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Rapidul, abandonat de Dan Șucu? De ce nu mai vine patronul la meciurile din Giulești. Exclusiv

Patronul Rapidului, Dan Șucu, nu a fost prezent la ultimele meciuri disputate în Giulești. Un apropiat al omului de afaceri a comentat această situație.
Bogdan Mariș
18.08.2026 | 14:50
Rapidul abandonat de Dan Sucu De ce nu mai vine patronul la meciurile din Giulesti Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dan Șucu (63 de ani) nu a fost prezent la meciurile pe care Rapid le-a disputat în Giulești cu CFR Cluj (3-1) și Dinamo (0-1). FOTO: colaj Fanatik
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Dan Șucu (63 de ani) nu a fost prezent la meciurile pe care Rapid le-a disputat în Giulești cu CFR Cluj (3-1) și Dinamo (0-1). Președintele Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a dezvăluit într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA de ce a absentat patronul clubului de la ultimele două partide disputate de giuleșteni pe teren propriu.

De ce a lipsit Dan Șucu la ultimele meciuri ale Rapidului. Răspunsul lui Victor Angelescu

Dan Șucu a urmărit de pe stadion victoria obținută de Rapid contra lui Sepsi în prima etapă a noului sezon, însă patronul giuleștenilor nu a fost prezent în Giulești pentru succesul obținut contra lui CFR Cluj, 3-1, și eșecul înregistrat în derby-ul cu Dinamo, 0-1. „A fost pe Giulești la meciul cu Sepsi, pe care l-am câștigat cu 1-0. La meciul trecut nu a fost prezent pentru că a fost plecat în vacanță, iar acum nu a putut să vină, a avut alte probleme. A fost fiul dânsului.

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Domnul Șucu are două cluburi, iar pe lângă asta are și mai multe business-uri de care trebuie să aibă grijă. Business-uri imobiliare, Mobexpert și multe altele. O să mai vină la meciuri când poate, așa cum a fost și la cel cu Sepsi”, a declarat președintele Rapidului, Victor Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA. Marius Șumudică a comentat în cadrul emisiunii cartonașul roșu primit de Daniel Pancu în timpul derby-ului cu Dinamo.

Dan Șucu, investiții importante la Genoa

În sezonul precedent, Dan Șucu a ratat mai multe meciuri ale Rapidului pentru a fi prezent în Italia la jocurile celuilalt club pe care îl patronează, Genoa. În această vară, „grifonii” au reconstruit lotul, plătind peste 30 de milioane de euro pentru transferuri. Cele mai importante mutări au fost Lorenzo Colombo, cumpărat cu 7 milioane de la AC Milan, și Djibril Sow, achiziționat cu 4 milioane de la Sevilla.

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Formația patronată de Dan Șucu a bifat o mutare majoră și la capitolul plecări, Jeff Ekhator fiind vândut la Juventus pentru 16 milioane de euro. Genoa va debuta în noul sezon din Serie A cu un duel pe teren propriu contra celor de la Napoli, care se va disputa luni, 22 august, de la ora 21:45, la o zi după ce Rapid va juca contra rivalei Petrolul în SuperLiga.

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