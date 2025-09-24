Rapidul este în sărbătoare! Cum a salutat Victor Angelescu revenirea lui Bocciu

Giuleștenii au primit o veste foarte bună după ultima etapă din Superliga României. e, așa cum Gigi Corsicanu a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA. Președintele clubului, Victor Angelescu, a vorbit despre acest subiect.

Victor Angelescu așteaptă revenirea lui „Bocciu” în peluza din Giulești

. El a fost interzis pe stadioanele din România după ce a fost implicat în scandalul „Pyro”. Procesul a fost judecat, iar interdicția a fost ridicată.

Victor Angelescu a vorbit despre posibila revenire a lui Bocciu în tribunele din Giulești și speră ca acest lucru să se întâmple cât de repede posibil, întrucât atmosfera de la club era una specială atunci când Liviu Ungureanu conducea suporterii Rapidului.

„(Credeți că este o veste bună revenirea domnului Ungurean?) 100%. Chiar mă bucur pentru el și chiar mă aștept să-l văd înapoi în tribune. Va fi un plus pentru suporteri, dar și pentru club. Când a fost galeria cu el, lucrurile au mers excepțional. Va fi un mare plus pentru Rapid”, a declarat Victor Angelescu, conform

„Sunt mulți sponsori care vin la o echipă și bagă bani doar pentru faptul că e un spectacol în tribună”

„El este mai euforic din fire, mai iute la mânie, dar se simte lipsa lui. A ajutat enorm de mult Rapidul. Tot ce este astăzi la Rapid reprezintă, în mare parte, și contribuția lui. Prin ce a realizat Liviu cu galeria, a atras foarte mulți oameni alături de Rapid.

Sunt mulți sponsori care vin la o echipă și bagă bani doar pentru faptul că e un spectacol în tribună. De ce nu merg sponsorii la echipe care nu au spectatori? Sunt multe companii care vin în mod special pentru suporteri, pentru că acolo se creează o atmosferă, e un spectacol în tribună”, a spus Gigi Corsicanu la FANATIK SUPERLIGA.