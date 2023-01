Rapidiștii visează la titlu după ce au spulberat-o pe Sepsi: „Dacă reușim să reglăm asta, probabil ne vom bate la campionat”

Rapid a debutat cu dreptul în noul an, câștigând la . Jucătorii „alb-vișinii” au dezvăluit că dacă vor reuși să îmbunătățească rezultatele din deplasare se vor bate la titlu.

Marko Dugandzic, încântat la primul hattrick din carieră: „Vom merge să bem ceva”

Marko Dugandzic a fost omul meciului pentru . Atacantul croat, transferat de Rapid în vară de la CFR Cluj, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, a marcat toate cele trei goluri în decurs de doar 14 minute.

„E o victorie uimitoare în fața fanilor noștri. Suntem cu un pas mai aproape de play-off. Am mărit distanța față de Sepsi. Sunt foarte fericit pentru golurile mele și pentru cele trei puncte.

Da (n.r. e primul hattrick, ai luat mingea?) Au semnat-o jucătorii. Sunt cu niște prieteni din Croația aici la meci, poate vom merge să bem ceva. Cam atât pentru că mă voi pregăti pentru următorul meci.

Într-adevăr a fost un start uimitor de partidă. De multe ori spun că nu am un obiectiv în acest sens (n.r. titlul de golgheter). Sper să fiu sănătos, să ajut echipa cât mai mult. Dacă echipa joacă bine golurile vin. Obiectivul nostru este play-off-ul”, au fost cuvintele lui Marko Dugandzic.

Alex Ioniță a dezvăluit problema principală a Rapidului: „Dacă reușim să reglăm jocul din deplasare, ne vom bate la campionat”

Alex Ioniță a pasat decisiv la al doilea gol înscris de Marko Dugandzic. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a centrat din corner, iar mingea a fost trimisă cu capul în poartă de atacantul croat. Alex Ioniță consideră că are un sezon reușit în tricoul Rapidului și speră ca evoluțiile să îi atragă atenția lui Edi Iordănescu pentru echipa națională.

„Nu știu să spun cum am reușit să îi surprindem. Important e că am câștigat cele trei puncte, am pregătit săptămâna foarte serios și ne-a ieșit.

După o perioadă foarte lungă în care nu am reușit să mă regăsesc cred că sunt pe drumul cel bun. Am un sezon reușit, nu am mai reușit să ofer atâtea pase decisive de când sunt în Liga 1. Mă bucur. Important e să-mi fac treaba. Mi-aș dori să marchez și mai multe goluri, dar mă bucur că pot să ofer pase de gol și să câștigăm.

Galeria este al 12-lea jucător și ne dorim să jucăm numai aici. Sperăm să reziste gazonul și să avem mulți suporteri la fiecare meci acasă. Cred că dacă reușim să reglăm și jocul din deplasare, probabil ne vom bate la campionat. Trebuie să o luăm pas cu pas, am văzut că și acolo e un teren destul de dificil. Sper să obținem punctele pentru că de-aia mergem acolo”, a spus Alex Ioniță.

Alex Ioniță, mesaj clar după Rapid – Sepsi 3-0: „După o victorie nu facem chef și nici după înfrângere înmormântare”

Grație victoriei categorice cu Sepsi, Rapid a revenit pe podium în SuperLiga. Echipa pregătită de Adrian Mutu a adunat 41 de puncte în 22 de meciuri. Pentru formația giuleșteană urmează duelul de pe terenul greu al celor de la ”U” Cluj.

„Berea era deja în vestiar. O consumăm numai dacă reușeam să câștigăm. Mă bucur pentru ei sunt doi jucători excepționali (n.r. Moldovan și Dugandzic). După o victorie nu facem chef și nici după înfrângere înmormântare. Încercăm să fim echilibrați. Avem o zi sau două liber după care o luăm de la capăt.

Îmi doresc de când am debutat la echipa națională să continui să merg acolo, doar că evoluțiile nu m-au ajutat. Sper ca sezonul ăsta să revin la echipa națională”, a declarat Alex Ioniță.

Horațiu Moldovan, emoționat după victoria Rapidului: „Cea mai frumoasă zi de naștere”

Horațiu Moldovan a împlinit vârsta de 25 de ani chiar în ziua în care Rapid a câștigat fără drept de apel meciul cu Sepsi. Portarul a mărturisit că vrea să câștige campionatul cu echipa lui Adrian Mutu.

„Sunt emoționat. Le mulțumesc colegilor și, implicit, suporterilor care mi-au făcut cea mai frumoasă zi de naștere. Cred că vârsta de 25 de ani o să o țin minte toată viața. Mă bucur că am câștigat și acum mergem să ne distrăm puțin.

Nu pot să spun că ne așteptam la un meci ușor, dar știam ce avem de jucat. Mă bucur că am pus în practică exact ce am lucrat cu Mister în cantonament. Ne-a ieșit la perfect și mă bucur că ne-am distanțat la nouă puncte de ei.

Cred că trebuie să o luăm pas cu pas. Mai avem de obținut câteva puncte pentru a fi matematic în play-off. După ce vom intra în play-off, eu îmi doresc să câștig campionatul. Nu-mi place să pierd și nu mă voi da la o parte niciodată. Raportându-ne la vremea de afară, s-a ținut foarte bine acest gazon. E mai bun decât ultima etapă în care am jucat în Giulești. Forța noastră este Giulești și acești suporteri minunați”, a declarat Horațiu Moldovan.