Rapid, transfer de top! Jucătoarea din naţionala României a semnat cu echipa giuleşteană. Exclusiv

Rapid a dat o lovitură importantă pe piaţa transferurilor. Andreea Popa va pleca în vară de la Dunărea Brăila şi a semnat un contract valabil cu echipa lui Laurent Bezeau.
02.02.2026 | 20:20
EXCLUSIV FANATIK
Rapid, transfer de top! Jucătoarea din naţionala României a semnat cu echipa giuleşteană.
Rapid l-a numit antrenor la începutul acestui sezon pe Laurent Bezeau, fostul finalist al Ligii Campionilor cu Brest. Noul proiect are ca obiectiv revenirea echipei în Liga Campionilor, dar şansele sunt mici la finalul acestui sezon.

Andreea Popa a semnat cu Rapid!

Oficialii vor să construiască o echipă şi mai puternică pentru sezonul viitor, iar cel mai nou transfer este cel al Andreei Popa, care a semnat cu Rapid. Centrul pleacă după trei ani de la Dunărea Brăila şi revine în Giuleşti, formaţie la care a evoluat între 2017 şi 2019.

Andreea Popa este şi componentă de bază a naţionalei României, fiind în lot şi la Campionatul Mondial recent încheiat de „tricolore” pe locul 9. A debutat în prima reprezentativă în 2019, fiind o prezenţă constantă.

Transferurile reuşite de Rapid pentru sezonul viitor

De la Dunărea Brăila la Rapid va veni şi extrema dreaptă Oana Borş. Echipa giuleşteană a transferat şi trei sportive din Franţa pentru stagiunea următoare: Orlane Kanor şi Laura Glauser vin de le Ferencvaros, iar Océane Sercien-Ugolin vine de la Debrecen.

La Rapid va veni şi Klara Schlegel, handbalistă care a fost titulară în echipa Austriei la Campionatul Mondial recent încheiat. La capitolul plecări, deocamdată a fost oficializat doar transferul Denisei Şandru la CSM Bucureşti.

Rapid este pe locul 6 în Liga Naţională după primele 13 etape în care a adunat 13 puncte. Echipa lui Bezeau este pe locul 2 în grupa din EHF European League, cu 4 puncte adunate după primele 3 etape.

  • 25 de ani are Andreea Popa
  • 6 transferuri a bifat Rapid până acum
