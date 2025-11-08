Sport

Rapidistul, „spion” pe Giuleşti! Şi-a făcut apariţia pe stadion înaintea derby-ului din următoarea etapă. Foto

Un nume important din istoria Rapidului, care activează momentan ca tehnician la o altă formație din Superligă, a fost prezent în Giulești la meciul cu FC Argeș pentru a urmări echipa lui Costel Gâlcă.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
08.11.2025 | 21:46
ULTIMA ORĂ
5 poze
Vezi galeria
Daniel Pancu a fost prezent în tribună la partida Rapid - FC Argeș. FOTO: Fanatik
Numit la CFR Cluj spre finalul lunii octombrie, Daniel Pancu va debuta pe banca „feroviarilor” duminică, de la ora 14:30, cu un duel la Clinceni contra Unirii Slobozia. Tehnicianul a profitat de faptul că meciul se joacă aproape de capitală și a fost prezent în Giulești pentru a urmări disputa dintre Rapid și FC Argeș. În următoarea rundă, care se va disputa după pauza internațională, CFR va primi vizita trupei lui Costel Gâlcă.

Daniel Pancu, „spion” în Giulești!

Daniel Pancu a fost prezent în lojă la disputa dintre Rapid și FC Argeș, purtând o vestă cu însemnele actualului său club, CFR Cluj. Tehnicianul a discutat înainte de startul partidei cu fostul său coechipier de la Rapid, Dani Coman, actualmente președinte al celor de la FC Argeș.

CFR Cluj și Rapid se vor întâlni pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, duminică, 23 noiembrie, de la ora 20:30, în cadrul etapei cu numărul 17 din Superligă. Pentru Daniel Pancu va fi prima dată când va înfrunta Rapidul din postura de antrenor principal al unei alte formații.

Daniel Pancu a anunțat care este obiectivul său la CFR Cluj

Daniel Pancu o preia pe CFR Cluj într-o situație dramatică. „Feroviarii” au trei eșecuri consecutive în campionat și ocupă momentan locul 13, de baraj, cu doar 13 puncte strânse în primele 15 etape. Chiar și în acest context, tehnicianul a anunțat că își dorește să ducă echipa în play-off. „Eu trebuie să am grijă să redresez această echipă.

CFR Cluj are jucători foarte buni. Acesta a fost primul motiv pentru care am acceptat. Am venit de câteva ori la Cluj, ca selecționer, iar statistic, pe hârtie, lotul e unul de primele șase”, a declarat fostul internațional român la prima sa conferință de presă ca antrenor al CFR-ului.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
