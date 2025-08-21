Sport

Rapid TV l-a cenzurat pe Denis Ciobotariu! E implicat și numele lui Marius Șumudică. Exclusiv

Situație cel puțin inedită la Rapid! Cum l-a cenzurat clubul din Giulești pe Denis Ciobotariu prin intermediul canalului TV oficial cu ocazia unor declarații date despre Marius Șumudică. FANATIK are toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.08.2025 | 10:00
Cei de la Rapid obișnuiesc de ceva timp, prin intermediul platformei TV oficiale, să îi prezinte pe jucători suporterilor într-o altă lumină, ceva mai personală. Fotbaliștii sunt filmați atât la antrenamente și în timpul rutinei lor profesionale zilnice, cât și în confortul personal al propriei locuințe. De asemenea, cu această ocazie, ei oferă și câteva declarații și vorbesc despre diferite aspecte cotidiene, profesionale și nu neapărat.

Denis Ciobotariu, cenzurat pe Rapid TV după ce l-a lăudat pe Marius Șumudică

Recent, în prim-planul unui astfel de episod s-a aflat Denis Ciobotariu. La un moment dat în timpul interviului realizat la el acasă, fundașul central a început să vorbească în termeni laudativi la adresa lui Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid, cel care, după cum se știe deja destul de bine, nu mai este privit chiar cu ochi buni de către conducerea clubului, ca urmare a mandatului său din Giulești și bineînțeles a plecării lui.

Fundașul central, unul dintre cei mai importanți fotbaliști în acest moment ai echipei antrenate de Costel Gâlcă, a spus că îl apreciază foarte mult pe Șumudică din perspectivă profesională și că îi este recunoscător pentru faptul că a insistat pentru transferul lui la echipa alb-vișinie la începutul acestui an, dar și pentru faptul că i-a acordat încredere și l-a folosit foarte mult în perioada în care ei au lucrat împreună.

De asemenea, Ciobotariu a mai punctat cu acea ocazie și că îl consideră pe fostul său antrenor ca un soi de părinte din punct de vedere profesional. Din informațiile obținute de FANATIK, oficialilor de la Rapid nu le-a convenit deloc această situație, din motivul explicat anterior. Astfel, ei au decis ca partea respectivă din interviu, de aproximativ un minut, să fie ștearsă în integralitate din materialul video care a ajuns ulterior să fie postat pe plaformele oficiale ale clubului.

Clipul video rezultat după ce clubul din Giulești a decis eliminarea bucății respective

Soarta lui Marius Șumudică la Rapid a fost decisă de către conducerea clubului cu aproximativ trei sau patru etape înainte de finalul sezonului trecut de Superliga, după cum a dezvăluit recent Giovanni Becali pentru FANATIK. De asemenea, cu aceeași ocazie, impresarul de fotbaliști a apreciat că este foarte greu ca antrenorul să mai devină o soluție pentru banca tehnică a echipei sale de suflet în viitor, cel puțin cât timp la conducere se va afla actuala echipă, formată bineînțeles în primul rând din acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu.

În mod evident, Giovanni Becali a exprimat această părere bazându-se pe informațiile din interior pe care le deține vizavi de evenimentele petrecute în Giulești în mandatul lui Șumudică, dar bineînțeles și prin prisma modului în care s-a produs despărțirea dintre cele două părți.

