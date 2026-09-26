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Rapid a obținut unul dintre cele mai categorice rezultate ale sezonului la nivel de juniori. Echipa U16 a giuleștenilor, pregătită de fostul atacant Alexandru Ioniță (37 de ani), a trecut cu un incredibil 19-0 de Progresul 1944 Spartac, în etapa a 10-a din Liga Elitelor U16.

Ploaie de goluri pentru echipa Rapidului antrenată de Alexandru Ioniță

Rapid U16 a pulverizat-o pe Progresul 19944 Spartac în runda cu numărul 10 din Liga Elitelor. Diferența dintre cele două formații a fost uriașă, scorul, 19-0, spune totul. Cum un meci la această categorie de vârstă durează 90 de minute, Rapid a înscris, în medie, un gol la aproximativ 4 minute și 44 de secunde.

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Principalii marcatori ai giuleștenilor au fost Tănase și Dimache, fiecare cu câte patru goluri. Constantin a reușit un hat-trick, în timp ce Pădurețu, Vezan, Bunea, Kaya, Mara și Mihăilă și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor. Alte două goluri ale au venit în urma unor autogoluri.

Succesul categoric consolidează poziția Rapidului în partea superioară a clasamentului. După zece etape, formația de sub Podul Grant ocupă locul 2 în Seria 3 , cu 24 de puncte, în timp ce Progresul 1944 Spartac este ultima, fără niciun punct.

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Alexandru Ioniță a fost atacant la Rapid

Alexandru Ioniță a ajuns la 37 de ani și s-a retras din fotbal în 2022, când a îmbrăcat ultima dată tricoul alb-vișiniu. Fostul atacant face parte din sectorul juvenil al Rapidului încă din anul retragerii. Alex Ioniță I este unul dintre produsele clubului giuleștean și a avut trei perioade ca jucător la gruparea din Grant.

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Momentul de vârf al carierei sale a venit după sezonul 2009-2010, când evoluțiile din tricoul Rapidului i-au adus transferul la FC Koln, pentru aproximativ 2,5 milioane de euro. Ulterior, Ioniță s-a întors în Giulești, iar după retragerea din activitatea de jucător și-a început cariera de antrenor în academia alb-vișinie. La Rapid, Alex Ioniță I a strâns 70 de meciuri, 17 goluri și 9 pase decisive.