Rapid – Universitatea Craiova, ultimul derby în SuperLiga. LIVE TEXT și statistici OPTA. Cum arată echipele de start

Rapid – Universitatea Craiova este ultimul derby al acestui sezon de SuperLiga. Giuleștenii primesc vizita campioanei României, pe care vor să o învingă pentru moral. Rămâne de văzut dacă puștii trimiși de olteni în Giulești pot lua punct sau chiar puncte. Rămâi pe site pentru toate detaliile importante despre această partidă.
Noua campioană a României a ajuns în Giulești pentru ultimul meci din acest sezon, care însă nu mai are nicio miză reală pentru niciuna dintre echipe. Nicușor Bancu a atras toate privirile la coborârea din autocar, după ce căpitanul oltenilor a decis să-și vopsească părul albastru ca urmare a titlului adus în Bănie.
Terenul din Giulești se prezintă în condiții excelente înaintea meciului care încheie play-off-ul din SuperLiga României. De la ora 20:30, echipa lui Costel Gâlcă va încerca să obțină un succes pe final de sezon împotriva noii campioane a României.
Rapid și-a anunțat lotul pe care Costel Gâlcă se va baza la ultimul său meci, cel împotriva Unviersității Craiova. Dejan Iliev, Cristian Manea, Lars Kramer, Cătălin Vulturar, Claudiu Petrila, Talisson și Daniel Paraschiv sunt indisponibili pentru această ultimă etapă, din cauza problemelor medicale.
G = goluri A = assist CR = cartonașe roșii CG = cartonașe galbene CO = cornere Ș = șuturi ȘP = șuturi pe poartă OF = offsideuri FC = faulturi comise FP = faulturi permis PAR = parade ale portarilor.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Univ. Craiova
|9
|6
|1
|2
|12
|6
|+6
|49
|2
|U Cluj
|10
|6
|1
|3
|13
|11
|+2
|46
|3
|CFR Cluj
|10
|4
|4
|2
|8
|7
|+1
|43
|4
|Dinamo
|10
|3
|4
|3
|13
|12
|+1
|39
|5
|Rapid
|9
|1
|2
|6
|8
|14
|-6
|33
|6
|FC Argeş
|10
|1
|4
|5
|6
|10
|-4
|32
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|UTA
|9
|5
|2
|2
|14
|7
|+7
|39
|2▼
|FCSB
|9
|4
|2
|3
|13
|9
|+4
|37
|3▲
|Oțelul
|9
|4
|2
|3
|17
|15
|+2
|35
|4▼
|FC Botoşani
|9
|3
|3
|3
|13
|17
|-4
|33
|5
|Csikszereda
|9
|5
|2
|2
|11
|8
|+3
|33
|6
|Petrolul
|9
|2
|3
|4
|9
|15
|-6
|25
|7
|Farul
|9
|1
|3
|5
|8
|11
|-3
|25
|8
|Hermannstadt
|9
|3
|4
|2
|13
|10
|+3
|25
|9
|Un. Slobozia
|9
|2
|3
|4
|11
|13
|-2
|22
|10
|Metaloglobus
|9
|2
|4
|3
|10
|14
|-4
|16
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Univ. Craiova
|30
|17
|9
|4
|53
|27
|+26
|60
|2▲
|Rapid
|30
|16
|8
|6
|47
|30
|+17
|56
|3▼
|U Cluj
|30
|16
|6
|8
|48
|27
|+21
|54
|4▼
|CFR Cluj
|30
|15
|8
|7
|49
|40
|+9
|53
|5▼
|Dinamo
|30
|14
|10
|6
|42
|28
|+14
|52
|6
|FC Argeş
|30
|15
|5
|10
|37
|28
|+9
|50
|7▼
|FCSB
|30
|13
|7
|10
|48
|40
|+8
|46
|8▼
|UTA
|30
|11
|10
|9
|39
|44
|-5
|43
|9▼
|FC Botoşani
|30
|11
|9
|10
|37
|29
|+8
|42
|10▼
|Oțelul
|30
|11
|8
|11
|39
|32
|+7
|41
|11▼
|Farul
|30
|10
|7
|13
|39
|37
|+2
|37
|12▼
|Petrolul
|30
|7
|11
|12
|24
|31
|-7
|32
|13▼
|Csikszereda
|30
|8
|8
|14
|30
|58
|-28
|32
|14▼
|Un. Slobozia
|30
|7
|4
|19
|27
|46
|-19
|25
|15▼
|Hermannstadt
|30
|5
|8
|17
|29
|50
|-21
|23
|16▼
|Metaloglobus
|30
|2
|6
|22
|25
|66
|-41
|12
Rapid se pregătește de o adevărată revoluție în vara acestui an, după un nou sezon în care și-a dezamăgit suporterii. Universitatea Craiova nu are niciun stres privind acest meci, echipa din Bănie fiind deja noua campioană a României. Rămâne de văzut dacă Giuleștenii vor încheia sezonul cu o victorie de moral sau dacă vor ceda în fața unei formații intrate în vacanță.
Meciul cu Universitatea Craiova este ultimul pentru Costel Gâlcă la cârma Rapidului. Daniel Pancu are un acord de principiu cu Dan Șucu pentru a o prelua pe Rapid, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate sâmbătă, 23 mai. Sursele FANATIK au dezvăluit faptul că Dan Șucu nu a vrut să îi ofere mai mult de 20.000 de euro salariu, iar în acest sens a prezentat lista cu toate investițiile făcute la club în ultimii ani. Antrenorul român nu a avut nimic de obiectat în acest sens și este nerăbdător să revină în Giulești.
Meciul Rapid – Universitatea Craiova se va vedea la TV. Microbiștii din România pot urmări ultimul derby al acestui sezon pe unul dintre posturile Digi Sport 1 sau Prima Sport 1. Site-ul FANATIK vă va oferit toate detaliile în format LIVE TEXT.
CCA a decis ca derby-ul din Giulești să fie condus de către Iuliana Demetrescu. Ea va fi ajutată de asistenții Romică Bîrdeş și Ionuț Bobe. În camera VAR se vor afla Valentin Porumbel și Sorin Costreie. Rolul de rezervă îi revine lui Ovidiu Robu, în timp ce Adrian Vidan va fi observator.
Costel Gâlcă și Filipe Coelho ar putea trimite pe teren mai multe rezerve/jucători cu minute puține în acest sezon pentru meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova. Iată cum ar putea arăta cele două echipe:
Iată programul ultimei etape din play-off-ul acestui sezon de SuperLiga. Runda s-a deschids vineri, cu meciul dintre CFR Cluj și FC Argeș. Rapid – U Craiova va trage cortina peste acest sezon luni.
Vineri, 22 mai
Sâmbătă, 23 mai
Luni, 25 mai
Indiferent de rezultatul meciului Rapid – Universitatea Craiova, clasamentul final din play-off-ul SuperLigii nu se va mai modifica, din punct de vedere al locurilor. Iată cum arată ierarhia: