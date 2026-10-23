Rapidistul care bagă spaima-n MM Stoica înaintea derby-ului cu FCSB: „Pericolul numărul 1!”

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Meci extrem de important pentru partea superioară a clasamentului din SuperLiga, sâmbătă, 24 octombrie, pe Arena Națională. FCSB, cu Laurențiu Reghecampf (51 de ani) revenit pe banca roș-albaștrilor de două etape deja, primește replica rivalilor din Giulești. MM Stoica a dezvăluit, la FANATIK, cine este rapidistul cel mai „periculos” în derby-ul din weekend.

De cine se teme MM Stoica înainte de derby-ul pe care FCSB îl are în weekend. Rapidistul care „stăpânește foarte bine situația”

În emisiunea „MM la FANATIK”, oficialul celor de la FCSB a făcut o analiză generală a derby-ului care va avea loc în următoarea etapă de SuperLiga. Referindu-se la rivali, managerul general al roș-albaștrilor a scos în evidență faptul că, în comparație cu sezonul intern anterior, la Rapid nu au existat mari schimbări de lot. A punctat doar venirile lui Filip Stojilkovic (26 de ani), Mohammed Kamara (28 de ani) și Vladan Bubanja (27 de ani).

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Ceea ce produce temeri legate de Rapid este noutatea de pe banca tehnică. Aici, . Mihai Stoica (61 de ani) are numai cuvinte de laudă la adresa tehnicianului rivalilor. „Practic, ca nivel de lot, Rapidul este cam aceeași echipă. În schimb, îl are acum pe Daniel Pancu, un om care stăpânește foarte bine situația. A jucat acolo, cunoaște spiritul. Dar nu numai asta. Pancu e un antrenor foarte bun”.

Deși Rapid are în lot jucători care pot decide meciurile prin pase sau goluri, precum Olimpiu Moruțan (27 de ani) sau Alex Dobre (28 de ani), Meme insistă asupra faptului că Pancu este „pericolul numărul 1” din tabăra adversarilor. „(n.r. Pancu e pericolul numărul 1?) Da, la Rapid da. La Dinamo atuul este Nuno Campos. Așa văd eu lucrurile”, a spus Mihai Stoica.

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Oficialul celor de la FCSB dezvăluie momentul în care a realizat că Daniel Pancu știe fotbal mult. S-a întâmplat la un meci al naționalei de tineret U20: „Eu nici nu știam când era jucător, deși am avut tot timpul relații foarte bune cu el, că se va face antrenor. Eu am fost la un meci România – Portugalia de la U20, la Târgoviște, și am stat împreună. L-am auzit, i-am auzit comentariile pe toată durata partidei și atunci am realizat că știe foarte mult fotbal”, dezvăluie MM.

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Mihai Stoica, despre un jucător adus în acest sezon la Rapid: „E un fotbalist de calitate”

, având goluri și numeroase pase decisive. În opinia lui Mihai Stoica, în afară de acesta, Rapid mai are alți jucători buni în lot. „Nu doar Moruțan e un jucător în formă și extrem de periculos. E Dobre care poate să facă un meci bun oricând. Este Kamara, care este un jucător care poate să facă diferența”, spune Meme. În privința lui Filip Stojilkovic, șters în meciul cu Corvinul, Stoica are, de asemenea, numai cuvinte de laudă.

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„Cât despre (Filip) Stojilkovic, am văzut că toată lumea l-a condamnat că a atins mingea la nu știu câte minute. Doar că eu l-am văzut în meciul cu Universitatea Cluj (n.r. când a marcat o „dublă”) că n-a fost rău deloc. Are calitate. E jucător bun, e jucător pe care s-au plătit milioane. Un jucător pe care s-au plătit milioane nu poate să fie un jucător slab”, remarcă Meme.