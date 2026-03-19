Rapidiştii, „all in” cu CFR Cluj: „Ne dorim revanşa! După eliminarea din Cupă nu a mai vorbit nimeni”

Rapid a părăsit Cupa României în acest sezon după ultimul joc din faza grupelor contra lui CFR Cluj, rămânând astfel concentrată doar pe campionat. Constantin Grameni a anunțat că este vremea revanșei și că giuleștenii merg în Gruia la victorie.

Rapidiștii vor revanșa cu CFR Cluj după eliminarea din Cupă

Rapid și-a recăpătat moralul după ce a debutat în play-off cu o victorie importantă acasă cu Dinamo. Giuleștenii au învins rivala din Capitală cu 3-2 și vor un nou rezultat pozitiv în etapa următoare, care va fi o deplasare pe terenul lui CFR Cluj.

Constantin Grameni a anunțat că echipa lui vrea revanșa acum, mai ales că, de când este jucător al Rapidului (vara anului 2024), nu a bifat nicio victorie în Gruia.

„E și o revanșă de luat în fața CFR-ului pentru că eu, personal, de când am venit la Rapid nu prea am câștigat la Cluj și ne dorim să schimbăm lucrul acesta mai ales că a venit vremea. Venim din postura de lideri, ne motivează și mai mult lucrul acesta și vom da totul vineri la Cluj. Eu zic că de susținere nu mai are rost să vorbim, vor fi foarte mulți suporteri și na, minge e la noi acum, cum se spune!”, a spus Constantin Grameni.

Constantin Grameni o vede pe Rapid campioană la finalul sezonului

După ce a marcat un gol splendid în derby-ul cu Dinamo, Întrebat acum unde își vede echipa la final de sezon, mijlocașul de 23 de ani a repetat această idee, subliniind cât de mare ar fi dezamăgirea dacă titlul nu ar veni în Giulești după un asemenea sezon.

„Eu văd Rapidul la final de sezon campioană. Cred că ar fi greșit să nu o văd campioană. Dacă facem aceleași rezultate ca și echipele celelalte, da, vom rămâne pe primul loc. Ar fi oarecum o dezamăgire să nu câștigăm campionatul, ținând cont că, pe o analiză a campionatului, ceva de genul, nu am coborât sub locul trei niciodată în acest sezon. Adică chiar ar fi o dezamăgire să nu câștigăm campionatul, pentru că eu cred, și sunt convins, că putem să facem lucrul acesta!”, a mai spus mijlocașul român.

Cum și-a revenit Rapidul după eliminarea din Cupă, de fapt. „Ne-am zis asta!”

Rapid putea lupta în acest sezon, până la final, pentru două trofee. Eliminarea din Cupă a venit prematur, iar giuleștenii se mai pot focusa acum doar pe campionat. Grameni a dezvăluit cum au simțit el si colegii săi părăsirea Cupei, dar și cum au reușit să depășească momentul respectiv.

„Chiar a fost o dezamăgire mare pentru rândul nostru al jucătorilor. Cel puțin în seara aia, nu vorbea nimeni cu nimeni. Eram foarte afectați. Dar a doua zi am început să vorbim între noi și ne-am zis că dacă începem să plângem că am fost eliminați din Cupă nu realizăm absolut nimic și ne facem doar rău.

Trebuie să reușim să trecem peste cât mai repede, pentru că urma meciul cu Dinamo și dacă în meciul acela nu am fi avut un rezultat negativ, nu cred că mai eram acum în acest moment bun. Și suntem bucuroși că până la urmă am reușit să trecem cu bine de acel moment!”, a mai spus Grameni la „FANATIK Rapid”.