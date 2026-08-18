Rapidul, abandonat de Dan Șucu? De ce nu mai vine patronul la meciurile din Giulești. Exclusiv

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Dan Șucu (63 de ani) nu a fost prezent la meciurile pe care Rapid le-a disputat în Giulești cu CFR Cluj (3-1) și Dinamo (0-1). Președintele Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a dezvăluit într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA de ce a absentat patronul clubului de la ultimele două partide disputate de giuleșteni pe teren propriu.

De ce a lipsit Dan Șucu la ultimele meciuri ale Rapidului. Răspunsul lui Victor Angelescu

Dan Șucu a urmărit de pe stadion victoria obținută de Rapid contra lui Sepsi în prima etapă a noului sezon, însă patronul giuleștenilor nu a fost prezent în Giulești pentru succesul obținut contra lui CFR Cluj, 3-1, și eșecul înregistrat în derby-ul cu Dinamo, 0-1. „A fost pe Giulești la meciul cu Sepsi, pe care l-am câștigat cu 1-0. La meciul trecut nu a fost prezent pentru că a fost plecat în vacanță, iar acum nu a putut să vină, a avut alte probleme. A fost fiul dânsului.

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Domnul Șucu are două cluburi, iar pe lângă asta are și mai multe business-uri de care trebuie să aibă grijă. Business-uri imobiliare, Mobexpert și multe altele. O să mai vină la meciuri când poate, așa cum a fost și la cel cu Sepsi”, a declarat președintele Rapidului, Victor Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA. .

Dan Șucu, investiții importante la Genoa

În sezonul precedent, Dan Șucu a ratat mai multe meciuri ale Rapidului pentru a fi prezent în Italia la jocurile celuilalt club pe care îl patronează, Genoa. . Cele mai importante mutări au fost Lorenzo Colombo, cumpărat cu 7 milioane de la AC Milan, și Djibril Sow, achiziționat cu 4 milioane de la Sevilla.

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Formația patronată de Dan Șucu a bifat o mutare majoră și la capitolul plecări, Jeff Ekhator fiind vândut la Juventus pentru 16 milioane de euro. Genoa va debuta în noul sezon din Serie A cu un duel pe teren propriu contra celor de la Napoli, care se va disputa luni, 22 august, de la ora 21:45, la o zi după ce Rapid va juca contra rivalei Petrolul în SuperLiga.

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