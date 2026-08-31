Sport

Stojilkovic sau Popescu? Notele lui Marcel Pușcaș și omul meciului Rapid – U Craiova 1-1

Notele lui Marcel Pușcaș după Rapid - U Craiova 1-1, un meci peste media duelurilor din SuperLiga, cu multe ambiții și orgolii între două dintre cele mai bune echipe ale României.
Marcel Pușcaș
31.08.2026 | 23:34
Stojilkovic sau Popescu Notele lui Marcel Puscas si omul meciului Rapid U Craiova 11
ANALIZĂ FANATIK
Note Marcel Pușcaș, după Rapid - U Craiova 1-1
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Am urmărit un meci bun. Mai bun decât majoritatea din slabul nostru campionat. Au fost ambiții, viteze, orgolii, ocazii și atmosferă. Intensitatea a fost peste media campionatului. Mi-au plăcut Popescu, Bancu și  Matei de la Craiova și Stojilkovic, de la Rapid. La această oră, banca oltenilor este peste cea a Rapidului. Acest aspect extrem de important poate face diferența în acest campionat. Rapidul are nevoie de vreo 3 X Stojilkovic și nu de Doumbia pentru a avea pretenții la mai mult de locul 5. Cred că Pancu este de acord cu mine. Notele jucătorilor după meciul de azi sunt următoarele:

Notele lui Marcel Pușcaș pentru jucătorii de la Rapid, după 1-1 cu U Craiova

AIOANI (4,5) – A greşit la golul înscris cu capul de Stefanovic.

ONEA (5) – A fost depăşit deseori de tandemul Bancu- Baiaram. Fără aport ofensiv. A executat binișor o lovitură liberă în minutul 60.

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PAȘCANU (5) – S-a poziționat slab la golul înscris de Stefanovic. A alternat intervențiile bune cu altele mai puțin bune. A încasat un cartonaș galben în minutul 70.

KRAMER (6) – A fost cel mai sigur apărător rapidist.

SĂLCEANU (5 ) – A fost nesigur și ezitant. Fără aport ofensiv. A fost schimbat cu Rareș Pop.

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GRAMENI (5,5 ) – Travaliu bun, dar a comis multe greșeli de transmitere. A fost înlocuit cu Bubanja.

VULTURAR (5,5) – Nu s-a prea văzut în prima parte a meciului. A fost mai activ în a doua repriză. A fost mereu prezent în zonă, dar puțin la minge. Poate mai mult.

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Stojilkovic, cel mai bun transfer la Rapid

DOUMBIA (4,5) – Pentru vârsta de 18 ani nu a jucat rău. Pentru un fotbalist venit din Italia, da. Mai are de lucru pentru a convinge. A fost schimbat justificat la pauză cu Kamara.

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MORUȚAN (6) – A început energic, pare schimbat, dar a exagerat cu multe acțiuni individuale. Are meritul acțiunii și pasei decisive pentru golul lui Stojilkovic. A fost înlocuit cu Ouedraogo.

STOJILKOVIC (7) – A fost cel mai periculos atacant rapidist. Și-a creat ocazii mereu, a fost incisiv, cu demarcări bune. A înscris pentru 1-1 în minutul 66, după o fază lucrată de Moruțan. Un transfer reușit. Va fi o piesă grea la Rapid.

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DOBRE (6) – Ca de obicei a avut accelerări bune, dar nu a fost clar în joc. Poate fi oricând periculos prin viteza de alergare pe care o are.

Rezervele Rapidului nu au adus niciun plus echipei

BUBANJA (4,5) -A intrat în locul lui Grameni. Nimic concret

OUEDRAOGO (5) – a intrat  în locul lui Moruțan. A fost activ, dar a avut puține minute.

CIOBOTARIU (4,5) – L-a înlocuit pe Pașcanu. Nu a convins.

R.POP (4,5) – A intrat în locul lui Sălceanu. Nu s-a văzut în timpul jucat.

KAMARA (5,5) – Este peste Doumbia la ora actuală. Are o viteză de alergare  și de gândire în plus. În minutul 63 a lovit mingea în cap, cum se spune, la o bună centrare  a lui Onea.

Notele lui Marcel Pușcaș pentru jucătorii de la U Craiova, după 1-1 cu Rapid

L POPESCU (7,5) – Intervenție excelentă la ocazia din minutul 30 a lui Stojilkovic. A fost sigur pe el și a dat încredere echipei.

ROMANCHUK (6,5) – Este cel mai bun fundaș al oltenilor. Sigur și cu plasament bun.

STEFANOVIC (6) – A fost vulnerabil și panicat la presiunea pusă de rapidiști. Are meritul de a fi înscris în minutul 29 și cu concursul lui Aioani.

SCRECIU (5,5) – Bun pasator, vulnerabil în faza defensivă. Nu are calități pentru un ultim apărător.

MORA (5,5) – S-a văzut puțin în joc. A fost sub nivelul cu care ne-a obișnuit. Travaliul său a fost bun.

T BĂLUȚĂ (6) – Travaliu bun, a șutat la poartă. A fost peste alte evoluții ale sale. A fost înlocuit cu Teles.

CICÂLDĂU (6) – A jucat inteligent, stăpân pe acțiunile sale și a schimbat deseori bine direcția de atac

BANCU (6,5) -A fost din nou bun. A centrat bine și l-a pus mereu sub presiune pe Onea.

Baiaram vrea, dar nu-i iese nimic

D. MATEI (6,5) – A demonstrat că are personalitate. Și-a asumat șutul, a centrat decisiv la golul lui Stefanovic, a fost mereu bine demarcat și a fost sigur pe el. Alături de Popescu și Bancu a fost cel mai bun de la Universitatea. A fost înlocuit cu Băsceanu.

AL HAMLAWI (5) –  Și-a creat ocazii, dar nu a fost decisiv. A primit un cartonaș galben inutil la un fault asupra lui Vulturar. A fost schimbat la pauză cu Nsimba.

BAIARAM (5) – A depus efort. Se vede că vrea, dar nu-i iese mai nimic concret. A părut fără idei, cu multe preluări și pase greșite. Este previzibil, căutând mereu să intre în interior pe piciorul drept. A fost înlocuit justificat cu Etim în minutul 63.

Rezervele Craiovei au intrat bine în joc. Băsceanu este un mare talent

TELES (4,5) – Nu a convins în timpul jucat

BĂSCEANU (6) – A intrat în locul lui Matei. A pasat bine. Vrea și poate mai mult. E de mare perspectivă.

ETIM( 6) – L-a înlocuit pe Baiaram în minutul 63. A avut o bună ocazie în minutul 73 și o alta în minutul 88.

NSIMBA(6) – A intrat bine în meci, a intrat în combinații. Concurența cu Hamlawi este benefică echipei. I-a dominat fizic pe fundașii rapidiști.

AL. CREȚU – A intrat în locul lui Cicâldău pe final de meci. Nu primește notă pentru minutul jucat.

Explicația notelor

NOTA 1 – Se acordă pentru vicieri de rezultat, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri.

NOTA 2 – Se acordă pentru o greșeală/eroare fatală în meci, gen Bănel Nicoliță contra lui Real Madrid.

NOTA 3 – Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină/vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror.

NOTA 4 – Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei/gafe mari, apatie, joc la alibi.

NOTA 5 – Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență.

NOTA 6 – Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite.

NOTA 7 – Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete.

NOTA 8 – Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale.

NOTA 9 – Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori.

NOTA 10 – Este doar NOTA lui DUMNEZEU!

  • Notele cu zecimale nu modifică esențial criteriile avute în vedere la evaluare.
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