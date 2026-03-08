Rapid – Universitatea Craiova, live video în etapa 30 din SuperLiga. Cine arbitrează derby-ul

ADVERTISEMENT

Un nou meci tare între Rapid și Universitatea Craiova. Cele două se întâlnesc ultima dată în sezonul regular înaintea „dublei” din play-off. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre această partidă.

Mai sunt câteva ore până la derby-ul dintre Rapid și Universitatea Craiova, iar cele două echipe au aflat care va fi brigada de arbitri ce se va ocupa de acest meci extrem de important. Horațiu Feșnic va conduce partida de la centru și va fi asistat de Valentin Avram și Alexandru Cerei.

ADVERTISEMENT

Din camera VAR, brigada va fi ajutată de Iulian Dima, arbitru VAR, și Valentin Porumbel, arbitru AVAR. Al patrulea oficial va fi Ovidiu Robu, în timp ce observatorul de arbitri va fi Dan Victor Berbecaru. Meciul din etapa cu numărul 30 a SuperLigii României va avea loc duminică, 8 martie, de la ora 20:00.

Rapid – Universitatea Craiova, duel de foc în ultima rundă

Deși nu mai poate încheia sezonul regular pe prima poziție, Rapid poate profita de avantajul terenului propriu pentru a obține o victorie care să o apropie la doar un punct de Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Giuleștenii au fost zbuciumați de , dar au primit și . Oltenii, în schimb, au moralul ridicat după .

ADVERTISEMENT

Rămâne de văzut cine se va impune duminică seară, mai ales după ce echipa din Bănie nu îl va avea pe margine pe antrenorul Filipe Coelho, suspendat la partida de Cupă cu CFR Cluj.

Cine transmite la TV Rapid – Universitatea Craiova din etapa 30 a SuperLigii

Meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

ADVERTISEMENT

Site-ul Fanatik.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmărit cine se va impune în acest derby, în care orgoliile depășesc limitele.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 6 martie

Csikszereda – Farul (1-0)

Sâmbătă, 7 martie

Metaloglobus – UTA (2-2)

FC Botoșani – Petrolul (0-1)

FCSB – U Cluj (1-3)

Duminică, 8 martie

Ora 14:30: Oțelul – Hermannstadt

Ora 17:00: FC Argeș – Unirea Slobozia

Ora 20:00: Rapid – Universitatea Craiova

Luni, 9 martie

Ora 20:00: CFR Cluj – Dinamo

Rezultate directe între cele două echipe

În ultimele 5 meciuri directe din campionat, Rapid are un avantaj în fața Universității Craiova. Iată scorurile înregistrate în precedentele dueluri din SuperLiga:

Universitatea Craiova – Rapid 2-2 (2 noiembrie 2025)

Universitatea Craiova – Rapid 1-2 (2 mai 2025)

Rapid – Universitatea Craiova 1-2 (29 martie 2025)

Rapid – Universitatea Craiova 1-0 (25 ianuarie 2025)

Universitatea Craiova – Rapid 1-1 (31 august 2024)

Cotele la pariuri pentru duelul Rapid – Universitatea Craiova

Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe echipa oaspete, care are o cotă de 2.52 la victorie. Un succes al Rapidului este cotat cu 3.25, în timp ce o eventuală remiză are o cotă de 2.92.

Vezi live video Rapid – Universitatea Craiova, în etapa 30 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul Giulești, dintre Rapid și Universitatea Craiova, sunt pe Fanatik.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Costel Gâlcă, secundul lui Filipe Coelho, Alex Dobre și Ștefan Baiaram pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!