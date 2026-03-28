Rapid – Viborg, live video în returul sferturilor European League la handbal feminin. A început partida!

După ce și-a câștigat grupa în EHF European League, Rapid are de trecut o „dublă” contra danezelor de la Viborg în sferturile competiției, iar duelul din prima manșă a fost la discreția gazdelor. Returul este programat sâmbătă, 28 martie, de la ora 17:00. Rămâi pe Fanatik.ro pentru a fi la curent cu toate detaliile despre acest meci crucial pentru giuleștence.

Min. 1: A început jocul

Rapid – Viborg live video, în returul sferturilor EHF European League la handbal feminin

Rapid se luptă pentru calificarea în Final Four-ul EHF European League cu formația daneză Viborg. Prima manșă s-a disputat în Danemarca, sâmbătă, 21 martie, când . Returul, programat pe 28 martie, începând cu ora 17:00, la București, în Sala Polivalentă, va fi decisiv în privința calificării mai departe.

Parcursul european a fost unul foarte bun pentru Rapid. În ceea ce privește situația din play-off-ul sferturilor Ligii Campionilor, . Rămâne de văzut dacă giuleștencele vor reuși să răstoarne soarta calificării din European League la returul de acasă.

Cum s-au calificat Rapid și Viborg în sferturile EHF European League la handbal feminin

Rapid a avansat în sferturi grație ocupării primului loc în grupa C, din care au mai făcut parte formații precum Lokomotiva Zagreb, Tertnes și Oldenburg. Echipa lui Laurent Bezeau a început campania din grupe cu două rezultate de egalitate, dar mai apoi a obținut trei victorii consecutive și și-a asigurat matematic prezența în sferturi, înainte de eșecul cu Lokomotiva Zagreb în ultima rundă.

De cealaltă parte, Viborg s-a clasat pe locul 2 în grupa D, unde le-a înfruntat pe Dijon, Corona Brașov și Zaglebie. La fel ca Rapidul, gruparea daneză și-a trecut în cont trei succese, două remize și un eșec, fiind depășită doar de Dijon.

Cine transmite la TV Rapid – Viborg în sferturile EHF European League la handbal feminin

Partida dintre Rapid și Viborg, care se va disputa sâmbătă, începând cu ora 17:00, va putea fi urmărită la două posturi TV din România: Digi Sport 2 și Prima Sport 1. Totodată, partida care va fi găzduită de Sala Polivalentă din București se va vedea și în mediul online, pe platformele Digi Online și PrimaPlay.

Programul complet din sferturile EHF European League la handbal feminin

Sâmbătă, 28 martie

Ora 17:00 Rapid – Viborg

Ora 21:00 Dijon – Lokomotiva Zagreb

Duminică, 29 martie

Ora 15:00 Esztergomi – Mosonmagyarovar

Ora 19:00 Thuringer – NFH

Cote la pariuri pentru partida Rapid – Viborg

Casele de pariuri o văd „favorită” pe Rapid la retur, având o cotă de 1.71 la victorie. Viborg are o cotă de 2.42 pentru un succes, în timp ce o eventuală remiză a primit cota de 8.70.

