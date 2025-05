Rapid visează la Europa, dar e la mâna CFR-ului! Ce șanse mai are echipa lui Marius Șumudică la Conference League

Rapid București a obținut o victorie extrem de importantă vineri seară, 2 mai, pe terenul Universității Craiova, în cadrul etapei a 7-a din play-off-ul Superligii. Rezultatul menține vie speranța giuleștenilor la o participare în cupele europene, deși misiunea rămâne una extrem de complicată.

Cum se poate califica Rapid în Europa

După pentru Rapid singura șansă de a ajunge în Europa a rămas campionatul. Mai exact, alb-vișiniii ar trebui să termine pe podium pentru a prinde play-off-ul pentru Conference League, însă pentru asta au nevoie de un final perfect de sezon.

Rapid a urcat pentru moment pe locul 5, cu 31 de puncte, la patru lungimi în spatele celor două echipe din Cluj, înaintea duelului direct programat sâmbătă seară, 3 mai, de la ora 21:00.

Calculele pentru locul 3: șanse minime, dar matematice

În cazul unui egal în derby-ul Clujului, distanța față de locul 3 ar crește la 5 puncte, cu doar trei etape rămase. Astfel, Rapid ar fi obligată să învingă atât CFR, cât și ”U” în meciurile directe, și să spere ca în celelalte două partide, formația din Gruia și ”Șepcile roșii” să nu adune mai multe puncte decât Rapid în duelul cu Dinamo.

Dacă însă una dintre echipe câștigă în această seară, calculele devin și mai dure: formația învingătoare va urca la 38 de puncte, iar Rapid ar rămâne cu 31. În acest caz, pentru a mai aspira la locul 3 echipa lui Șumudică ar trebui să adune maximum de puncte până la final și să spere ca rivala directă să nu adune mai mult de un punct în celelalte două întâlniri.

În afara meciului cu Rapid, CFR mai joacă cu Craiova și FCSB, iar U Cluj cu FCSB și Dinamo. La egalitate de puncte, atât CFR cât și U Cluj au avantaj față de Rapid grație punctajului superior cu care au intrat în play-off.

Rapidiștii ar vrea ca CFR să câștige derby-ul Clujului

În situația în care meciul CFR – U Cluj se încheie cu victoria uneia din echipe, situația în clasament ar arăta astfel:

CFR Cluj/U Cluj 38 p (locul 2)

Universitatea Craiova 36 (locul 3)

U Cluj/CFR Cluj 35 p (locul 4)

Rapid 31 p (locul 5)

În această ipoteză, Rapidului îi va fi aproape imposibl să mai prindă locul 3 și va trebui să lupte pentru locul 4. Poziție care poate asigura prezența în barajul pentru al doilea loc de Conference League, cu condiția ca CFR Cluj să termine campionatul pe podium și să câștige Cupa României.

Astfel, CFR ar juca în Europa League și ar elibera un loc din Superliga pentru Conference League, motiv pentru care giuleștenii vor fi, cu siguranță, fanii CFR-ului în duelul cu U Cluj, dar și în finala Cupei României Betano, cu Hermannstadt.

Victoria cu Craiova ne mai menține cu șanse la cupele europene. Dacă nu câștigam, nu mai aveam nicio șansă. Cred eu că rămâne deschis și că avem ceva pentru care să luptăm și poate chiar să obținem. Avem un meci direct cu U Cluj, va trebui să câștigăm. Contează și ce va face U Cluj în această etapă. Ne-ar conveni să piardă una dintre ele. Cred că U Cluj e mai ușor de ajuns” – Victor Angelescu, acționar Rapid

Locul 4 poate duce în Europa, dar depinde de CFR Cluj

Pentru a emite pretenții la locul 4, Rapid ar trebui să adune cel puțin 5 puncte din confruntările cu Dinamo, CFR și U Cluj, obligatoriu trei în fața „Șepcilor roșii”. Asta ar însemna ca U Cluj să piardă și cu FCSB, și cu Dinamo, adică zero puncte până la final! Un deznodământ greu de imaginat, dar nu imposibil.

În scenariul cel mai optimist echipa lui Marius Șumudică ar putea ajunge la întâlnirea decisivă cu U Cluj având două puncte în plus, situație în care Rapidul ar avea la îndemână și varianta egalului pentru a termina pe 4.

De menționat, că pe 24 mai când este programat meciul U Cluj – Rapid se va ști dacă CFR Cluj a cucerit sau nu Cupa României Betano, iar poziția a patra va juca baraj pentru Conference League. Finala Cupei CFR – Hermannstadt este programată pe 14 mai, la Arad.

Practic, pentru ca visul european să devină realizabil și de pe locul 4, Rapid depinde în mod direct de parcursul celor de la CFR Cluj. Echipa din Gruia trebuie să termine pe podium în Superligă și să câștige finala Cupei. Doar în acest scenariu, locul 4 va duce la barajul pentru Conference League.

Scenariu-surpriză: Europa chiar și de pe locul 5

Un alt scenariu favorabil pentru Rapid ar fi să termine pe 5, Dinamo pe 4, U Cluj pe 6, și așa cum spuneam CFR Cluj să câștige Cupa României Betano. Astfel CFR ar juca în Europa League și ar elibera un loc din campionat pentru Conference League.

Cum Dinamo este în insolvență și nu are drept de joc în cupele europene locul 5 ar putea juca barajul pentru Conference League. Mai mult, este posibil ca clubul finanțat de Dan Șucu să acceadă direct în Europa, fără baraj, dacă nici Farul, nici Sepsi, singurele cu licență UEFA din play-out nu termină pe primele patru locuri din partea a doua a clasamentului Superligii.

Marius Șumudică: ”Sperăm să prindem locul 4. Finala va fi cu U Cluj!”

Antrenorul Rapidului, Marius Șumudică (54 de ani), rămâne optimist că își poate îndeplini obiectivul, calificarea în Europa, chiar dacă simte că :

”Sperăm să prindem locul 4. Mai avem trei meciuri de disputat. Nu am realizat nimic încă. Am venit la patru puncte. Se joacă. Devine meciul cu Dinamo foarte important. Apoi jucăm cu CFR la noi acasă. Și după mergem la U Cluj, e finala. Sperăm să prindem loc de cupe. Momentan suntem mai bine față de anul trecut, când am terminat pe locul șase”.

Programul ultimelor 3 etape din play-off-ul Superligii

Etapa a 8-a

Universitatea Craiova – CFR Cluj (10 mai)

U Cluj – FCSB (11 mai)

Dinamo – Rapid (12 mai)

Etapa a 9-a

FCSB – Universitatea Craiova (17 mai)

Dinamo – U Cluj (17 mai)

Rapid – CFR Cluj (17 mai)

Etapa a 10-0

CFR Cluj – FCSB (24 mai)

Universitatea Craiova – Dinamo (24 mai)

U Cluj – Rapid (24 mai)

Clasamentul la zi play-off Superliga