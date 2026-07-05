Sport

Rapid Viena – Rapid, un nou amical tare pentru echipa lui Daniel Pancu. Cum poate fi urmărită partida

Rapid va întâlni Rapid Viena în al doilea meci amical din cantonamentul desfășurat în Austria. Cum poate fi urmărită partida de pregătire a giuleștenilor.
Bogdan Mariș
05.07.2026 | 12:13
Rapid Viena Rapid un nou amical tare pentru echipa lui Daniel Pancu Cum poate fi urmarita partida
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Rapid o va înfrunta pe Rapid Viena în al doilea meci amical al cantonamentului din Austria. FOTO: FC Rapid (Facebook)
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După ce a învins-o pe Dinamo Kiev cu 3-1, Rapid va disputa un nou meci de pregătire contra unui adversar puternic. Duminică, 5 iulie, de la ora 18:15 (ora României), formația pregătită de Daniel Pancu va întâlni Rapid Viena, grupare care a terminat pe locul 5 în sezonul trecut al primei divizii din Austria și va evolua în preliminariile Conference League.

Rapid Viena – Rapid București, live. Cum poate fi urmărit amicalul giuleștenilor din Austria

Fotbaliștii Rapidului se pregătesc pentru startul noului sezon sub comanda lui Daniel Pancu, iar giuleștenii vor disputa un nou amical interesant în cadrul cantonamentului din Austria. La 3 zile după ce au învins-o pe Dinamo Kiev cu 3-1, în urma reușitelor semnate de Omar El Sawy, Borisav Burmaz și Mohammed Kamara, formația „alb-vișinie” o va înfrunta pe Rapid Viena.

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Meciul se va disputa duminică, 5 iulie, de la ora locală 17:15 (18:15 în România), pe Forstenlechner Arena din Perg, iar fanii care doresc să urmărească jocul live au primit o veste bună. Cei de la Rapid au anunțat pe pagina oficială de Facebook faptul că partida va fi transmisă în direct, gratuit, pe canalul de YouTube al clubului. De asemenea, site-ul FANATIK te va ține la curent cu tot ce se întâmplă grație formatului LIVE TEXT.

Ce urmează pentru Rapid după amicalul cu Rapid Viena

Rapid va mai disputa alte două meciuri amicale în cadrul cantonamentului din Austria. Pe 8 iunie, începând cu ora 18:30, echipa pregătită de Daniel Pancu o va înfrunta pe FC Kosice, formație care în sezonul trecut a ocupat locul 7, primul din play-out, în prima ligă a Slovaciei. După doar o zi, cei de la Rapid vor juca ultima partidă de pregătire din cantonament.

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Pe 9 iulie, tot de la ora 18:30, formația „alb-vișinie” îi va întâlni pe cei de la Slovan Liberec, grupare care a terminat pe locul 6 în prima ligă a Cehiei. Rapid va debuta în noul sezon al SuperLigii cu un duel contra nou-promovatei Sepsi Sfântu Gheorghe. Partida din Giulești va fi ultima din prima rundă a stagiunii și se va disputa luni, 20 iulie, de la ora 21:30.

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