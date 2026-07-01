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Rapid vrea să îl dea afară pe Kader Keita, judecat pentru ucidere din culpă: „Se încearcă rezilierea!”

Rapid a făcut anunțul despre Kader Keita, judecat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului! Giuleștenii vor să îi rezilieze contractul
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.07.2026 | 18:17
Rapid vrea sa il dea afara pe Kader Keita judecat pentru ucidere din culpa Se incearca rezilierea
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Rapid vrea să îl dea afară pe Kader Keita. Foto: Sport Pictures
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Clubul Rapid, prin vocea directorului sportiv Marius Bilașco (44 de ani), a făcut un anunț de ultim moment referitor la situația lui Kader Keita (25 de ani). După cum se știe deja destul de bine, în luna martie mijlocașul defensiv ivorian a provocat un accident rutier grav în București, mai exact a lovit cu mașina pe trecerea de pietoni o femeie în vârstă.

Rapid vrea să îi rezilieze contractul lui Kader Keita

După ceva timp, persoana respectivă a murit, iar recent procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București l-au trimis în judecată pe fotbalist, pentru ucidere din culpă, dar și pentru părăsirea locului accidentului. De asemenea, el se află în prezent sub control judiciar, motiv pentru care nu poate părăsi România.

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Astfel, Keita riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani, potrivit Codului Penal aflat în vigoare în România în acest moment. În acest context, în mod firesc de altfel, cei de la Rapid doresc să încheie raporturile contractuale cu fostul jucător de la CFR Cluj, Sivasspor, Westerlo, FC Sion, Lille B și Ajaccio B, pe motiv că fotbalistul african nu ar mai fi în totalitate concentrat la ce are de făcut la actuala echipă, bineînțeles din cauza problemelor sale juridice.

Anunțul făcut de directorul sportiv Marius Bilașco

Iar această chestiune a fost confirmată acum în mod direct de către directorul sportiv al clubului din Giulești, Marius Bilașco. „Se încearcă o reziliere cu Keita. Lucrurile au avansat din acest punct de vedere. Este o situaţie din ambele părţi. Nu vrem să ne bazăm pe jucători care sunt cu gândul la plecare.

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I s-a asigurat asistenţă din partea clubului. Am făcut toate demersurile în privinţa asta. A fost în discuţie problema asta cu părăsitul ţării. El şi-ar dori să joace şi în altă ţară. Nu ştiu pe cât e posibil să joace şi în altă ţară. Avocaţii au discutat acest aspect. Nu ştiu dacă au găsit formula finală”, a spus Marius Bilașco în direct la Digi Sport. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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