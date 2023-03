Rapidiștii continuă “războiul”. Marica, deznădăjduit după ce a aflat reacția giuleștenilor când a cerut bilete pentru suporteri și oficiali. Video exclusiv

Suporterii Rapidului continuă disputa cu Farul. la meciul Farul – Rapid, scor 2-1 în etapa a 30-a din SuperLiga, deoarece le-au fost alocate doar 220 de bilete, un număr prea mic pentru cei 600 de fani „alb-vișinii” care au făcut deplasarea la Ovidiu. Ciprian Marica a vorbit despre situația cu biletele pentru partida din play-off, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

Suporterii Rapidului continuă „războiul” biletelor cu Farul

Farul și Rapid s-au duelat în etapa care a închis sezonul regular din SuperLiga, scor 2-1. Aproximativ 600 de suporteri giuleșteni au făcut deplasarea la Ovidiu pentru derby-ul cu Farul, însă au refuzat să intre pe stadion, deoarece gazdele le-au alocat doar 220 de bilete.

Ciprian Marica a explicat situația și a mărturisit că s-a lovit de o reacție aspră din partea galeriei Rapidului în momentul în care a solicitat bilete pentru suporteri și oficiali la meciul din Giulești care le pune față în față pe Rapid și Farul, sâmbătă, 1 aprilie, ora 21:45.

„Mă bucur că deschizi acest subiect. Am avut o discuție cu cei din galeria Rapidului, personal, și le-am explicat că totuși stadionul Farului astăzi nu poate permite. Sunt 4.000 de spectatori acolo. Există un plan al Jandarmeriei înainte de joc și nu neapărat înaintea jocului cu ei. Am încercat să le explic că până la urmă atmosfera pe care ei o creează e frumoasă. Vrem să fie în tribună și am vrut să fie în tribună. Le-am oferit sectorul aferent suporterilor adverși și n-au înțeles. Mă rog, și-au dorit mai mult.

Am înțeles și înțelegem dorința suporterilor de a-și susține echipa de a fi acolo, însă în egală măsură ei trebuie să înțeleagă că nu a depins de noi și ceea ce depinde de noi putem să facem. Că ei își doresc mai mult nu depinde doar de noi. Pentru că noi ar trebui să cerem acordul Jandarmeriei. Există un plan de pază. Plus de asta, n-am făcut-o la niciun meci. Toată lumea a primit aceleași bilete, 600. Mai mult de atât nu se poate, efectiv. Le-am și spus când vom avea un stadion de 17-18.000 care se va construi la Constanța atunci nu avem nicio problemă să vă dăm mai multe bilete.

„Din păcate nu au înțeles”

„Din păcate, nu au înțeles și zilele trecute i-am solicitat să ne trimită biletele pentru suporteri, cât și pentru oficialii. Dânșii ne-au răspuns: ‘Dar voi câte bilete ne-ați dat la meciul pe care l-ați jucat acasă și din play-off’. N-ați înțeles? Nu pot să fac o excepție pentru că nu mă lasă nici regulamentul, care spune că nu poți să dai mai mult sau poți să dai până la 5% din capacitate.

Nu e rea intenție. Înțelegem dorința fanilor să fie lângă echipă și să își încurajeze echipa într-un număr cât mai mare, dar puțină înțelegere că ăsta este stadionul nostru. Nu ne permitem mai mult astăzi”, a declarat Ciprian Marica, la FANATIK SUPERLIGA.

Farul merge la victorie în Giulești cu Rapid: „Avem un avantaj moral în fața lor”

Farul a obținut trei puncte în prima etapă a play-off-ului din SuperLiga, scor 2-1 pe teren propriu cu Sepsi. De cealaltă parte, Rapid a remizat în urma unui joc consistent pe terenul lui CFR Cluj, scor 2-2. Ciprian Marica a precizat că echipa antrenată de Gică Hagi merge la victorie în Giulești.

Ultimele rezultate directe le dau credit „marinarilor”. Farul a câștigat trei din ultimele patru partide cu echipa lui Adrian Mutu. „(n.r. egal?) Nu, noi mergem să câștigăm cele trei puncte, mai ales că avem un avantaj moral în fața lor. Am reușit să câștigăm ultimele partide cu ei. Maxim un egal au scos.

Ar fi și așa, finul să bată nașul. Nu se poate. Să sperăm că nu acum. Mai ales că putem să câștigăm campionatul. Noi suntem cu mai multe șanse, așa că nu ar fi indicat. Glumesc, nu va fi ușor și jucând acasă Rapidul are șanse în plus. Vrem să credem că suntem favoriți pentru că jucăm un fotbal de calitate și pentru că suntem pe primul loc. Rapid are șanse”, a spus Ciprian Marica, la FANATIK SUPERLIGA.

Ciprian Marica, mulțumit de debutul României în preliminariile Euro 2024: „Întotdeauna e loc de mai bine”

România a obținut maximum de puncte în cele două meciuri cu Andorra și Belarus ce au reprezentat debutul în preliminariile Euro 2024. Ciprian Marica este de părere că „tricolorii” nu au, deocamdată, capacitatea de a juca la nivel înalt o partidă întreagă.

„Una peste alta, atâta timp cât ne-am îndeplinit obiectivul mă declar mulțumit și sigur întotdeauna e loc de mai bine. Întotdeauna mai sunt lucruri de perfecționat. Mă refer la constanță, nu avem pe durata a 90 de minute, jucăm întotdeauna o repriză.

Asta ar fi punctul nostru slab și unde am putea să mai creștem. Per total, obiectivul e îndeplinit. Am obținut victoria și ne-am făcut meciurile ușoare, marcând rapid”, a încheiat Ciprian Marica, la FANATIK SUPERLIGA.

