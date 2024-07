Rapidistul Mircea Geoană intervine în războiul FCSB – CSA Steaua: „Au suporteri cât casa!”

În ultimii ani, rivalitatea dintre CSA Steaua și FCSB a devenit din ce în ce mai tensionată. Instanțele judecătorești au încercat să ofere verdicte cu privire la palmaresul echipelor, însă suporterii celor două echipe sunt în continuare ”la cuțite”.

FCSB sau Steaua? Ce a răspuns Mircea Geoană

Echipa lui Gigi Becali a jucat pe Ghencea meciul din Supercupa României împotriva celor de la Corvinul Hunedoara, iar spiritele din tribune s-au încins la finalul meciului.

Hunedorenii au fost susținuți de membrii galeriei Sud Steaua. Aceștia, vizibil iritați de faptul că FCSB a câștigat un trofeu pe Ghencea, au fost la un pas de bătaie cu cei din Peluza Nord. Jandarmii au intervenit imediat și au folosit gaze lacrimogene pentru a calma spiritele.

Mircea Geoană a fost invitatul lui Horia Ivanovici în emisiunea Sport și Politică. Acesta se pregătește pentru bătălia pentru președinția României. Geoană a vorbit despre planurile sale de dezvoltare în sport și a amintit despre situația dintre FCSB și CSA Steaua.

„Sportul de masă trebuie reinventat. Au branduri mari. Steaua are suporteri, FCSB are suporteri cât casa. (n.r. FCSB sau Steaua?) Ce-o fi. Asta e. E problema dânșilor. Cluburile astea sunt deja cluburi mari, cu suporteri mulți. Au marketing. Să se descurce”.

Mircea Geoană a precizat că în acest moment este nevoie mare de investiții pentru ca sportivii români să poată face din nou performanțe notabile. Acesta a ținut să precizeze că el, în tinerețe, a practicat mai multe sporturi și simte că în prezent, banii nu merg unde trebuie.

„Eu am nevoie să mă duc la firul ierbii. Am nevoie să mă duc la cluburile municipale, la cluburile orășenești, la cluburile sătești. Eu am făcut baschet, am făcut rugby, am făcut tenis. Am făcut sport toată viața mea. Piramida de performanțe nu mai are baze de susținere”.

Florin Talpan a avut de muncă înainte de meciul celor de la FCSB de pe Ghencea

Acesta a reclamat faptul că, deși juca FCSB pe stadionul din Ghencea, în incinta arenei se putea vedea în continuare logo-ul ”militarilor”.

„Ca urmare a faptului că am fost contactat de către presă în urma conferinței susținute de Elias Charalambous pe stadionul Ghencea, când a lăsat deliberat să se vadă emblema Stelei pe scaun, spre deosebire de antrenorul Florin Maxim, i-am somat de urgență pe cei din club să acopere toate însemnele Stelei de pe băncile de rezerve, de la zona mixtă și sala de conferință de presă. Ei nu sunt Steaua! Nu le putem permite celor care încalcă toate deciziile instanțelor judecătorești să se folosească încă o dată de numele și palmaresul Stelei”, a explicat Florin Talpan în exclusivitate pentru FANATIK.

