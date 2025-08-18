Rapidiștii s-au luat la harță în direct după 2-2 cu FCSB. Niță: „Te văd iritat dimineața” / Șumudică: „Spune tu dacă m-ai întrerupt”

Rapid a obținut miraculos un punct în duelul de pe Arena Națională, . În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică și Robert Niță s-au contrat pe tema evoluției echipei lui Costel Gâlcă în duelul contra campioanei României.

Marius Șumudică și Robert Niță, contre în direct după Rapid – FCSB 2-2

Totul a plecat de la analiza lui Marius Șumudică. Fostul antrenor al Rapidului nu știe să atace pozițional și că forța echipei vine din contraatac și faza a doua.

Marius Șumudică: Ceea ce este cert. Rapid nu știe să ducă un atac pozițional.

Robert Niță: Șumi, câte echipe din fotbalul românesc știu să atace pozițional?

Marius Șumudică: Spune, tu. Dacă mă întrerupi, spune tu.

Robert Niță: Sunt două echipe mari și late. Îmi cer scuze, n-am știut că ești așa iritat în această dimineață.

Marius Șumudică: Nu, dar spune tu dacă m-ai întrerupt, spune tu!

Robert Niță: Te-am întrebat. Sunt echipe care în România știu să atace pozițional. Sunt doar două echipe, restul nu se descurcă în situația asta.

„Tu poate vezi altfel ca și specialist” / „Nu-mi plac lucrurile astea”

Marius Șumudică: Îți dau eu două exemple. Spune-le tu, dacă le știi, care sunt alea?

Robert Niță: Eu cred că Universitatea Craiova se descurcă bine în situația asta.

Marius Șumudică: Și Dinamo.

Robert Niță: Cam ăștia sunt, nu? Tu poate vezi altfel ca și specialist. Eu cred că orice echipă în România în momentul când e pusă să atace pozițional are mari probleme.

Marius Șumudică: Stai, că nu-mi plac lucrurile astea. Eu nu vreau să intru într-o polemică și nici nu sunt iritat. M-am sculat bine, m-am tuns, m-am frezat. Stai liniștit Robert că nu sunt iritat.

Robert Niță: Doamne ajută!

Marius Șumudică, analiză amplă după Rapid – FCSB 2-2: „Nu poate să ducă un atac pozițional”

Marius Șumudică este de părere că Rapid a pus pericol la poarta FCSB-ului doar în momentul în care echipa antrenată de Charalambous și Pintilii s-a deschis foarte mult, iar jucătorii de la mijlocul terenului au avansat foarte mult în terenul advers.

„Am vrut să spun un singur lucru. Eu nu stau să fac comparații cu alte echipe din Liga 1 cine știe să ducă atac pozițional. Vorbim despre un meci, Rapid cu FCSB. Dacă vrei să facem o analiză la toată liga, ok, pot să fiu de acord cu tine.

Eu ți-am zis că Rapid în momentul de față și atât cât eu eram antrenor același lucru pățeam, fiindcă nu poate să duce atac pozițional. Rapid nu are un număr 10 clasic, Rapid nu e o echipă care având 10 jucători în spatele mingii adverse să se descurce și s-a demonstrat încă din prima repriză.

FCSB i-a închis foarte bine, nu ai șut pe poartă. Eu asta am vrut să spun, nimic altceva. Rapid este o echipă reactivă, una dintre cele mai bune echipe reactive din prima ligă, care joacă foarte bine contraatacul.

Când a avut Rapid ocazii aseară? În momentul în care Edjouma a plecat foarte mult sus, iar FCSB s-a deschis. S-au descoperit în zona mijlocului și pe contre, cu Petrila, care are viteză, cu Dobre atunci Rapid a început să aibă ocazii și să pună probleme FCSB. Eu asta am spus, nimic altceva. Am vreo pată ceva? Ți s-a părut că sunt iritat? Am crezut că mi-a apărut ceva de la stres”, a declarat Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.