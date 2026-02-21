Sport

Video. Rapidiștii, răspuns devastator după clipul lui Dinamo, cu câinele și pana. Ce au reușit cu ajutorul Al: „Poveștile trebuie spuse până la capăt”

Fanii rapidiști au venit cu un răspuns devastator după videoclipul controversat postat de Dinamo înainte de derby. Replica giuleștenilor s-a ridicat la același nivel.
Iulian Stoica
21.02.2026 | 12:42
Video Rapidistii raspuns devastator dupa clipul lui Dinamo cu cainele si pana Ce au reusit cu ajutorul Al Povestile trebuie spuse pana la capat
ULTIMA ORĂ
Rapidiștii, răspuns devastator după videoclipul controversat al lui Dinamo. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Rapid – Dinamo este capul de afiș al etapei cu numărul 28 din SuperLiga. Cu o zi înainte de duelul de pe Arena Națională, formația din Ștefan cel Mare a postat un videoclip controversat, în care a apărut un câine, simbolul clubului, ce adulmeca o pană. Replica nu a întârziat să apară din partea fanilor din Giulești.

Rapidiștii, răspuns devastator după videoclipul controversat al lui Dinamo

Tensiunile dintre suporteri ating cote înalte înainte de derby-ul dintre Rapid și Dinamo. Cum videoclipul postat de „câini” a fost extrem de controversat, replica giuleștenilor nu a întârziat să apară.

ADVERTISEMENT

Dacă inițial, în clipul postat de Dinamo, un câine adulmeca o pană pe stadion, fanii giuleșteni au adus o completare. Prin ajutorul inteligenței artificiale, suporterii au adăugat cum animalul de companie a fost ridicat de pe stadion de un vultur, iar ulterior zgarda acestuia a căzut pe suprafața de joc, fix lângă pana controversată.

Mesajul atașat de Alexandru Oltenacu, autorul clipului, a fost unul sugestiv: „Poveștile trebuie spuse până la capăt. Chiar dacă știm că nu a fost pană de vultur, ăsta e un răspuns civilizat. Ceea ce ei nu au cum să fie. Hai, Rapid!”.

ADVERTISEMENT
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Digi24.ro
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO

Dinamo, clip controversat înainte de derby

Dinamo a intrat în atenția publicului prin derapajele avute în ultima perioadă. La finalul meciului cu FC Hermannstadt, o bună parte a staff-ului tehnic a oferit, alături de galerie, scandări rasiste la adresa rivalei Rapid.

Cum în videoclipul postat de Dinamo a apărut o pană, criticii „câinilor” au început să susține că este vorba clar despre un nou derapaj cu tentă rasistă, ascuns însă sub forma unei metafore, în contextul bine cunoscut al modului în care rapidiștii sunt porecliți în folclorul fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

În schimb, susținătorii dinamoviști implicați în acest caz afirmă că nu este nimic neobișnuit, argumentând că Rapid are ca simbol un vultur, adică tot o pasăre care, în mod evident, are pene. Alexandru Oltenacu, cel care a dus o completare la videoclipul inițial, a ilustrat acel vultur, deși, cel mai probabil, rivalii doreau să facă referire la o altă zburătoare.

Liga 2, live video etapa 18. Acum se joacă CSM Reșița – Chindia...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 18. Acum se joacă CSM Reșița – Chindia Târgoviște și alte 5 meciuri. Start în CS Dinamo – Sepsi!
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați...
Fanatik
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi”
Rapid – Dinamo, live video în etapa a 28-a din SuperLiga. Derby-ul, în...
Fanatik
Rapid – Dinamo, live video în etapa a 28-a din SuperLiga. Derby-ul, în pericol din cauza zăpezii? Anunțul LPF
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Favorit să preia banca naționalei, Hagi este penalizat de un coleg din Generația...
iamsport.ro
Favorit să preia banca naționalei, Hagi este penalizat de un coleg din Generația de Aur: 'Poate că și lipsa de experiență a contat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!