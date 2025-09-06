Rapidiștii și-au surprins fanii! Ce echipament au purtat jucătorii lui Costel Gâlcă în amicalul cu FC Voluntari. Foto

Sport

Alex Bodnariu
06.09.2025 | 16:15
Giuleștenii nu se relaxează în pauza competițională. Echipa lui Costel Gâlcă a jucat sâmbătă după-amiază un meci amical cu divizionara secundă FC Voluntari, pe care l-au câștigat fără prea mari emoții, iar fanii au fost surprinși de echipamentul purtat de favoriți.

Rapid, victorie cu 2-0 într-un amical cu FC Voluntari

Costel Gâlcă a programat un meci de pregătire cu FC Voluntari din dorința de a-și ține jucătorii în formă înainte de reluarea Superligii României, la fel cum a făcut și Neluțu Sabău, antrenorul celor de la Universitatea Cluj, dar și alți tehnicieni din prima divizie.

Giuleștenii s-au impus cu 2-0 în meciul jucat în fața celor de la FC Voluntari. Golurile au fost înscrise de Răzvan Onea și Luka Gojković. Costel Gâlcă a trimis o echipă de start din care au lipsit fotbaliștii chemați la loturile echipelor naționale.

„Rapid a disputat astăzi un joc de pregătire la Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert din Ștefănești, împotriva divizionarei secunde FC Voluntari.

Răzvan Onea și Luka Gojković au marcat golurile victoriei, în timp ce Constantin Gâlcă a profitat de acest test pentru a trimite pe teren întreg lotul, inclusiv juniori din Academia Rapidului”, au scris giuleștenii pe rețelele de socializare.

Giuleștenii au purtat un echipament portocaliul în amicalul cu Voluntari

Jucătorii de la Rapid au purtat pe timpul partidei cu FC Voluntari un echipament special. Tricourile și șorturile de culoare portocalie i-au surprins pe fanii formației giuleștene, care s-au întrebat dacă își pot achiziționa și ei noul model.

Echipamentul este unul conceput special pentru antrenamente și meciuri amicale, iar pe site-ul clubului Rapid un astfel de tricou portocaliu costă 254 de lei. În plus, un șort ajunge la 214 lei.

