Rapid nu cedează și vrea în play-off și după 1-1 cu UTA Arad: „Inspirația nu se antrenează. Acesta e obiectivul vestiarului”

Rapid continuă forma slabă arătată în ultimele runde. Giuleștenii au o singură victorie în ultimele opt etape, ultimul rezultat fiind

În urma acestui rezultat de egalitate, echipa lui Mihai Iosif este pe locul 7 în Liga 1, cu 33 de puncte, două mai puține decât Farul, care ocupă ultimul loc de play-off. Punctul obținut cu arădenii a fost obținut cu multă trudă.

Rapid a jucat în inferioritate numerică din minutul 39, când Junior Morais a fost eliminat pentru că a scos mingea cu mâna de pe linia porții lui Horațiu Moldovan.

Rapid vrea în play-off și după 1-1 cu UTA Arad

„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru atitudine și pentru jocul din repriza a doua. Cei care au fost în tribune ne-au împins de la spate, le mulțumesc. Am fost inspirați la schimbări astăzi, am arătat bine tot meciul, deși am jucat în zece oameni.

La Junior Morais a fost vorba de instinct, așa s-a întâmplat și cu Luis Suarez la națională. În primă fază, Moldovan apărase penalty-ul… Nu vreau să mai discut pe tema aceasta, n-am văzut reluările. M-am simțit prost după ce s-a repetat penalty-ul, dar n-am văzut reluările, nu vreau să comentez.

Avem , mereu ne împing de la spate. Jucătorii şi spectatorii au făcut un lucru minunat astăzi, pentru că am revenit în zece oameni. Obiectivul clubului este clar, cel stabilit la începutul campionatului. Obiectivul nostru, al vestiarului, este accederea în play-off. Vom lupta pentru acest lucru până în ultima secundă”, a declarat Mihai Iosif, după Rapid – UTA 1-1.

Dragoș Grigore: „Merităm să fim în primele șase”

Nou-promovata a primit și vești bune la meciul cu UTA. Pe teren au revenit doi fotbaliști care au fost ținuți pe bară de accidentări, Dragoș Grigore și Alexandru Ioniță, iar estonianul Mattias Kait a debutat în tricoul alb-vișiniu.

„Suntem mulțumiți doar pe jumătate, pentru că ne-am fi dorit să câștigăm toate cele trei puncte puse în joc, dar a fost un pic cam dificil ținând cont că am jucat cu un om în minus mai mult de o repriză. E important că am reușit să egalăm și să câștigăm un punct.

Încă mai sunt etape de jucat, suntem încă în obiectiv, vom încerca să reparăm greșelile pe care le-am făcut și mergem la Mediaș să câștigăm cele trei puncte.

E important să luăm pas cu pas fiecare meci care a mai rămas de jucat, să ne dăruim mai mult, cum am făcut-o în repriza a doua și va fi un bonus frumos dacă ne vom califica în play-off și cred că merităm să fim în primele șase.

Junior Morais a încercat să își apere colegii echipa, să scoată o minge care 100% ar fi intrat în poartă. Din păcate, așa a considerat el că trebuie să procedeze. Până la urmă e bine că toți ceilalți am reușit să suplinim absența lui și să scoatem un rezultat de egalitate.

Eu am jucat cu mască mai mult ca o măsură de precauție, pentru că se poate întâmpla orice în timpul jocului. Aș putea să mă lovesc iar în acea zonă și nu ar fi în regulă. Am acuzat ceva probleme musculare în cantonamentul din Antalya și de aceea am lipsit de la prima etapă (n.r. – meciul cu U Craiova), de aceea nici nu am intrat astăzi de la început, dar sunt bine acum și ne gândim cu toții la meciul cu Gaz Metan Mediaș”, a declarat Dragoș Grigore.

„Am încercat să câștigăm, dar ați văzut ce s-a întâmplat în prima repriză. Am jucat mai bine în repriza a doua. E ciudat că am jucat mai bine, deși eram în inferioritate numerică. E ciudat că am luat un punct, dar e bine că am reușit.

E incredibil ce pot face fanii. A fost o nebunie. Pentru echipă e bine că toată lumea încearcă să dea totul. Și jucătorii și fanii. Trebuie să ne mulțumim cu 1-1, chiar dacă am mai avut și alte ocazii. Încă suntem în lupta la play-off”, a declarat Mattias Kait.

Rapid joacă cu Gaz Metan Mediaș, în deplasare, în etapa a 24-a din sezonul regulat, vineri, 4 februarie, de la ora 19:55.