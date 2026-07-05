Rapid Viena – Rapid, un nou amical tare pentru echipa lui Daniel Pancu. Cum poate fi urmărită partida

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După ce a învins-o pe Dinamo Kiev cu 3-1, Rapid va disputa un nou meci de pregătire contra unui adversar puternic. Duminică, 5 iulie, de la ora 18:15 (ora României), formația pregătită de Daniel Pancu va întâlni Rapid Viena, grupare care a terminat pe locul 5 în sezonul trecut al primei divizii din Austria și va evolua în preliminariile Conference League.

Rapid Viena – Rapid București, live. Cum poate fi urmărit amicalul giuleștenilor din Austria

Fotbaliștii Rapidului se pregătesc pentru startul noului sezon sub comanda lui Daniel Pancu, iar giuleștenii vor disputa un nou amical interesant în cadrul cantonamentului din Austria. La 3 zile după , în urma reușitelor semnate de Omar El Sawy, Borisav Burmaz și Mohammed Kamara, formația „alb-vișinie” o va înfrunta pe Rapid Viena.

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Meciul se va disputa duminică, 5 iulie, de la ora locală 17:15 (18:15 în România), pe Forstenlechner Arena din Perg, iar fanii care doresc să urmărească jocul live au primit o veste bună. Cei de la Rapid au anunțat pe faptul că partida va fi transmisă în direct, gratuit, pe . De asemenea, site-ul FANATIK te va ține la curent cu tot ce se întâmplă grație formatului LIVE TEXT.

Ce urmează pentru Rapid după amicalul cu Rapid Viena

Rapid va mai disputa alte două meciuri amicale în cadrul cantonamentului din Austria. Pe 8 iunie, începând cu ora 18:30, echipa pregătită de Daniel Pancu o va înfrunta pe FC Kosice, formație care în sezonul trecut a ocupat locul 7, primul din play-out, în prima ligă a Slovaciei. După doar o zi, cei de la Rapid vor juca ultima partidă de pregătire din cantonament.

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Pe 9 iulie, tot de la ora 18:30, formația „alb-vișinie” îi va întâlni pe cei de la Slovan Liberec, grupare care a terminat pe locul 6 în prima ligă a Cehiei. . Partida din Giulești va fi ultima din prima rundă a stagiunii și se va disputa luni, 20 iulie, de la ora 21:30.