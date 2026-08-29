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Astfel, cunoscutul jurnalist și totodată directorul de comunicare al LPF a remarcat cum Rapidul are un mare avantaj înainte de duelul cu Universitatea Craiova: faptul că joacă pe propriul teren și faptul că jucătorii Craiovei ar putea fi demoralizați după meciul cu Ararat Armenia.

Care este marele avantaj al Rapidului pentru meciul cu Universitatea Craiova? Răspunsul lui Marius Mitran

„Rapid are un mare avantaj, stadionul din Giulești cu atmosfera. Mai poate să conteze moralul jucătorilor Craiovei, deși să vedem tragerea la sorți. Poate după ce află că vor avea adversari puternici se vor mai liniști”, a remarcat Mitran.

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În discuție a intervenit antrenorul Eugen Neagoe, care și-a adus aminte că Universitatea Craiova tradițional reușește să câștige duelurile cu Rapid. Asta, în condițiile în care cele două echipe nu au fost niciodată rivale de moarte, cum se întâmplă în duelurile cu Dinamo.

„Cu Rapidul niciodată n-au fost rivali de moarte. Noi am avut rivalitate mare cu Dinamo, numărul 1 de departe, apoi era Steaua, să zicem. Când ne era mai greu, chiar glumeam în vestiar. Când ne este mai greu jucăm cu Rapidul. reușeam să câștigăm.

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Acum, sigur, și Rapid are o echipă bună. Craiova, din punctul meu de vedere, rămâne favorita acestui campionat. Echipa cu cele mai mari șanse să câștige acest campionat”, a remarcat Eugen Neagoe la FANATIK SUPERLIGA.

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Eugen Neagoe crede că orice rezultat este posibil în Rapid – Universitatea Craiova

Cu toate acestea, chiar dacă Universitatea Craiova obișnuia pe vremuri să câștige mai mereu duelurile cu Rapid, de această dată echipa vine obosită și demoralizată după experiența de la Erevan, astfel că orice rezultat este posibil.

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„Sigur, trebuie să tratezi jocurile cu mare responsabilitate, cu atitudine. Rămâne de văzut care va fi reacția lor ca echipă, jucători. Este un meci în care se poate întâmpla orice.

Meci deschis, poate să câștige oricare echipă. Dacă ești caracter puternic, indiferent ce se întâmplă trebuie să mergi pe teren. Mihai Rotaru i-a încurajat pe băieți, foarte bine că s-a dus la echipă. O reacție corectă”, a completat antrenorul.

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Cel care a avut ultimul cuvânt a fost Sabin Ilie, fostul fotbalist fiind de părere că duelul dintre Rapid și Universitatea Craiova e duelul dintre cele mai bune și valoroase echipe ale campionatului. „ . Cele mai bune din campionat și ca lot și financiar. Sper să vedem un meci frumos. Individual peste Dinamo, investiții mult mai mari”, a punctat și Sabin Ilie, în direct la FANATIK SUPERLIGA.