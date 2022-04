Rapidiștii, show pe Tik Tok. Fotbaliștii lui Adrian Mutu au ascultat manele și „s-au luat la palme”. Video

Jucătorii de la Rapid s-au distras copios după ce în etapa a treia din play-out-ul Casa Pariurilor Liga 1. Fotbaliștii lui Adrian Mutu i-au învins pe moldoveni cu 3-0, în primul meci oficial jucat pe noul Giulești, iar apoi au devenit virali pe Tik Tok.

Fotbaliștii Rapidului, virali pe Tik Tok după victoria la scor de neprezentare în fața lui FC Botoșani

Mai mulți fotbaliști ai alb-vișiniilor, printre care Cristi Săpunaru, Horațiu Moldovan, Virgil Drăghia sau , dar și delegatul Ionuț Voicu, au postat pe Tik Tok un videoclip în care ascultau manele și își împărțeau pumni și palme, folosind și câteva cuvinte mai puțin ortodoxe.

ADVERTISEMENT

Rapidiștii au fost protagoniștii unei provocări, care consta în recunoașterea țărilor pe baza drapelului acestora. Jucătorii care nu reușeau să ghicească despre ce steag e vorba încasau pumni, palme și coate de la coechipieri.

Provocările pe Tik Tok sunt la mare modă după apariția acestei noi platforme de social media. Din păcate, unele challenge-uri nu rămân doar în zona distracției și a amuzamentului și, uneori, duc la tragedii.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu are încredere deplină în fotbaliștii săi

Deși este de doar patru etape în Giulești și nu are un trecut alb-vișiniu, Adrian Mutu are o relație excelentă cu fotbaliștii săi. Spre exemplu, „Briliantul” aplică o strategie surprinzătoare când vine vorba de executarea loviturilor de departajare, acolo unde are încredere oarbă în jucători.

Spre deosebire de alți antrenori, Mutu nu are la Rapid o listă a executanților. De la punctul cu var bate cel care ia primul mingea sau care se simte mai în formă, , cel care a marcat pentru 3-0, din penalty, în Rapid – FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

„Mister nu ne-a dat nicio listă. Depinde de jucător, cine se simte bine în ziua respectivă. Și bineînțeles, cine pune mâna pe minge. Dacă îl scoţi, te simți bine și știi că dai gol, atunci iei mingea şi baţi.

Striga tot stadionul să-l las pe Săpun să bată, dar nu l-am lăsat. I-am spus că eu bat. I-am lăsat, le-am dat ocazia.

ADVERTISEMENT

Este un jucător foarte bun și un coechipier desăvârșit. Îl respectăm toți, dar la un moment dat trebuie să te și impui”, a declarat Alexandru Albu, la .