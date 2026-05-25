Rapid – Universitatea Craiova, ultimul derby în SuperLiga. LIVE TEXT și statistici OPTA. Cum arată echipele de start

Rapid și Universitatea Craiova se întâlnesc într-un derby fără miză. LIVE VIDEO, statistici OPTA, atmosferă din Giulești și cele mai importante faze ale meciului.
25.05.2026 | 19:06
Cum arată gazonul pe Giulești înainte de Rapid – Universitatea Craiova. Sursa foto: Fanatik / Renato Anghelescu
Rapid – Universitatea Craiova este ultimul derby al acestui sezon de SuperLiga. Giuleștenii primesc vizita campioanei României, pe care vor să o învingă pentru moral. Rămâne de văzut dacă puștii trimiși de olteni în Giulești pot lua punct sau chiar puncte. Rămâi pe site pentru toate detaliile importante despre această partidă.

Rapid – Universitatea Craiova, etapa 10 play off, SuperLiga. Ce se întâmplă cu Gâlcă

Formațiile nu sunt disponibile încă.

UPDATE: Cum arată echipele de start

  • Rapid: Aioani – Onea, D. Ciobotariu, Pașcanu, Sălceanu – Christensen, K. Keita, Grameni – Dobre, Koljic, Moruțan. Rezerve: Briciu, Simonia, Bolgado, Todoran, Borza, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Hazrollaj, Burmaz. Antrenor: Costel Gâlcă
  • Craiova: L. Popescu – Mogoș, Stevanovic, Badelj – Teles, A. Crețu, T. Băluță, F. Ștefan – Băsceanu, Nsimba, Baiaram. Rezerve: Goncalves, Bancu, Fălcușan, Screciu, Cicâldău, D. Matei, Muntean, Rădulescu, Etim, D. Barbu. Antrenor: Filipe Coelho

UPDATE: Universitatea Craiova a ajuns la stadion! Nicușor Bancu a atras toate privirile cu noul său look

Noua campioană a României a ajuns în Giulești pentru ultimul meci din acest sezon, care însă nu mai are nicio miză reală pentru niciuna dintre echipe. Nicușor Bancu a atras toate privirile la coborârea din autocar, după ce căpitanul oltenilor a decis să-și vopsească părul albastru ca urmare a titlului adus în Bănie.

UPDATE: Cum arată gazonul pe Giulești înainte de Rapid – Universitatea Craiova

Terenul din Giulești se prezintă în condiții excelente înaintea meciului care încheie play-off-ul din SuperLiga României. De la ora 20:30, echipa lui Costel Gâlcă va încerca să obțină un succes pe final de sezon împotriva noii campioane a României.

Cum arată lotul Rapidului pentru meciul din ultima etapă, contra Universității Craiova

Rapid și-a anunțat lotul pe care Costel Gâlcă se va baza la ultimul său meci, cel împotriva Unviersității Craiova. Dejan Iliev, Cristian Manea, Lars Kramer, Cătălin Vulturar, Claudiu Petrila, Talisson și Daniel Paraschiv sunt indisponibili pentru această ultimă etapă, din cauza problemelor medicale.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri A = assist CR = cartonașe roșii CG = cartonașe galbene CO = cornere Ș = șuturi ȘP = șuturi pe poartă OF = offsideuri FC = faulturi comise FP = faulturi permis PAR = parade ale portarilor.

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Play-off
Play-out
Sezon regulat
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Univ. Craiova 9 6 1 2 12 6 +6 49
2 U Cluj 10 6 1 3 13 11 +2 46
3 CFR Cluj 10 4 4 2 8 7 +1 43
4 Dinamo 10 3 4 3 13 12 +1 39
5 Rapid 9 1 2 6 8 14 -6 33
6 FC Argeş 10 1 4 5 6 10 -4 32
1 UTA 9 5 2 2 14 7 +7 39
2 FCSB 9 4 2 3 13 9 +4 37
3 Oțelul 9 4 2 3 17 15 +2 35
4 FC Botoşani 9 3 3 3 13 17 -4 33
5 Csikszereda 9 5 2 2 11 8 +3 33
6 Petrolul 9 2 3 4 9 15 -6 25
7 Farul 9 1 3 5 8 11 -3 25
8 Hermannstadt 9 3 4 2 13 10 +3 25
9 Un. Slobozia 9 2 3 4 11 13 -2 22
10 Metaloglobus 9 2 4 3 10 14 -4 16
1 Univ. Craiova 30 17 9 4 53 27 +26 60
2 Rapid 30 16 8 6 47 30 +17 56
3 U Cluj 30 16 6 8 48 27 +21 54
4 CFR Cluj 30 15 8 7 49 40 +9 53
5 Dinamo 30 14 10 6 42 28 +14 52
6 FC Argeş 30 15 5 10 37 28 +9 50
7 FCSB 30 13 7 10 48 40 +8 46
8 UTA 30 11 10 9 39 44 -5 43
9 FC Botoşani 30 11 9 10 37 29 +8 42
10 Oțelul 30 11 8 11 39 32 +7 41
11 Farul 30 10 7 13 39 37 +2 37
12 Petrolul 30 7 11 12 24 31 -7 32
13 Csikszereda 30 8 8 14 30 58 -28 32
14 Un. Slobozia 30 7 4 19 27 46 -19 25
15 Hermannstadt 30 5 8 17 29 50 -21 23
16 Metaloglobus 30 2 6 22 25 66 -41 12

