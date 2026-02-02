Rapid, transfer de top! Jucătoarea din naţionala României a semnat cu echipa giuleşteană. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid l-a numit antrenor la începutul acestui sezon pe . Noul proiect are ca obiectiv revenirea echipei în Liga Campionilor, dar şansele sunt mici la finalul acestui sezon.

Andreea Popa a semnat cu Rapid!

Oficialii vor să construiască o echipă şi mai puternică pentru sezonul viitor, iar cel mai nou transfer este cel al Andreei Popa, care a semnat cu Rapid. Centrul pleacă după trei ani de la Dunărea Brăila şi revine în Giuleşti, formaţie la care a evoluat între 2017 şi 2019.

Andreea Popa este şi componentă de bază a naţionalei României, fiind în lot şi la Campionatul Mondial recent încheiat de „tricolore” pe locul 9. A debutat în prima reprezentativă în 2019, fiind o prezenţă constantă.

Transferurile reuşite de Rapid pentru sezonul viitor

De la Dunărea Brăila la Rapid va veni şi extrema dreaptă Oana Borş. pentru stagiunea următoare: Orlane Kanor şi Laura Glauser vin de le Ferencvaros, iar Océane Sercien-Ugolin vine de la Debrecen.

La Rapid va veni şi Klara Schlegel, handbalistă care a fost titulară în echipa Austriei la Campionatul Mondial recent încheiat. La capitolul plecări, deocamdată a fost oficializat doar transferul Denisei Şandru la CSM Bucureşti.

Rapid este pe locul 6 în Liga Naţională după primele 13 etape în care a adunat 13 puncte. Echipa lui Bezeau este pe locul 2 în grupa din EHF European League, cu 4 puncte adunate după primele 3 etape.