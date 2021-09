Rapidul se revoltă după suspendarea lui Mihai Iosif: ”Totul este dat peste cap”

Tehnicianul giuleștenilor a intrat în vizorul comisiei pentru că ar fi dat indicații la un meci din Liga 1 deși .

Conform ROAF (n.r. – Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice) cei care nu vor respecta regulile , lucru care s-a și întâmplat deja.

ADVERTISEMENT

Suspendarea lui Mihai Iosif i-a înfuriat pe oficialii Rapidului

În aceste condiții, Mihai Iosif a primit două etape de suspendare și o amendă de 6.800 de lei, dar președintele Rapidului, Daniel Niculae, s-a arătat nemulțumit de faptul că sancțiunea a fost anunțată cu doar câteva ore înainte de partida cu UTA Arad, din etapa a 8-a a Ligii 1.

”Nu este normal ca această decizie sa apară cu doar câteva ore înaintea unui meci important, contra unei echipe foarte bune. Mihai Iosif își stabilise o anumită strategie, iar acum totul este dat peste cap.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Rapidului a fost, este și va fi numit de către conducerea clubului pe baza CALITĂȚILOR sale și nu a diplomelor obținute în 10 ani de zile”, a declarat Daniel Niculae pentru pagina de Facebook a clubului giuleștean.

Patru antrenori fără licență, sancționați de FRF

După decizia Comisiei de Disciplină a FRF, Mihai Iosif nu va putea sta pe banca tehnică la partida din deplasare cu UTA Arad, programată vineri, 10 septembrie, de la ora 21:00, în etapa a 8-a a Ligii 1.

ADVERTISEMENT

Antrenorii Mihai Iosif (Rapid) şi Andrei Prepeliţă (FC Argeş), care nu au licenţă Pro, au fost sancţionaţi de Comisia de Disciplină a FRF cu câte 2 etape de suspendare și au primit şi o penalitate sportivă de 6.800 de lei pentru că au încălcat regulamentul și au dat indicații. În schimb, tehnicienii Marius Croitoru (FC Botoşani) şi Ilie Poenaru (Academica Clinceni) au scăpat doar cu penalităţi de câte 2.000 de lei. Cele patru cluburi au fost sancţionate cu câte 10.000 de lei, conform deciziei de pe frf.ro.

Şcoala Federală de Antrenori a sesizat Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal în cazul celor patru tehnicieni după ce aceştia au dat indicaţii la meciurile echipelor pe care le conduc fără să deţină licenţa Pro.

Iosif, glume pe seama faptului că nu are licență

Antrenorul Rapidului a vorbit despre cursurile de antrenor pe care le face în prezent în Republica Moldova, care le sunt impuse antrenorilor care nu au licența Pro. ”La fotbal și maseurii dau indicații și spectatorii și toată lumea. A fost mereu așa. Nu a rămas nicicum, eu sper să se gândească la o soluție benefică pentru toată lumea, eu vreau doar să antrenez.

ADVERTISEMENT

Nu am coborat din tribună, sunt mulți ani în spate pentru a ajunge aici, am muncit și am stat pe banca Rapidului, dar nu m-a pus patronul Rapidului brusc că sunt eu grăsuț și frumușel”, spunea Iosif acum două săptămâni.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, și i-a sfătuit pe antrenorii care nu au licență să se înscrie cât mai repede la cursurile Școlii de Antrenori în vederea obținerii calificării necesare pentru ocuparea postului de ”principal”.