Rapid, un nou eșec pe piața transferurilor. Bauza, la un pas să semneze cu rivalii giuleștenilor

ADVERTISEMENT

Juan Bauza (30 de ani), fotbalist care a negociat cu Rapid în această vară, ar urma să semneze cu gruparea greacă Levadiakos, la care activează foștii antrenori ai FCSB-ului, Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Argentinianul a denunțat unilateral în această vară contractul pe care îl avea cu FC U Craiova, care urma să expire în 2027.

Juan Bauza, la Levadiakos. Rapid l-a ratat pe fotbalistul argentinian

Jurnalistul argentinian Uriel Iugt a anunțat pe contul său de X că Juan Bauza ar urma să își continue cariera în prima divizie din Grecia. „Juan Bauza este aproape de a semna cu Levadiakos. Se pun la punct ultimele detalii pentru sosirea sa din postura de jucător liber de contract, de la FC U Craiova”.

ADVERTISEMENT

🚨Juan Bauzá está cerca de ser nuevo refuerzo de 🇬🇷 ↪️ Se ultiman detalles para que llegue como agente libre desde 🇷🇴 — Uriel Iugt (@urieliugt)

, însă cele două părți nu au ajuns la un acord, iar argentinianul ar fi decis să semneze cu Levadiakos, grupare antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, foștii rivali ai giuleștenilor din SuperLiga.

Juan Bauza, în război cu Adrian Mititelu

Contractul lui Juan Bauza cu FC U Craiova urma să expire în 2027, însă . „El vrea să denunțe contractul, nu poți să o faci așa ușor. L-a denunțat unilateral, dar nu va rămâne liber niciodată. Să vedem.

ADVERTISEMENT

Cineva care a fost la club la mine l-a învățat să facă asta. Bauza nu va rămâne liber decât dacă se face o japcă ordinară. Deci el în 27 iulie când eram în Liga a 3-a plecat în Columbia a semnat un nou contract pe 2 ani. Am menționat că activitatea se va desfășura acolo unde decide clubul și am menționat FRF, LPF și AJF. Deci tot ce face el acum e împotriva lui”, afirma omul de afaceri pe 23 iulie, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Juan Bauza a sosit la FC U Craiova în 2021, sub formă de împrumut de la Csikszereda, iar un an mai târziu a fost achiziționat definitiv, pentru 150.000 de euro. Argentinianul a evoluat timp de doi ani pentru gruparea „alb-albastră”, la nivelul SuperLigii, însă după retrogradarea din 2024 a fost împrumutat în două rânduri, la Baniyas în Emiratele Arabe Unite și la Atletico Nacional în Columbia.

ADVERTISEMENT