Rapid, transfer de ultimă oră: “L-a impresionat pe Gâlcă şi va semna!”. Exclusiv

Cristi Coste a anunțat la FANATIK SUPERLIGA un nou transfer pentru Rapid. Grecul Christos Papadopoulos, un mijlocaș în vârstă de 20 de ani, este gata să semneze cu giuleștenii
Cristi Coste, Gabriel Eșanu
24.08.2025 | 11:22
Christos Papadopoulos a fost transferat în această vară de Genoa, de la Academia lui Juventus, iar Dan Șucu a ales să îl redirecționeze spre Rapid. Grecul se află de câteva zile la baza de pregătire a Rapidului, așa cum a anunțat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA, și l-a impresionat deja pe Costel Gâlcă.

Grecul Christos Papadopoulos, 20 de ani, l-a convins pe Costel Gâlcă și va semna cu Rapid

„Din informațiile noastre, jucătorul de care vorbea Costel Gâlcă este grecul de 20 de ani, Christos Papaopoulos. El trebuie să semneze zilele astea cu Rapid. Se pare că l-a convins pe Gâlcă și va fi una dintre cele două achiziții. Se mai așteaptă și un decar!

Înțeleg că Mauro Pederzoli se ocupă de situația acestui mijloocaș ofensiv care să aducă ruperile de ritm și jocul ofenssiv așteptate în giulești. Acest grec este deja la bază, l-a și văzut ieri Gâlcă într-un joc școală cu Ștefăneștii de Jos. Iar acest Papadopoulos va semna cu Rapid”, a explicat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Christos Papadopoulos are o selecție la naționala U21 a Greciei și este cotat la 700.000 de euro

Christos Papadopoulos este evaluat la 700.000 de euro, conform Transfermarkt, și are o selecție la naționala U21 a Greciei. A jucat în Grecia pentru Falaniakos, Aetos Macrych și Iraklis Larisas, înainte de a fi luat, în 2022, de Genoa, pentru echipa U19. În sezonul 2024-2025, Papadopoulos a fost împrumutat la Academia lui Juventus, dar a revenit la Genoa în această vară.

”Christos Papadopolous, mijlocaș grec în vârstă de 20 de ani, jucător legitimat la Genoa CFC, s-a alăturat de astăzi antrenamentelor Rapidului și va lucra în perioada următoare sub comanda lui Constantin Gâlcă. Fotbalist de picior stâng, cu profil ofensiv, Papadopolous va participa la pregătirea echipei în următoarea perioadă, urmând ca staff-ul tehnic să evalueze stilul său de joc”, a anunțat Rapid, într-un comunicat oferit pe 14 august.

Între timp, Papadopoulos a reușit să îl convingă pe Costel Gâlcă, așa cum a anunțat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA, și va fi păstrat în lotul Rapidului pentru acest sezon. Rămâne astfel ca formația din Giulești să mai forțeze pentru un singur transfer, decarul mult așteptat de fani. Mișcare de care se ocupă directorul sportiv Mauro Pederzoli.

