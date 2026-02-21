Video. Rapidiștii, răspuns devastator după clipul lui Dinamo, cu câinele și pana. Ce au reușit cu ajutorul Al: „Poveștile trebuie spuse până la capăt”

ADVERTISEMENT

Rapid – Dinamo este capul de afiș al etapei cu numărul 28 din SuperLiga. Cu o zi înainte de duelul de pe Arena Națională, formația din Ștefan cel Mare a postat un videoclip controversat, în care a apărut un câine, simbolul clubului, ce adulmeca o pană. Replica nu a întârziat să apară din partea fanilor din Giulești.

Rapidiștii, răspuns devastator după videoclipul controversat al lui Dinamo

Tensiunile dintre suporteri ating cote înalte înainte de . Cum videoclipul postat de „câini” a fost extrem de controversat, replica giuleștenilor nu a întârziat să apară.

ADVERTISEMENT

Dacă inițial, în clipul postat de Dinamo, un câine adulmeca o pană pe stadion, fanii giuleșteni au adus o completare. Prin ajutorul inteligenței artificiale, suporterii au adăugat cum animalul de companie a fost ridicat de pe stadion de un vultur, iar ulterior zgarda acestuia a căzut pe suprafața de joc, fix lângă pana controversată.

Mesajul atașat de Alexandru Oltenacu, autorul clipului, a fost unul sugestiv: „Poveștile trebuie spuse până la capăt. Chiar dacă știm că nu a fost pană de vultur, ăsta e un răspuns civilizat. Ceea ce ei nu au cum să fie. Hai, Rapid!”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dinamo, clip controversat înainte de derby

Dinamo a intrat în atenția publicului prin derapajele avute în ultima perioadă. La finalul meciului cu FC Hermannstadt, o bună parte a staff-ului tehnic a oferit, alături de galerie, scandări rasiste la adresa rivalei Rapid.

, criticii „câinilor” au început să susține că este vorba clar despre un nou derapaj cu tentă rasistă, ascuns însă sub forma unei metafore, în contextul bine cunoscut al modului în care rapidiștii sunt porecliți în folclorul fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

În schimb, susținătorii dinamoviști implicați în acest caz afirmă că nu este nimic neobișnuit, argumentând că Rapid are ca simbol un vultur, adică tot o pasăre care, în mod evident, are pene. Alexandru Oltenacu, cel care a dus o completare la videoclipul inițial, a ilustrat acel vultur, deși, cel mai probabil, rivalii doreau să facă referire la o altă zburătoare.