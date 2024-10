„Rapidul e o boală”. Junior Morais a povestit cum a fost „convertit” la „rapidism”

Junior Moaris (38 de ani) e sincer. Cum a dezvoltat această „boală grea”.

Cum a ajuns Junior Morais să țină cu Rapid: „Nu se mai ia, la revedere!”

În România, Junior Morais s-a consacrat la Astra, club pentru care a jucat între 2011 și 2017. La Giurgiu, brazilianul a avut cele mai mari satisfacții. A cucerit un titlu, o Cupă a României și două Supercupe.

ADVERTISEMENT

După experiența Astra, au urmat aventurile la FCSB (2017-2019) Și Rapid (2021-2023) iar, din august 2024, evoluează în Liga 2, la Metaloglobus. Cel mai tare s-a atașat însă de Giuleștiul celor cu care a lucrat la Giurgiu, cum ar fi Dani Coman, Daniel Niculae, Cristi Săpunaru, Alex Ioniță sau Marius Șumudică.

„Da, am rămas rapidist. Când erau Săpunaru, Dani Coman, Nico, toți vorbeau de Rapid la Astra. Cântau toți. De acolo am început. Și când am venit la Rapid mi se spunea ‘Băi, la Rapid e o boală. Nu se mai ia, la revedere!’.

ADVERTISEMENT

Și uite că s-a adeverit. Am venit. Mi-a plăcut foarte mult. Și suporterii. Stadion nou, mereu plin. Se cântă continuu”.

„Copilul meu vrea mereu să vină la meciuri”

Rapidismul s-a transmis și la fiul lui Junior Morais, care suferă la fiecare eșec al alb-vișiniilor. A fost „prăpăd” în familia brazilianului după

ADVERTISEMENT

„Copilul meu vrea mereu să vină la meciuri. E rapidist. Se supără, înjură pe acasă. La meciul de acum (n.r. – cu U Cluj) era bolnav și s-a culcat mai devreme.

Când s-a trezit ‘Băi, ce am făcut?’ ‘Ne-au mâncat, iar’. A început să înjure. ‘Lasă, mă, că o să câștigăm următorul meci’”, a declarat Junior Morais, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”, show care e live pe , joia, de la ora 13:30.

ADVERTISEMENT

Junior Morais a ajuns la Rapid în 2021, după despărțirea de turcii de la Gaziantep. În cei doi ani petrecuți la gruparea de sub Podul Grant, fundașul stânga a jucat 70 de meciuri, a marcat patru goluri și a dat trei assist-uri.

„E O BOALA!”. Cum a fost CONVERTIT LA RAPIDISM brazilianul Junior Morais