șase goluri și a oferit nouă pase decisive. Cu toate acestea, conducerea nou-promovatei nu se grăbește să se despartă de cel supranumit „Micul fenomen”.

Victor Angelescu, despre un posibil transfer al lui Rareș Ilie: „Ar trebui să fie o ofertă senzațională”

Victor Angelescu exclude un transfer al atacantului în pauza competițională și susține că pentru a evolua din punct de vedere sportiv, jucătorul ar trebui să mai rămână, cel puțin un an, în România.

Conform spuselor , singura șansă ca Adrian Mutu să îl piardă pe Rareș Ilie ar fi ca un club din străinătate să ofere o sumă uriașă de bani, scenariu improbabil în acest moment.

„Ar trebui să fie o ofertă senzațională ca să îl cedăm pe Rareș Ilie, nu ne gândim doar la bani, ci și la jucător, cred că mai are nevoie de un an la noi, nu vom accepta oferte mici sau medii. Doar dacă ar fi vreo echipă foarte puternică și jucătorul își va dori, nu ne vom opune.

Nu pot să spun, nu îmi place să vorbesc despre cifre, dar sigur ar trebui să fie vorba despre mulți bani, nu punem acest preț, ca alte cluburi, doar ca să umflăm jucătorul, am vorbit și cu el, părerea noastră e că mai are nevoie de cel puțin un an.

Este încă tânăr, nu cred că este momentul prielnic pentru el de a face pasul în Europa. E foarte tânăr, a jucat foarte bine, dar ar trebui să mai rămână minimum un an la noi în campionat.

Fiecare are părerea lui, îi cunosc pe amândoi, nu vreau să fac o diferență între ei, amândoi sunt foarte buni, ambii au potențialul de a ajunge la o echipă de top”, a declarat Victor Angelescu, la Pro Arena.

Rareș Ilie a fost urmărit de fiul lui Marcelo Lippi

. Reușita a venit în partida câștigată de giuleșteni cu scorul de 1-0 în fața lui Sepsi. La acel meci, „Micul fenomen” a fost urmărit din tribune de Davide Lippi, fiul marelui Marcelo Lippi, care este agent de jucători.

„Cred că Rareș Ilie este un jucător bun, dar este încă tânăr. Când un fotbalist de vârsta lui joacă titular în prima ligă mereu vor fi echipe interesate. A fost bine pentru să văd un jucător ca el. Voi merge zilele viitoare să văd și alți fotbaliști. Apreciez fotbalul românesc.

Cred că nu sunt mulți români care au venit în ultimul timp în Italia. Da, Dennis Man și Mihăilă, dar pot să fie și alții. Fotbalul din România este într-o creștere și reprezintă o piață interesantă”, a declarat, atunci, Lippi juniori, pentru .