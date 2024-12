Rapidistul care a jucat la Genoa descrie atmosfera de la clubul preluat de Dan Șucu: „Suporteri foarte călduroși, mereu stadionul e plin când joacă acasă, au și ei pretenții”

, în ultima etapă a grupelor din Cupa României Betano și a terminat pe locul 2 în grupa B. La final, Claudiu Micovschi, Alexandru Dobre și Cristian Manea au tras concluziile după eșecul suferit, dar au vorbit și despre preluarea clubului Genoa de către patronul Rapidului, Dan Șucu.

Claudiu Micovschi: „Am fost șase ani la Genoa, acolo am crescut”

Claudiu Micovschi a petrecut șase ani la Genoa, din 2015 până în 2021, și a vorbit despre preluarea clubului de către Dan Șucu, actualul său patron de la Rapid.

„Ne bucurăm, pentru că a deschis porțile mai multor jucători, acum toată lumea vorbește despre domnul Șucu, care este imaginea Rapidului în toată Europa în momentul de față și cu siguranță eu consider că va ajuta foarte mult acest club. Am fost acolo șase ani, acolo am crescut. Nu știu sigur dacă aveau probleme mari financiare. știu că e un club cu foarte mare tradiție, cel mai vechi din Italia, cu suporteri foarte călduroși, mereu stadionul e plin când joacă acasă, au și ei pretenții. Ar fi un pas foarte mare dacă un jucător de la Rapid ar ajunge la Genoa, cred că toată lumea își dorește să joace acolo, Serie A e unul dintre cele mai puternice campionate din Europa și din lume” a afirmat Micovschi la conferința de presă.

Mijlocașul de 25 de ani a vorbit și despre ce va urma pentru Rapid în cele două competiții după înfrângerea suferită joi: „Din păcate am pierdut, eu consider că am dominat jocul de la început până la sfârșit, din păcate am luat două goluri pe greșelile noastre, dar în rest eu nu țin minte ca CFR-ul să fi avut vreo ocazie.

Nu putem să spunem că este un traseu ușor, pentru că și Craiova a pierdut acolo, la Buzău, noi ne-am dorit din toate puterile noastre în această seară să câștigăm, să ne calificăm de pe primul loc, dar, din păcate, am avut o grămadă de ocazii și nu am reușit să marcăm. Ne dorim să luăm Cupa, Doamne ajută să ajungem până în finală și să aducem Cupa în Giulești. Toate echipele își doresc să câștige, sunt mult mai ambițioase când joacă cu Rapidul, noi o să tratăm meciul (n.r. cu Metalul Buzău) foarte serios și o să încercăm să câștigăm.

Nu știu dacă există o favorită la meciul cu Dinamo, e pe Arena Națională, vor fi destui fani și ai noștri, îi așteptăm în număr cât mai mare să ne susțină și vom da totul. Cred că nimeni nu se aștepta ca Dinamo să fie chiar atât de sus, dar joacă un fotbal frumos, au o echipă omogenă, trebuie să tratăm meciul foarte serios”

Alexandru Dobre: „Mi s-a părut un meci bun, un meci intens”

Alexandru Dobre a tras concluziile după eșecul cu CFR, echipă cu care a fost aproape să semneze înainte de transferul la Rapid: „Este o atmosferă bună în vestiar, ne bucurăm că ne-am calificat mai departe, într-adevăr suntem și puțin supărați pentru că nu am reușit astăzi victoria, dar mergem înainte și ne bucurăm de obiectivul pe care l-am îndeplinit împreună.

Mi s-a părut un meci bun, un meci intens, fiecare jucător a dat tot ce a avut mai bun, consider că am avut ocazii bune, puteam să și câștigăm. Pe noi ne interesează doar următorul meci, nu stăm să ne gândim cu cine picăm. Luăm meci cu meci, dăm tot ce este mai bun din noi și să câștigăm fiecare meci. Am jucat la victorie astăzi, când ai o mentalitate de învingător, te concentrezi foarte mult pe tine, nu te gândești la înfrângere sau egal. Mergi la victorie, pentru că ai valoare și poți să te lupți cu cei mai buni”

Fotbalistul transferat de Rapid în octombrie a vorbit la rândul său despre faptul că : „Îl felicităm și Doamne ajută să fie cu noroc, să fie de bine. Rămâne de văzut dacă vor exista și schimburi de jucători”

Cristian Manea: „Sunt foarte bucuros că un român a reușit să ia un club atât de mare”

Fundașul Cristian Manea e de părere că Rapid ar fi trebuit să primească un penalty în meciul cu CFR: „Suntem puțin supărați că am pierdut acest meci, chiar ne doream să câștigăm, s-a văzut asta și prin jocul nostru, am încercat să pasăm, eu cred că am jucat destul de bine, ne-am legat destul de bine având în vedere că nu prea am jucat în această formulă sezonul acesta. Mergem mai departe și privim cu încredere spre următorul meci, care este un derby și acolo chiar trebuie să câștigăm.

Noi am jucat să câștigăm, cred că s-a văzut în această seară, după părerea mea am avut și penalty la mine acolo, când aveam mingea în cap, eu mă gândeam să dau și mi s-a luat respirația dintr-o dată. Dar, asta este, nu cred că am avut VAR în această seară, dacă era VAR cred că se dădea. Am jucat la victorie, din păcate am pierdut, dar am încercat să jucăm fotbal. Vor fi schimbări multe pentru derby, jucăm peste trei zile, sperăm să câștigăm pentru că avem nevoie, cu o victorie vom intra în play-off”

Apărătorul l-a felicitat pe patronul Rapidului, Dan Șucu, pentru că a reușit să preia Genoa: „E ceva ‘wow’, sunt bucuros pentru dumnealui, sunt mândru, m-a făcut mândru că sunt român și sper să facă o treabă bună acolo, pentru că Genoa este un club mare și eu cred că e o perspectivă foarte bună. Eu cred că vor exista investiții în continuare și la Rapid, știe domnul Șucu ce face. Sunt foarte bucuros că un român a reușit să ia un club atât de mare. Dacă vom avea evoluții foarte bune, poate ajungem și noi acolo”

Manea a vorbit și despre antrenorul său, Marius Șumudică: „Eu sper că domnul Șumudică va rămâne, sunt mândru că este antrenorul meu, mereu am avut o legătură foarte bună cu dumnealui, ne învață foarte multe lucruri la antrenamente și sper să rămână cât mai mult timp alături de noi”

