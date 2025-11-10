Rapidiștii au luat cu asalt cluburile după victoria cu FC Argeș! După Alex Pașcanu, alți 6 fotbaliști ai lui Costel Gâlcă au fost surprinși petrecând

ADVERTISEMENT

Mai mulți fotbaliști ai lui Costel Gâlcă au fost surprinși petrecând sâmbătă seară, imediat după victoria cu FC Argeș, 2-0, care i-a propulsat pe primul loc în SuperLiga.

Rapidiștii au luat cu asalt cluburile

Rapid este noua ocupantă a locului 1 în SuperLiga după victoria de acasă cu 2-0 în fața lui FC Argeș. Giuleștenii au profitat de starea de bine din jurul echipei și au decis să sărbătorească parcursul bun de până acum.

ADVERTISEMENT

După ce , alți 6 colegi de-ai săi au fost surprinși ulterior în aceeași ipostază. Potrivit , Constantin Grameni, Timotej Jambor, Cristopher Braun, Leo Bolgado, Luka Gojkovic și Franz Stolz au luat exemplul fundașului central care a marcat în poarta piteștenilor.

Alături de gașca din Giulești a mai fost surprins un alt fotbalist, de la o altă echipă. Este vorba de Nicolas Popescu, fiul celebrului Gheorghe Popescu, care

ADVERTISEMENT

Alex Pașcanu, primul petrecăreț după victoria cu FC Argeș. Ce a spus Robert Niță despre fundașul central

Alexandru Pașcanu este unul dintre cei mai în formă fundași ai momentului în Superliga României. Golul și victoria cu FC Argeș au reprezentat un motiv bun pentru fotbalist să se destindă după meciul din etapa a 16-a.

ADVERTISEMENT

Surprins în club cu un pahar în mână la festivalul de muzică „Nostalgia”, Alex Pașcanu părea că savurează din plin momentul. Robert Niță a comentat în direct la FANATIK SUPERLIGA ipostaza în care a fost surprins fundașul Rapidului: „Pașcanu nu consumă nimic alcoolic.

Cum să bei alcool din paharul ăla? Băieții oricum au două zile libere. Chiar antrenorul le-a spus să se bucure de moment. Le-a dat două zile libere ca să se descarce”.

ADVERTISEMENT

Antecedentele de la Rapid. Cine sunt cei care au mai fost surprinși în club înainte

Cu siguranță, unul dintre episoadele greu de uitat de rapidiști este cel când Alexandru Albu și Andrei Borza au fost surprinși într-un club de fițe din Copou după eșecul Rapidului cu Poli Iași (1-3), în februarie 2024.

Dacă acum jucătorii lui Costel Gâlcă și-au permis acest răsfăț după o victorie ce i-a dus pe prima poziție, atunci, eșecul cu Poli Iași a fost aspru contestat de fanii echipei, iar gestul celor doi jucători i-a înfuriat și mai tare.