Rapidiștii au înjurat, italienii au aplaudat! Front comun în Giulești împotriva marii rivale

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Rapid și Genoa s-au reîntâlnit după 88 de ani. Cele două echipe patronate de Dan Șucu au disputat un amical pe Giulești vineri, 2 octombrie. Suporterii ambelor tabere s-au aliat împotriva unei alte formații din Italia.

Fanii Rapidului și ai celor de la Genoa au făcut front comun împotriva Sampdoriei

Meci de gală în seara zilei de vineri, 2 octombrie. , iar suporterii ambelor tabere s-au întrecut în scandări. La un moment dat, fanii Rapidului de la Peluza Sud i-au înjurat pe cei de la Sampdoria. Cei 120 de fani ai „grifonilor” care s-au deplasat la București pentru această partidă au aplaudat și au strigat la rândul lor.

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Rivalitatea dintre Genoa și Sampdoria, cunoscută în lumea fotbalului sub numele de Derby della Lanterna (Derby-ul Farului), este considerată una dintre cele mai pasionale, intense și pitorești confruntări din Italia. Denumirea provine de la Torre della Lanterna, farul istoric care veghează asupra portului din Genova. Spre deosebire de alte rivalități urbane marcate de tensiuni politice sau religioase, cea din Genova este pur culturală și teritorială.

Genoa CFC (fondat în 1893) este cel mai vechi club de fotbal încă activ din Italia. UC Sampdoria a apărut mult mai târziu, în 1946, în urma fuziunii a două cluburi locale, Sampierdarenese și Andrea Doria. Cele două echipe împart același teren de casă, legendarul stadion Stadio Luigi Ferraris, dar .

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Sampdoria, în derivă

În luna mai 2025, Sampdoria a retrogradat în Serie C pentru prima dată în istoria sa. Clubul se află în prezent în Serie B, unde nu traversează cea mai bună perioadă. Echipa ocupă doar locul 17, cu 4 puncte după primele 5 etape. Cea mai recentă confruntare directă între Genoa și Sampdoria a avut loc pe 25 septembrie 2024, în șaisprezecimile Coppa Italia. Meciul s-a încheiat 1-1 în timpul regulamentar, însă Sampdoria s-a impus la loviturile de departajare cu scorul de 6-5.

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Rapidiștii și-au aplaudat fostul jucător

Rapidiștii au fost încântați să își revadă unul dintre foștii jucători. Mai exact, austriacul Franz Stolz a fost aplaudat de fani în momentul în care crainicul a prezentat echipa. El a evoluat pentru giuleșteni, sub formă de împrumut de la Genoa, între ianuarie 2025 și ianuarie 2026.

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Stolz a bifat 13 apariții pentru echipa de sub Podul Grant, debutând într-un (16 martie 2025). Rapid conducea cu 3-2 pe final de joc, însă Marian Aioani s-a accidentat și i-a lăsat locul în prelungiri lui Stolz. Austriacul a ieșit prost pe centrare la un corner, iar Tănase înscria cu capul golul egalizator.