Rapid se pregătește de o adevărată revoluție în vara acestui an, după un nou sezon în care și-a dezamăgit suporterii. Universitatea Craiova nu are niciun stres privind acest meci, echipa din Bănie fiind deja noua campioană a României. Rămâne de văzut dacă Giuleștenii vor încheia sezonul cu o victorie de moral sau dacă vor ceda în fața unei formații intrate în vacanță.

Cine ar putea să o antreneze pe Rapid. Pancu sau Șumudică, pe lista acționarilor

Meciul cu Universitatea Craiova este ultimul pentru Costel Gâlcă la cârma Rapidului. Daniel Pancu are un acord de principiu cu Dan Șucu pentru a o prelua pe Rapid, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate sâmbătă, 23 mai. Sursele FANATIK au dezvăluit faptul că Dan Șucu nu a vrut să îi ofere mai mult de 20.000 de euro salariu, iar în acest sens a prezentat lista cu toate investițiile făcute la club în ultimii ani. Antrenorul român nu a avut nimic de obiectat în acest sens și este nerăbdător să revină în Giulești.

Unde se vede la TV Rapid – Universitatea Craiova. Cine televizează meciul

Meciul Rapid – Universitatea Craiova se va vedea la TV. Microbiștii din România pot urmări ultimul derby al acestui sezon pe unul dintre posturile Digi Sport 1 sau Prima Sport 1. Site-ul FANATIK vă va oferit toate detaliile în format LIVE TEXT.

Cine arbitrează Rapid – Universitatea Craiova

CCA a decis ca derby-ul din Giulești să fie condus de către Iuliana Demetrescu. Ea va fi ajutată de asistenții Romică Bîrdeş și Ionuț Bobe. În camera VAR se vor afla Valentin Porumbel și Sorin Costreie. Rolul de rezervă îi revine lui Ovidiu Robu, în timp ce Adrian Vidan va fi observator.

Echipe probabile Rapid – Universitatea Craiova

Costel Gâlcă și Filipe Coelho ar putea trimite pe teren mai multe rezerve/jucători cu minute puține în acest sezon pentru meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova. Iată cum ar putea arăta cele două echipe:

  • Rapid: Briciu – Onea, Ciobotariu, Pașcanu, Sălceanu – Hromada, Keita – Moruțan, Christensen, Borza – Burmaz
  • Universitatea Craiova: Goncalves – Fălcușan, Mogoș, Stevanovic – F. Ștefan, D. Matei, Crețu, Teles – Băsceanu, Etim, Baiaram.

Program și rezultate etapa 10, play off Superliga

Iată programul ultimei etape din play-off-ul acestui sezon de SuperLiga. Runda s-a deschids vineri, cu meciul dintre CFR Cluj și FC Argeș. Rapid – U Craiova va trage cortina peste acest sezon luni.

Vineri, 22 mai

  • Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FC Argeș 1-1

Sâmbătă, 23 mai

  • Ora 20.30 Universitatea Cluj – Dinamo (1-1)

Luni, 25 mai

  • Ora 20.30 FC Rapid  – Universitatea Craiova

Clasament final play off Superliga

Indiferent de rezultatul meciului Rapid – Universitatea Craiova, clasamentul final din play-off-ul SuperLigii nu se va mai modifica, din punct de vedere al locurilor. Iată cum arată ierarhia:

Rapid – Universitatea Craiova live video

