Rapidistul Măldărășanu îi distruge pe arbitri după Rapid – Hermannstadt 0-1. „Nu înțeleg ce e în cabina VAR! Sunt teme? Le-a făcut cadou un penalty” Video exclusiv

În etapa precedentă, Hermannstadt a devenit a doua echipă care o învinge pe Rapid în Giulești într-un meci de SuperLiga. Victoria sibienilor a venit însă cu mari emoții, deoarece, în prelungiri, la scorul de 0-1, . Marius Măldărășanu consideră că penalty-ul a fost acordar eronat.

Marius Măldărășanu, nervos pe arbitraj după Rapid – Hermannstadt 0-1: „Sunt teme în cabina VAR?”

Măldărășanu a intervenit telefonic . Deși a bătut-o pe Rapid în Giulești cu scorul de 1-0, antrenorul lui Hermannstadt a luat foc din cauza arbitrajului brigăzii conduse de Viorel Flueran.

ADVERTISEMENT

„Acel penalty din minutul 90 a fost foarte ușor acordat din punctul meu de vedere. Și nu sunt subiectiv deloc. Am revăzut fazele. Am văzut oameni care cer să se anuleze VAR-ul, să nu mai existe VAR. Noi găsim tot timpul portițe să driblăm legi și acum cu VAR facem același lucru.

Cei din cabina VAR judecă? Ei decid? Sau sunt teme? Nu înțeleg! Împotriva echipei noastre, Hermannstadt, au fost foarte mari greșeli de arbitraj! În contextul în care stiți foarte bine noi am pierdut nouă puncte. Și moralul a fost jos. Îmi doresc ca după acest meci încrederea băieților să crească cu 20-25% pentru că au făcut un meci bun. Au fost greșeli mari și la Sepsi, și acasă cu U Cluj, și acum.

ADVERTISEMENT

(n.r. – un penalty făcut cadou Rapidului?) Da, da. Pentru că Baba Alhassan pune barieră, dar nu există intensitate. Nu există tendința de a lovi. Da, Emmers își dă drumul. O minge care cade în aut de poartă, dar și dacă ajungea la Emmers era ofsaid”, a declarat Marius Măldărășanu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

VEZI VIDEO MAI JOS

„Ce nu corectează VAR-ul, corectează Dumnezeu”

Măldărășanu consideră că „centralul” nu a arbitrat cu aceeași unitate de măsură în Giulești, reamintind de o fază similiară din repriza secundă, când Belu în lovește pe Călin Popescu, la fel cum a făcut-o și Alhassan cu Emmers.

ADVERTISEMENT

„Dar de ce sunt supărat? Pentru că Vio Flueran, pe care îl apreciez, are o fază similară mai înainte la Belu, care îl lovește pe Popescu cu mâna în gură, peste față, și el face semn ca jocul să continue în preajma careului.

Când se greșește din camera VAR, te cheamă Iulian Dima, te duci și vezi faza, dar tu decizi ca central pentru că ai avut o manieră de arbitraj. Nu am dat fault pentru Hermannstadt la aceeași fază, nu dau nici pentru Rapid. Iar mai înainte a fost fault în atac.

ADVERTISEMENT

Același gen de fază judecată greșit și totuși Belu are tendința de a lovi. Baba Alhassan nu lovesște. Pune o barieră. Înseamnă că trebuie să jucăm cu mâinile la spate. Ce facem, ne legăm, ne punem cătușe la mâini? În careu sunt multe faze de genul ăsta. Nu mai știm când e henț. Am avut cu U Cluj un penalty. Ok, ratasem deja un penalty, dar e henț, e mingea în mână!

ADVERTISEMENT

O spun decent, nu vreau să mă cert cu nimeni, dar au fost prea multe. Puteam pierde două puncte. Nu știu cât merita Rapid să egaleze. Nu vreau să spun că o echipă sau alta e avantajată. Noi suntem dezavantajați. Am bătut la UTA în minutul 95 cu Sebi Colțescu pe care îl apreciez și el știe. Dau penalty pentru UTA la 0-0, dar în faza premergătoare e fault la Opruț și nu întoarce faza. Dai penalty pentru UTA, marchează UTA 1-0.

Facem 1-1, revenim și câștigăm 2-1. Am spus atunci la o emisiune că ce nu corectează VAR-ul corectează Dumnezeu. Rămân la aceeași părere și după faza de sâmbătă seara. A corectat Dumnezeu”, a conchis tehnicianul sibienilor.

Primăvara se numără emisiunile Fanatik SuperLiga. Show-ul care dă tonul exclusivităților din fotbalul românesc poate fi urmărit începând de săptămâna trecută în fiecare zi de luni până vineri, ora 10:30. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .