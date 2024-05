Rapidiștii fac, înainte de derby-ul cu FCSB, propria analiză a sezonului actual. Unde s-a greșit

Rapidiștii au pus lupa pe sezonul 2023-2024, la finalul căruia echipa va termina doar pe locul 6. Singurul obiectiv rămas Ultimul meci al sezonului e programat duminică, 19 mai, de la ora 21:00.

Radiografia sezonului de coșmar al Rapidului. Unde s-a greșit

Rapid termină sezonul 2023-2024 mai rău decât precedentul. La finalul ediției trecute, cu Acum, după un campionat în care au fost pregătiți de Cristiano Bergodi și de Bogdan Lobonț, alb-vișiniii sunt codașii play-off-ului.

Înainte de ultima etapă, Rapid mai are un singur obiectiv. Să fie singura echipă din SuperLiga pe care nu a învins-o campioana FCSB. „N-aș spune un sezon ratat. Aș spune un sezon în care așteptările au fost mari și de la care s-a așteptat mai mult. Totul culminând cu acest parcurs inexplicabil din play-off. Supărarea suporterilor e total justificată. N-a fost niciodată în istorie un asemenea șir de înfrângeri sau de meciuri fără victorie.

Au fost și problemele care au zdruncinat clubul, atât interne cât și cu galeria. Se știe că s-au întâmplat lucruri care nu trebuiau să se întâmple. Rapid ca de fiecare dată în istorie și văd că nu se schimbă e dat exemplu. Ce se întâmplă la alții se trece cu vederea, dacă se întâmplă la Rapid se dă temelie. Așa era în comunism, așa era pe vremea lui Marius Bratu, așa văd că e și acum.

Se aștepta mai mult de la Cupă. Asta a fost durerea suporterilor. Ideea de titlu a venit în timp, n-a fost un obiectiv. Suporterii rapidiști își fac mereu iluzii. D-aia spun, Cupa. Acolo s-a greșit. Mi-am permis să îi spun atunci și lui Cristiano Bergodi că era antrenor. Cupa înseamnă foarte mult. Și să bați în Ghencea, la primul tău meci, rămâi în istorie. Mi-ai spus să vorbesc ca suporter. Pentru noi, suporterii, astea rămân ca repere. Nu atât trofeele, cât să bați Steaua și să bați Dinamo”, a declarat Lucian Ionescu, ofițerul de presă al Rapidului, în exclusivitate la „SUFLET DE RAPIDIST”, show care e live pe , marțea, de la ora 13:30.

„Le-a lipsit și norocul”

Marius Bratu (51 de ani) știe cum se trăiește în Giulești. A jucat la Rapid în 1994 și în perioada 1997-1999. Bratu a apărut poarta Rapidului în finala Supercupei din 1999, când Rapid a spulberat-o pe Steaua, scor 5-0.

„Chiar mă gândeam în timp ce vorbea Lucian. Oare dacă cineva spunea la începutul sezonului ‘Băi, uite, nu aveți cum să prindeți play-off-ul și o să jucați în play-out, dar o să terminați pe primul loc’. Cred că fiind al treilea an, lumea se mulțumea, oarecum.

Când te duci pe Giulești și vezi ce emulație creează acest stadion, ce bijuterie de stadion e, toate meciurile se joacă sold-out, lumea aproape de jucători și prin prisma faptului că Rapid a făcut meciuri bune și a crescut de la meci la meci. Pe final, în play-off, neavând nicio victorie. Pot să zic că le-a lipsit și norocul. Au fost meciuri în care meritau măcar un egal. Dar cum spunea Lucian, suporterii rapidiști sunt foarte pătimași, pun foarte, foarte mult suflet. Nu sunt niște suporteri obiectivi, sunt foarte foarte subiectivi. Și e normal ca suprarea și frustrarea să fie mare.

Dar viața merge înainte. Trebuie tras linie. Învățat din acest sezon, făcute lucruri în această vară. Să vedem ce se întâmplă în vară. Și eu cred că va crește de la an la an. Primul an au fost acolo, apoi au intrat în play-off și la anul cred ca va prinde podiumul.

Dar așa cum spuneam, legat de ce se întâmplă în Giulești, istoria Rapidului obligă. Și prin investițiile pe care le face domnul Șucu, e normal că vor mai mult și mai mult. Dacă nu și-ar dori asta ar fi o problemă. Și atunci, punându-ți obiective îndrăznețe, ajungi să le atingi. Altfel, mai puțin”, a declarat și fostul portar al Rapidului, Marius Bratu.

