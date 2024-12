Rapidiștii nu se tem că vor fi abandonați de Dan Șucu, după ce a luat Genoa: ”Vom fi mai puternici! Ambiția lui va fi mai mare să luăm titlul”

Marius Șumudică a afirmat că la Rapid nu există nicio urmă de frică de abandon, , ocupanta locului 13 din Serie A.

Marius Șumudică, detalii despre cum este privită la Rapid cumpărarea clubului Genoa de Dan Șucu

Șumudică l-a caracterizat pe Șucu drept omul care nu face un pas înapoi atunci când se implică financiar într-un proiect. Antrenorul alb-vișiniilor și-a exprimat convingerea că giuleștenii vor avea numai de câștigat după lovitura dată de finanțatorul lor în afaceri.

Tehnicianul s-a arătat, de asemenea, sigur de faptul că Dan Șucu va face tot ce îi stă în putere pentru ca Rapid să cucerească mult râvnitul titlu de campioană a României.

”Nu, nu există o frică. Nu este omul care să facă pasul în spate vreodată. Eu îmi dau seama. Poate am și harul acesta să îmi dau seama de anumiți oameni. Nu cred că m-am înșelat și cred că vom deveni mai puternici.

Aceasta este părerea mea. Cred că va exista o legătură și e clar că există posibilitatea să vină jucători de acolo care nu sunt utilizați. În momentul în care intri într-o astfel de relație, cred că ai doar de câștigat.

Și nu cred că se pune problema materială la domnul Șucu, din moment ce plătește asemenea sume, să nu continue cu Rapidul. Cred că are o ambiție mai mare să realizeze la Rapid ceea ce își dorește.

Șumudică: ”Va face tot ce ține de dânsul să luăm trofee”

În scurt timp, asta cred că este dorința dânsului, să luăm trofee. Și cred că va face tot ce ține de dânsul să luăm trofee. Nu, nu mi-am făcut nicio listă cu jucătorii de la Genoa, dar am vorbit azi dimineață cu dânsul (n.r.- miercuri dimineață, pe 18 decembrie).

Am vorbit de două, trei ori astăzi. Știam că merge acolo și eram ferm convins. Am avut astăzi o discuție cu Victor. Am stat de vorbă, ne-am făcut și noi planul, ceea ce vrem să facem în continuare, ceea ce ne dorim.

Trebuia să liniștim puțin lucrurile cu situația mea. Oferta de la Damac a căzut”, a declarat Marius Șumudică, într-o intervenție telefonică la emisiunea .

Liniște la Rapid după ce Dan Șucu a preluat-o pe Genoa