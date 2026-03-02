Rapidistul Bogdan Baratky, ironic cu rivalii de la FCSB după ce au ratat play-off-ul: „Lacul cu crocodili”

ADVERTISEMENT

Acum doi ani (ce trece timpu’, domne’!), când am apărut pentru prima dată în viața dumneavoastră pe platforma FANATIK, am inclus în primele rânduri ale primului material un autodenunț. Văd aievea momentul… stăteam cu toții în cerc, privirile voastre curioase mă sfredeleau, iar eu am început timid…„Bună ziua, dragi cititori…eu sunt Bogdan și sunt rapidist!”. Voi ați aplaudat înțelegători („Bună, Bogdan!”) și m-ați acceptat așa cum sunt, știind (de departe cel mai înțelept public de sport!) că nimeni nu-i perfect.

Lacul cu crocodili

Am preferat acest acces de sinceritate din două motive. În primul rând pentru că așa e fair; să știm cu toții de la început pe ce picior dansăm. Adică să vă ofer din prima cheia prin care să citiți corect materialele mele. Și doi la mână, din spirit de autoconservare. Să nu fiu nevoit, la o adică, să mimez echidistanța și neutralitatea. Sau să pretind că-mi place fotbalul, dar n-am echipă favorită. Ba nu…stai că am una – Nacional Montevideo și urmăresc fotbalul intern cu detașarea profesionistului.

FCSB în play-out – adevărata dramă națională

De aceea, aseară m-am bucurat de două ori. Rezervat, decent, dar m-am bucurat. O dată pentru că efectiv nu mai suportam presiunea dilemei „FCSB în playoff, sau în playout?”. Dl. Iorgulescu dorea FCSB-ul în play-off (spre binele cluburilor, desigur). Respect pentru altruism! Dl. Mureșan voia și domnia sa FCSB-ul în playoff, din spirit mercantil însă – încasări de 50k EUR la meciul direct. Am lăcrimat discret, bărbătește, înțelegând dimensiunea crizei financiare din Gruia.

„Sigur că e o mare tragedie. Din punctul meu de vedere nu e bine dacă nu va fi în play-off FCSB. Am declarat public că aş vrea să fie FCSB. E o reţetă foarte bună pentru noi, e şi rating”. E și rating… uite că asta-mi scăpase… fir-ar…

Raul Opruț însuși, fundașul-golgeter dinamovist, o dorea pe FCSB în play-off, pentru meciuri cu încărcătură emoțională. Că mi se face și pielea de găină când scriu asta… . Era clar că mă aflu pe contrasens emoțional cu toată lumea, eu nedorind FCSB în play-off (vă rog să mă credeți că jenat admit asta). Până și dl. Iftime (cine și-ar fi imaginat, Dumnezeule!?) tânjea după FCSB în play-off.

Ce spunea Valeriu Iftime despre FCSB în play-off

„Nu știu dacă m-aș bucura ca FCSB să nu intre în play-off. Eu mi-aș dori să fie acolo dintr-un argument de marketing, pentru că este o foarte bună rețetă de bileterie la Botoșani (…)”. Bileterie… se vorbește fluent calcioneza la Botoșani…

Când au țâșnit și primele lacrimi prin studiouri pe subiect am realizat anvergura dramei în desfășurare și pentru câteva secunde mi-am pus la îndoială propriile sentimente… simțeam că fac ceva profund greșit… părea că sunt singurul care nu își dorește FCSB în play-off…am căutat febril numărul unui psiholog specializat în ostoirea sentimentului de vinovăție… Cum să vă spun…cred sincer că dacă s-ar organiza un sondaj de opinie la nivel național cu întrebarea „Doriți FCSB în play-off, reducerea deficitului bugetar sub 3%, sau pacea mondială?”, opțiunile 2 și 3 nu ar agonisi cumulat 30%.

În al doilea rând pentru că pur și simplu religia nu-mi permite să-mi doresc ceva pozitiv pentru FCSB. Știu… suflet mic, schimonosit… lăsați-mă să trăiesc cu problema asta, că numai eu știu ce greu îmi este… .

Crocodilul FCSB în play-out – cauze și consecințe

„FCSB dacă intră în play-off, atunci crocodilul ne va mânca pe toți.” Aceasta a fost exprimarea plastică a dlui. Iftime, care a reușit să dea o dublă lovitură cu această declarație. A lansat pe piață metafora crocodilului, cu care a îmbogățit un folclor fotbalistic local deja împănat cu vorbe de duh.

Dar, mai important decât asta, a reușit să aibă 100% dreptate… neavând absolut deloc dreptate. Adică premoniția se va împlini – Botoșani va fi în meniul crocodilului, doar că nu în play-off. Desigur, meniu cu rețetă de bilieterie, pentru că are și fotbalul simțul umorului câteodată.

Imediat după meciul de la Arad, patronul FCSB a făcut radiografia situației. Avem deja atât cauzele, cât și soluțiile crizei.

