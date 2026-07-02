E oficial! Rapid își ia atacant de top: vine din Italia, de la Genoa lui Dan Șucu. Oficialii giuleştenilor confirmă negocierile

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Rapid dorește să îl transfere de la Genoa pe atacantul italian Alessandro Debenedetti (22 de ani), fotbalist care a evoluat în ultimele două sezoane în Serie B. Directorul sportiv al giuleștenilor, Marius Bilașco, a confirmat că Rapid a ajuns la un acord cu Genoa, grupare condusă tot de Dan Șucu, negocierile cu fotbalistul fiind în desfășurare.

Rapid, acord cu Genoa pentru transferul unui atacant! Anunțul lui Marius Bilașco

Conducătorii Rapidului vor să revoluționeze lotul înainte de startul noului sezon, iar sub comanda lui Daniel Pancu ar putea sosi atacantul italian Alessandro Debenedetti, fotbalist care se află sub contract cu Genoa până în 2029. Directorul sportiv Marius Bilașco a anunțat că Rapid a ajuns la un acord cu gruparea italiană la care Dan Șucu este acționar majoritar, negocierile cu fotbalistul fiind în desfășurare. „Vrem să facem transferuri pe axa Rapid – Genoa, să consolidăm această relaţie. Da, Debenedetti este unul dintre jucătorii pe care îi dorim.

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Ne-am înţeles cu clubul, mai rămâne cu jucătorul. Nu a fost într-un mediu foarte bun anul trecut, când a fost împrumutat. Este un jucător de echipă, pe care Pancu l-a văzut, l-a analizat şi cred că pentru noi este o soluţie foarte bună”, a declarat Bilașco, conform . Debenedetti ar urma să sosească în Giulești sub formă de împrumut. . .

Cine este Alessandro Debenedetti

Atacantul născut în septembrie 2003 a evoluat la nivel de juniori pentru Sampdoria și FC Finale înainte de a ajunge la academia clubului Genoa în 2022. După un an excelent la echipa U19 a „grifonilor”, în care a marcat de 18 ori în 24 de jocuri, Debenedetti și-a început cariera la nivel de seniori, fiind împrumutat în Serie C, la Mantova.

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După un sezon în care a evoluat în 25 de meciuri, fără să marcheze vreun gol, „vârful” a rămas la Mantova, care a promovat în Serie B. Randamentul său a fost mai bun în divizia secundă, unde a marcat de 4 ori în cele 29 de jocuri disputate în sezonul 2024-2025. În stagiunea recent încheiată, atacantul a fost împrumutat din nou în Serie B, la Virtus Entella, pentru care a înscris de 3 ori în 32 de jocuri.

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Dacă va semna cu Rapid, Alessandro Debenedetti ar deveni al treilea jucător de la Genoa care ajunge în Giulești după ce Dan Șucu a devenit acționar majoritar la gruparea italiană. Până acum, la Rapid au sosit atacantul David Ankeye și portarul Franz Stolz, însă ambii au revenit la Genoa după împrumuturi fără a impresiona la gruparea „alb-vișinie”.

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