Rapidiștii au sărbătorit 1 mai la înălțime! Mâncarea a fost adusă cu drona, iar un sportiv a făcut o dezvăluire-șoc: „Am mâncat 18-19 mici la o masă!”. Foto

Ziua Muncii a fost sărbătorită așa cum se cuvine de sportivii rapidiști. Aceștia au petrecut ziua de 1 mai la înălțime, iar delicioșii mici, care nu lipsesc cu această ocazie, le-au fost aduși cu drona.

Micii au fost în centrul atenției la petrecerea de 1 mai a sportivilor rapidiști

Sportivii de la mai multe secții ale clubului Rapid au mers pe acoperișul unui hotel din București pentru a petrece ziua de 1 mai. Campionul absolut la capitolul mâncare a fost un baschetbalist care a povestit cum a dat gata 18 mici la o masă!

”M-am simțit extraordinar. A fost prima dată când am fost în București pe o clădire așa de înaltă, am fost la etajul 18. Am frică de înălțimi, dar mi-a plăcut mult. O experiență ciudată, nu mi s-a mai întâmplat. Mereu există primă dată. Mă mir că nu trebuie să plătesc pentru livrare.

Am o relație foarte bună cu micii. Îi cunosc de când sunt mic și eu. Tatăl meu de fiecare dată când eram mic făcea grătare, mai ales vara, deci îi iubesc. Recordul meu de mâncat mici este de 18-19. Apoi, recunosc, nu m-am simțit bine. Cred că toată seara am stat în pat după aia”, a declarat baschetbalistul Eduard Roschnafsky.

Medalie olimpică la mâncat mici

Rugbystul Iulian Melinte s-a simțit excelent în compania sportivilor de la celelalte secții ale clubului giuleștean și este convins că ar putea prinde o medalie dacă mâncatul micilor ar fi sport olimpic, deși .

”Atmosfera a fost foarte frumoasă cu toți colegii aici de la diferite sporturi, de la diferite secții. Am făcut o zi muncitorească foarte frumoasă. Cred că m-aș califica la Jocurile Olimpice, aș lua chiar un loc bun, 2 sau 3, aș lua medalie”, a spus Melinte.

Lara Gonzalez adoră gogoșile

a recunoscut că nu se dă în vânt după mici și sunt alte produse din bucătăria românească pe care le servește cu poftă. Ea a povestit și cum ar fi petrecut Ziua Muncii dacă ar fi fost în Spania.

”Cred că e foarte frumos să petrec timpul împreună cu întreaga familie a Rapidului. Îmi place că am cunoscut diferiți sportivi din sporturi diferite. A fost o experiență extraordinar de frumoasă.

Din mâncarea românească îmi plac papanașii. A, și gogoșile! De fapt, ele sunt favoritele mele. Dacă aș fi fost acasă cred că aș fi petrecut timpul cu familia mea, cu prietenii, mâncând o paella lângă plajă”, a afirmat Lara Gonzalez.

Cubaneza Dalia Rosa s-a îndrăgostit de shaorma

Venită de 3 ani ani în România, poloista cubaneză Dalia Rosa a mărturisit că a devenit mare fan al unui at fel de mâncare. Deși se simte bine în țara noastră, sportiva duce dorul sărbătorilor petrecute în familie.

”Shaorma îmi place, e foarte bună, îmi place. E mult mai diferită de cea din țara mea. În Cuba, Ziua Muncii e mult mai diferită. Se strânge toată lumea, defilează și sărbătorește Ziua Muncii. Când sunt acasă și eu defilez, împreună cu familia”, a precizat Dalia Rosa.