După două sezoane de succes (atât pe plan intern, cât și în cupele europene), băieții și-au pierdut motivația – . „Lasă, bă, că luăm 100.000, 200.000, 300.000 de euro din cupele europene”.

Ce ar însemna dispariția lui MM Stoica pentru publicul de fotbal din România

Înclin să cred că observația este corectă, problema generalizându-se la nivel de club, inclusiv pe zona de comunicare. Acolo unde randamentul celor mai cunoscuți tiktok-eri din fotbalul românesc a scăzut considerabil: „Lui Șut nu îi mai ardea să joace, că vrea să plece și l-am lăsat să plece (…). Nu îmi arde de Târnovanu, nu mă interesează mendrele lui Târnovanu. El trebuie să se gândească la situația lui când a luat golurile la mișto de la CFR”.

Probleme au fost însă și în zona de top management –„MM are și el o vârstă, acolo trebuie băieți tineri care să stea să cerceteze toată ziua. Nu-l critic pe MM, doar spun cum s-a întâmplat”.

În primul rând, consider că o eventuală dispariție din prim-plan a dlui Stoica ar reprezenta o pierdere importantă pentru publicul de fotbal, indiferent de simpatii. Pentru că efectiv nu există un alt personaj în fotbalul românesc capabil să inducă (atenție, cu argumente! Nu așa, pe vorbe…) ideea că FCSB este un club vânat de arbitri. Dincolo de experiență, domnia sa posedă un talent nativ și deopotrivă unic – acela de a transforma în argument al teoriei de mai sus inclusiv numărul de penalty-uri acordate FCSB în campionat (lider detașat).

Crocodilul e… doi

Paradoxul (pentru că și aici avem un paradox), este acela că pe final de sezon ceva s-a întâmplat. Crocodilul a fost pus la respect de un crocodil mai mare. Primul semn a apărut la Mioveni, când dl. Kovacs a validat golul Argeșului din meciul cu Farul, deși VAR l-a invitat să mai arunce un ochi la fază. Ceva similar cu ceea ce NU s-a întâmplat la FCSB – Rapid, când VAR NU l-a invitat pe același domn Kovacs să aleagă pentru ce să acorde penalty – fault, sau henț. Centralul a avut dreptate, nu exista nici un motiv pentru a anula golul, dar această confruntare de idei intre VAR și central sugera o fisură în lumea crocodililor. În fotbalul românesc, când VAR te cheamă la monitor, e clar că tre’ să vezi ceva, nu vii acolo în plimbare. Invers, când VAR nu te cheamă, chiar dacă în careu se petrec fapte cu violență, e clar că nu s-a petrecut nimic neregulamentar, indiferent de ce vedem, noi amatorii, pe reluare.

Confirmarea problemelor din Ferma cu Crocodili a venit la Ovidiu, tot cu Farul în teren, dar fără nici o legătură cu Farul. Penalty clar în prelungiri pentru constănțeni (mai puțin clar decât ăla de la FCSB – Rapid doar pentru că cel care face TikTok astăzi în Golf a comis nu doar fault, ci și henț), pe care VAR nu îl vede.

Gigi Becali, ofertă pentru Adrian Ilie

Rămân cu satisfacția că dl Becali a simțit din fața televizorului ce am simțit și eu din înaltul peluzei, tot în prelungiri, dar dincolo de asta e foarte posibil să fim obligați să tragem și o alta concluzie – crocodilul chiar a intrat în play-off. Nu știu dacă mă-ntelegeți…

Revenind, , fix când mă pregăteam să-i sugerez eu un băiat tânăr, plecat intre timp la muncă într-o zonă viticolă a Franței. Cu argumente și eu, nu pe vorbe. „M-a costat Politic, 1,7 milioane de euro (…). Eu am cheltuit două milioane pe doi jucători care nu mai sunt acum: Alibec și Politic.”

Noi, la Rapid, am cheltuit peste 2 milioane tot pe 2 jucători (Jambor și Drilon), dar nu în același sezon, e adevărat. Comparativ, asta e o performanță remarcabilă, deci un argument pentru propunerea mea. În fine… nu mă amestec… voiam doar să ajut.

Ce va fi în play-off?

Greu de spus. Cu CFR în rol de crocodil, lucrurile nu arată deloc bine. Problemele financiare arhicunoscute spun că CFR are nevoie de cupe europene pentru a echilibra contabilitatea. Simpla participare în play-off nu schimbă lucrurile din acest punct de vedere. Or, dacă nu ni s-a părut și crocodilul din Gruia chiar a luat fața pe final de sezon celui de capitală, cu Craiova în pole-position pentru titlu, pare că avem un singur loc liber deschis pentru cupele europene. Pentru care văd ca favorit… crocodilul retrogradat în play-out. Să fim serioși… locul 7 e o formalitate (pe valoare); iar în barajul de cupe europene FCSB poate depăși (valoare + tehnica crocodilului) pe oricine.

Până atunci, mai avem o etapă de sezon regulat. După care vom da startul unui nou film documentar din seria „The crocodile hunter”. Și vedem la final cine pe cine mănâncă…