Rapid Viena – U Craiova, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 3. Oltenii, în căutarea primei victorii

U Craiova merge la Viena pe terenul lui Rapid pentru meciul din etapa 3 de Conference League. Niciuna dintre cele două echipe nu a câștigat în primele două runde și se află în afara locurilor care asigură calificarea în faza eliminatorie.

Rapid Viena – U Craiova, live video în etapa 4 de Europa League

Rapid Viena – U Craiova se joacă joi, 6 noiembrie, de la ora 22:00. Meciul se va desfășura pe Stadionul Allianz din Viena, o arenă cu 24.000 de locuri pentru competițiile UEFA, în care poartă numele Weststadion, pentru că forul continental nu acceptă denumirea sponsorului oficial. Meciul Rapid Viena – Universitatea Craiova poate fi urmărit live text și video pe FANATIK.

Clasamentul Europa League înainte de Rapid Viena – U Craiova

După primele două etape, Rapid Viena surprinde prin poziția în clasament. În ciuda unei cote de piață destul de bună, 51 de milioane, austriecii sunt penultimii în Conference League înainte de etapa 3. Au pierdut primele două jocuri, 1-4 la Lech Poznan și 0-3 cu Fiorentina. Doar Aberdeen e mai jos, la golaveraj.

Nici Universitatea Craiova nu a strălucit la debutul european în faza principală. Oltenii au pierdut mai clar decât o arată scorul la Rakow, 0-2, după care a remizat cu armenii de la Noah, 1-1 pe „Ion Oblemenco”.

Cine arbitrează Rapid Viena – FSCB și ce brigadă a fost delegată

Partida dintre Rapid Viena și U Craiova din etapa 3 de Conference League va avea o brigadă de arbitri din Slovenia. Toți cei șase oficiali sunt sloveni. La centru a fost desemnat de Martin Matosa, ajutat de Aleksandar Kasapovic și Matic Meznar. Al patrulea arbitru este Rade Obrenovic, iar în camera VAR vor fi Asmir Sagrkovic și Aleksandar Matkovic.

Echipe probabile la Rapid Viena – U Craiova

Peter Stoger și Mirel Rădoi vor trimite în teren cele mai bune formații pe care le au la dispoziție, în încercarea de a obține prima victorie în grupa de Conference League. Austriacul are ceva probleme de efectiv, din cauza accidentărilor. Bischof, Borkeeiet, Dahl, M’Buyi, Marcelin și Scholler sunt în această situație. La olteni, Mihnea Rădulescu este singurul accidentat indisponibil.

Primul 11 al U Craiova în etapa 4 de Europa League

în toate compartimentele. Este puțin probabil să schimbe sistemul cu trei fundași. În poartă, va fi Isenko, care a salvat Craiova și contra Rapidului din Giulești în ultima etapă de campionat.

Pe linia de fund, Screciu, Romanchuk și Adi Rus sunt principalii favoriți la titularizare. La mijloc, de la stânga la dreapta, Bancu, Cicâldău, , Teles și Mora ar putea fi alegerile lui Rădoi. Iar în atac, Baiaram, după ce s-a împăcat cu antrenorul, poate face cuplu cu Al Hamlawi sau Nsimba.

Istoricul meciurilor Rapid Viena – U Craiova. Statistică oficială

Nu există niciun meci oficial în cupele europene între U Craiova și Rapid Viena. Era și greu, pentru că Universitatea, sub patronatul lui Mihai Rotaru a ajuns în acest sezon pentru prima dată în faza principală.

Rapid Viena versus echipele românești

În istoria sa, Rapid Viena a avut parte de trei formații românești ca adversare. Prima a fost Rapid, în sezonul 1972-1973, în Cupa Cupelor. Giuleștenii au avansat după 1-1 în deplasare și 3-1 acasă. A urmat Petrolul, tot în Cupa Cupelor, în sezonul 1995-1996, scoruri 3-1 la Viena și 0-0 la Ploiești. Ultimii români care au jucat cu Rapid Viena au fost cei de la FCSB, în play-off-ul Europa League din 2016. Din nou austriecii au avut câștig de cauză, 3-1 acasă și 1-2 în deplasare.

U Craiova contra echipelor din Austria

Universitatea Craiova lui Mihai Rotaru nu a întâlnit vreo echipă din Austria. În schimb, Craiova, înainte să devină Maxima, juca împotriva lui Wiener SC în Cupa UEFA 1979-1980. Oltenii câștigau 3-1 pe teren propriu și remizau 0-0 în deplasare.

Cine transmite la TV meciul Rapid Viena – U Craiova din etapa 4 de Europa League

Rapid Viena – U Craiova poate fi urmărit în direct la TV pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, începând cu ora 22:00. Cele două posturi sunt singurele care au dreptul de a transmite legal partida la tv în spațiul românesc.

Cum poți vedea live stream online Rapid Viena – U Craiova. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Meciul de la Viena este disponibil și pe internet, prin intermediul platformelor de streaming Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care retransmit pentru abonații lor conținutul canalelor tv amintite anterior.

Și românii din diaspora pot apela la platformele respective de streaming pentru a vedea meciul Rapid Viena – Universitatea Craiova. Dar pot apărea unele restricții în anumite state. O a doua variantă ar fi să consulte lista posturilor de televiziune acreditate de UEFA pentru țara de reședință.

Cote pariuri Rapid Viena – U Craiova în Europa League

Cu o valoare de piață a lotului aproape dublă, 51 de milioane față de 26, nu e de mirare că Rapid Viena este favorită în meciul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova în etapa 3 de Conference League. Chiar dacă, sau poate mai ales pentru că, austriecii nu au făcut niciun punct în primele două runde. Oltenii stau ceva mai bine la acest capitol, dar au avut adversari mai ușori decât Rapid Viena.

Revenind la meciul de la Viena, cifrele seci spun cotă 1,70 pentru victoria gazdelor, 3,75 pentru remiză și 5,20 pentru un succes al Craiovei. Așadar, balanța e înclinată serios spre Rapid. Al doilea Rapid întâlnit de olteni în mai puțin de o săptămână, după remiza 2-2 cu Rapidul din Giulești în ultima etapă a turului de campionat în SuperLiga.

Cu „peste 2,5 goluri” la cotă 1,85 și „ambele marchează” la 1,80, alegerea cea mai inspirată ar putea fi „ambele marchează SAU peste 2,5 goluri”, la cotă 1,50 – destul de bună, la câte variante de scor sunt pentru „verde” pe acest pronostic.

Live Blog: Urmărește în timp real Rapid Viena – U Craiova, meci din etapa 3 de Conference League

Nu pierde niciun detaliu important legat de meciul Rapid Viena – Universitatea Craiova din etapa 3 de Conference League. Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile, de la formații de start și desfășurarea partidei în format live text până la declarațiile și reacțiile de la finalul jocului. Ce au spus Mirel Rădoi și jucătorii săi după fluierul de final.

Programul U Craiova în Europa League

Universitatea Craiova va ajunge la jumătatea grupei principale din Conference League, odată cu meciul din etapa 3 pe terenul lui Rapid Viena. După duelul din Austria, elevii lui Mirel Rădoi mai au de disputat încă trei meciuri, întrucât în a treia competiție europeană se joacă doar 6 etape, nu opt ca în Champions și Europa League.