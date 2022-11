Rapidiştii sunt pregătiţi să dea lovitura în derby-ul cu FCSB: “Nu contează dacă au sau n-au antrenor”

FCSB și Rapid se înfruntă în derby-ul etapei cu numărul 17 din SuperLiga. Dacă în tabăra giuleștenilor, atmosfera este una liniștită, în cadrul clubului finanțat de . Jucătorii Rapidului au declarat că sunt pregătiți să dea piept cu roș-albaștrii.

Antonio Sefer, declarații încurajatoare înainte de duelul cu FCSB: ”Adorăm meciurile puternice”

Antonio Sefer a vorbit despre duelul de foc cu FCSB care va avea loc duminică, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Roș-albaștrii nu traversează o perioadă liniștită după ce la FCSB are loc o schimbare de antrenor, , informație anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Totuși, Antonio Sefer este convins că situația de la FCSB nu se va reflecta și în teren. ”Suntem o echipă puternică, care muncește foarte mult. Alergăm, luptăm pentru fiecare duel, iar duminică sper să fim în formă maximă pentru a face un meci mare. Sper să fac un meci bun, eu și colegii mei adorăm meciurile puternice. Sperăm să fie un meci plăcut.

(Dacă ne dorim să fim sus în clasament, va trebui să muncim. Suporterii noștri văd un potențial foarte mare în noi, iar noi trebuie să-i răsplătim și să intrăm în play-off. Nu contează dacă au sau n-au antrenor, într-un derby se motivează și ei. Noi vom fi pregătiți. Nu vreau să comentez ce e acolo, noi ne vedem doar de fotbal”, a declarat Antonio Sefer, conform .

Rapidiștii, motivați înainte de confruntarea cu FCSB: ”Să demonstrăm că suntem echipa mai bună”

În completarea lui Antonio Sefer au venit Alexandru Albu și Alex Ioniță II, alți doi jucători de bază din lotul pregătit de Adrian Mutu. Titulari , Albu și Ioniță vor să dedice victoria suporterilor.

”Sper să câștigăm, ar fi trei puncte foarte importante. Îmi doresc să-i facem fericiți pe fani, știm cât de importantă ar fi pentru ei o victorie cu FCSB. Cred că stadionul va fi plin, e o plăcere să jucăm în astfel de partide.

”Meciul se joacă pe teren, nicio echipă nu e favorită. Trebuie să intrăm pe teren și să demonstrăm că suntem echipa mai bună”, au fost declarațiile celor doi fotbaliști de la Rapid.

FCSB – Rapid, pe Arena Națională. 2.400 de bilete puse la dispoziție giuleștenilor

Cunoscută deja una dintre cele mai susținute echipe din România, Rapid va putea fi susținută pe Arena Națională de 2.400 de fani. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord și Gigi Corsicanu, liderul galeriei Rapidului, au avut mai multe dispute de-a lungul timpului pe seama biletelor puse la dispoziție celor două peluze. În meciul tur, câștigat de giuleșteni cu 2-0, Corsicanu i-a acordat Peluzei Nord doar 600 de bilete.

„Așa a spus Mustață? Atunci să nu mai vină dacă a spus că noi știam din start că nu o să le dăm biletele! Adică i-am făcut manevră deci. Noi am încercat. Ce facem acuma, am ajuns să îi dăm explicații lui Gheorghe Mustață? Ce naiba! Chiar așa?! Noi dacă o făceam, nu o făceam pentru Mustață, ci pentru spectacol”.

Pentru noi era un avantaj pentru că puteam fi foarte mulți pe Național Arena. E decizia conducerii clubului și așa au considerat că e mai bine. Ei puteau să vină juma de stadion! Nu ne interesează. Oricum ei nu au atâția în galerie.

Nu au cum să ne domine ei niciodată în viața lor pe noi! Nici la ei acasă, dar la noi! Nu există așa ceva. O să trebuiască să ne dea 5% la meciul retur. Vreau să fie clar că noi am încercat și am făcut tot ce am putut. Liviu Ungurean a făcut chiar presiuni mari asupra conducerii și chiar a avut niște discuții mai aprinse”, declara liderul galeriei Rapidului pentru FANATIK în vară.