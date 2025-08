Rapidistul care făcea suplimentar câte 1000 – 2000 de abdomene după fiecare antrenament. N-a scăpat de furia tribunei

Ion Manu a fost unul dintre portarii legendari ai Rapidului. Debutat la doar 17 ani în Liga 1, acesta a adunat aproape 300 de apariții pentru formația giuleșteană. Determinarea sa și felul în care se pregătea i-a impresionat pe toți.

Cine este rapidistul care făcea antrenamente suplimentare extreme

Venit din Ialomița pentru a apăra poarta Rapidului, Ion Manu nu a avut parte de o primire ușoară la formația giuleșteană. Inițial, acesta nu a explicat la probe că ar vrea să joace pe postul de portar și a fost refuzat de gruparea alb-vișinie.

El a petrecut nu mai puțin de , până a făcut pasul la Sportul Studențesc, formație unde s-a și retras din activitate, în anul 1994.

„Era o perioadă boemă, dar trebuie să spun faptul că tata provine dintr-o familie din Vlădeni, din județul Ialomița. A plecat de la 14 ani din Ialomița. A fost un copil sărac.

A venit în București. Bunicul meu, tatăl tatălui, i-a spus – ori te duci la București, ori faci fotbal rapid, ori vii acasă – . La muncă, exact. Și pe el l-a ambiționat chestia asta.

Prima oară a fost refuzat de Rapid, pentru că el copil fiind el n-a știut să spună că lui îi place în poartă. Și el s-a dus să joace în atac. L-au văzut în prima selecție și l-au trimis acasă. Ca să vezi ce înseamnă ambiția unui copil de la țară, s-a reîntors la Rapid și a spus: Eu vreau să mă băgați în poartă.

Și din momentul ăla, deci gândiți-vă, avea 14 ani când a venit în București și el la 17 ani jumătate a debutat în Divizia A. Deci a avut 3 ani jumătate în care el a fost în curte la Rapid și a debutat în prima ligă”, a declarat Gabi Manu, fiul legendarului Ion Manu.

290 de meciuri a strâns Ion Manu în tricoul Rapidului

De ce făcea între 1000 și 2000 de abdomene zilnic

„Tata a fost un model de profesionalism. El a fost un tip foarte profesionist. Iar îmi aduc aminte, după fiecare antrenament pe care îl avea în perioada în care juca…Venea acasă și avea suplimentar câte 1000-2000 de abdomene.

El niciodată nu venea de la antrenament să facă orice altceva. El venea și se pregătea suplimentar. Chestia asta mie mi-a rămas întipărită în minte.

Pentru mine a fost un model. Din păcate, în cariera mea de jucător, nu am fost un exemplu bun. Am fost veriga slabă a familiei, cu ghilimelele de rigoare. Însă am compensat cu cartea. Cât de cât am început să îmi arăt profesionalismul și să învăț de la tata ceea ce înseamnă să fiu profesionist”, a povestit Gabi Manu, potrivit .

Povestea nespusă din vestiar. Cât de determinat era

„Am jucat pe Republicii cu Progresul. După meciul ăsta urma să plecăm în turneu în Italia cu Ermano Zacchini. Am câștigat 1-0 meciul ăla și acum la cabine.

Nu știu pe cine am trimis după taică-miu că știam că vine la meci că eu plecam în turneu. Am trimis pe unul din oamenii noștri: ‘Du-te și adu-l pe tata la cabine’.

M-a chemat întâi afară și îl iau, ne îmbrățișăm și intru eu primul în cabină. Săracul Nae Manea: ‘Bă, ia fi-ți atenți că a venit tata lu ‘Mănușă”. Și eu eram în ușă, nu se vedea nimic în spatele meu.

Când m-am dat la o parte: ‘Hai mă, tată, intră’. Tot Nae săracul povestea: ‘Bă, băiatule, când am fost onania aia de om. De unde ai scos animalul ăsta mare așa?!’. Dacă n-a râs cabina o jumătate de oră… Numai caterincă a fost.

Probabil ei se așteptau să intre tot unul cât ușa. Că eram și eu cât de cât, nu eram de lepădat… ‘Băi Nae, termină mă, potolește-te’. Dar dup-aia tata glume peste glume cu toți coechipierii mei. Mai ales cu Nae, cu ‘Piticul’, cu ‘Bimbo’ Paraschiv. A fost frumos într-adevăr”.

Furia tribunei. De ce nu l-au iertat fanii Rapidului

„Venisem la Rapid cu Bergodi. Fusesem la Dinamo antrenor cu portarii în staff-ul lui Andone. Când am trecut și m-a solicitat Bergodi am ieșit la încălzire la primul joc pe Giulești. Făceam la sala de sport cu Dani Coman, la peluza nord cum se spune.

Am ieșit cu 45 de minute înainte de a începe jocul. Mergeam ușor, îi spun lui Dani ce să fac pentru încălzirea premergătoare exercițiilor specifice și la un moment între peluză și tribuna 1 mă strigă un suporter: ‘Mănușă! Mănușă! Ce-ai bă, nu mai auzi?!’.

Dani Coman zice: ‘Vezi că te omoară ăla, strigă la matale’. ‘Ce vrei mă?!’. ‘Bă, spune-ne și nouă: Te-ai lepădat de Satana?’. Îți dai seama că m-a pufnit un râs… ‘Bă, nu ești sănătos. Da mă, m-am lepădat, nu vezi că sunt aici pe verde?’. Era vorba aia, giuleșteni de-ai mei din cartier, care mă cunoșteau. De-aia tot țipau la mine: ‘Mănușă, Mănușă’. ‘Da mă, stați liniștiți că m-am lepădat, că de-aia sunt aici’”, povestea Ion Manu, chiar în cadrul podcastului ”Suflet de rapidist”, la .