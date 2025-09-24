Sport

Rapidul este în sărbătoare! Cum a salutat Victor Angelescu revenirea lui Bocciu

Ce spune Victor Angelescu, președintele de la Rapid, despre vestea că Liviu Ungureanu poate, din nou, să fie prezent în peluza giuleșteană.
Alex Bodnariu
24.09.2025 | 22:28
Rapidul este in sarbatoare Cum a salutat Victor Angelescu revenirea lui Bocciu
Victor Angelescu a vorbit despre revenirea lui Bocciu în peluza celor de la Rapid

Giuleștenii au primit o veste foarte bună după ultima etapă din Superliga României. Liderul galeriei, Liviu Ungureanu, cunoscut drept „Bocciu”, va reveni în tribune, așa cum Gigi Corsicanu a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA. Președintele clubului, Victor Angelescu, a vorbit despre acest subiect.

Victor Angelescu așteaptă revenirea lui „Bocciu” în peluza din Giulești

Liviu Ungurean, „Bocciu”, așa cum îl cunosc suporterii, ar putea conduce galeria Rapidului la meciul cu Petrolul din următoarea etapă. El a fost interzis pe stadioanele din România după ce a fost implicat în scandalul „Pyro”. Procesul a fost judecat, iar interdicția a fost ridicată.

Victor Angelescu a vorbit despre posibila revenire a lui Bocciu în tribunele din Giulești și speră ca acest lucru să se întâmple cât de repede posibil, întrucât atmosfera de la club era una specială atunci când Liviu Ungureanu conducea suporterii Rapidului.

„(Credeți că este o veste bună revenirea domnului Ungurean?) 100%. Chiar mă bucur pentru el și chiar mă aștept să-l văd înapoi în tribune. Va fi un plus pentru suporteri, dar și pentru club. Când a fost galeria cu el, lucrurile au mers excepțional. Va fi un mare plus pentru Rapid”, a declarat Victor Angelescu, conform Digi Sport.

„Sunt mulți sponsori care vin la o echipă și bagă bani doar pentru faptul că e un spectacol în tribună”

„El este mai euforic din fire, mai iute la mânie, dar se simte lipsa lui. A ajutat enorm de mult Rapidul. Tot ce este astăzi la Rapid reprezintă, în mare parte, și contribuția lui. Prin ce a realizat Liviu cu galeria, a atras foarte mulți oameni alături de Rapid.

Sunt mulți sponsori care vin la o echipă și bagă bani doar pentru faptul că e un spectacol în tribună. De ce nu merg sponsorii la echipe care nu au spectatori? Sunt multe companii care vin în mod special pentru suporteri, pentru că acolo se creează o atmosferă, e un spectacol în tribună”, a spus Gigi Corsicanu la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
