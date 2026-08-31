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Universitatea Craiova și Rapid se întâlnesc în etapa a 7-a a SuperLigii, într-un meci care poate schimba ierarhia clasamentului. Oltenii, aflați pe locul 4 înaintea partidei, vor să rămână în lupta pentru podium, în timp ce giuleștenii, cu 11 puncte, încearcă să confirme forma bună după victoria cu 2-0 în fața Petrolului.

Rapid – U Craiova în etapa 7 din SuperLiga României

Partida dintre Rapid și Universitatea Craiova este programată luni, 31 august, de la ora 20:30, și reprezintă ultimul meci al etapei a 7-a din SuperLiga. Confruntarea se dispută pe Stadionul Giulești și aduce față în față două dintre echipele cu aspirații de titlu. Rapid vine după succesul obținut la Ploiești, scor 2-0 cu Petrolul. De partea cealaltă, , după 0-1 pe terenul lui Ararat-Armenia.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 7 Rapid 2026-08-31T17:30:00Z Univ. Craiova Arbitri Arbitru centru: F. Andrei Arbitru asistent 1: A. Vodă Arbitru asistent 2: C. Bojan Al patrulea oficial: A. Terteleac VAR: C. Popa Asistent VAR: S. Gheorghe

Clasamentul SuperLiga – etapa 7, înainte și după Rapid – U Craiova

Înaintea primului meci al etapei a șaptea, clasamentul SuperLigii începea cu Dinamo (13 puncte), FCSB (11), Rapid (11) și U Craiova (10). . . Astfel că Petrolul s-a strecurat pe locul 2 înainte de Rapid – U Craiova. Prahovenii au învins cu 3-2 pe U Cluj.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Dinamo 7 4 2 1 14-5 14 2 ▲ Petrolul 7 4 0 3 7-10 12 3 ▲ Rapid 6 3 2 1 7-3 11 4 ▼ FCSB 7 3 2 2 10-8 11 5 ▲ Univ. Craiova 6 3 1 2 13-8 10 6 Corvinul 7 2 4 1 8-4 10 7 Farul 7 2 4 1 10-8 10 8 ▲ Oțelul 7 2 4 1 9-8 10 9 ▲ Sepsi OSK 7 2 4 1 4-3 10 10 ▼ FC Argeș 7 3 1 3 4-5 10 11 ▲ CFR Cluj 6 3 0 3 11-10 9 12 ▼ U Cluj 6 3 0 3 9-9 9 13 ▲ FC Botoşani 7 1 4 2 7-8 7 14 ▲ UTA 7 1 3 3 6-10 6 15 ▼ FC Voluntari 7 1 2 4 7-18 5 16 Csikszereda 7 0 1 6 4-13 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Rapid – U Craiova: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Rapid – U Craiova LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK vă oferă comentariul LIVE TEXT al confruntării dintre Rapid și Universitatea Craiova. Toate fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două echipe vor fi prezentate în timp real. Rămâneți alături de noi pentru a urmări minut cu minut desfășurarea unuia dintre cele mai așteptate meciuri ale etapei a 7-a din SuperLiga.

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Echipele de start şi schimbări la Rapid – U Craiova

Primul „11” ales de fiecare antrenor poate spune multe despre strategia pregătită pentru această confruntare. Rapid și Universitatea Craiova au în lot jucători capabili să decidă soarta partidei printr-o singură execuție, iar alegerile făcute înaintea fluierului de start vor fi urmărite cu mare atenție. Mai jos vor apărea formațiile oficiale, imediat ce vor fi oficiale, băncile de rezerve și toate modificările operate pe durata partidei dintre Rapid și Universitatea Craiova.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri în Rapid – U Craiova

În sezonul trecut, Universitatea Craiova a ieșit învingătoare din duelurile cu Rapid. Au fost două remize în sezonul regular, iar în play-off oltenii au câștigat acasă și au terminat la egalitate pe Giulești. Pentru meciul de luni, 31 august, cotele la victorie sunt cât se poate de echilibrate, cu 2,75 pentru gazde și 2,65 pentru oaspeți. Remiza e cotată la 3,35. E un meci complicat, deci, pentru pariori, fiind deschis oricărui rezultat. Cea mai bună opțiune la un astfel de derby poate fi un pariu pe goluri. Iar recomandarea la acest duel ar fi „interval goluri 2-4 goluri”, la cotă 1,58.