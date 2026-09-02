Sport

E anul Rapidului? Victor Angelescu, extrem de încrezător după primele 7 etape din SuperLiga: „Ne putem bate cu oricine! De ce să nu sperăm?”

Victor Angelescu a analizat startul de sezon al Rapidului. Oficialul giuleștenilor susține că echipa antrenată de Daniel Pancu ar putea să ia titlul în acest sezon.
Bogdan Mariș
02.09.2026 | 07:49
E anul Rapidului Victor Angelescu extrem de increzator dupa primele 7 etape din SuperLiga Ne putem bate cu oricine De ce sa nu speram
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Victor Angelescu (41 de ani) e de părere că Rapid poate lua titlul. FOTO: Sport Pictures
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Rapid a strâns 12 puncte în primele 7 etape din SuperLiga și ocupă momentan locul 2, la două lungimi în urma rivalei Dinamo. Victor Angelescu (41 de ani), acționar minoritar și președinte al giuleștenilor, e de părere că echipa pregătită de Daniel Pancu poate cuceri titlul în sezonul actual din SuperLiga.

Victor Angelescu e de părere că Rapid poate lua titlul

Rapid a remizat contra campioanei Universitatea Craiova, scor 1-1, în etapa a 7-a din SuperLiga și a urcat pe locul 2 în clasament. Giuleștenii au suferit un singur eșec în noul sezon, 0-1 contra rivalei Dinamo, iar Victor Angelescu e de părere că Rapid se poate lupta pentru titlu în actuala stagiune. „Am arătat bine în primele 7 etape, comparativ cu celelalte echipe.

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Am demonstrat că suntem printre primele echipe, că ne putem bate cu oricine. Pe Craiova, campioana, puteam să o batem, a fost un meci de la egal la egal. Cu Dinamo nu pot spune că au câștigat pe nedrept. Noi, în sezonul trecut, am jucat pragmatic și am câștigat la fel, apărându-ne. Ca joc, cu echipele pe care le-am întâlnit până acum, în afară de FCSB și U Cluj, cu care nu am jucat și despre care știm că sunt de play-off și se bat la campionat, am fost de la egal la egal cu ele.

În unele momente, chiar peste. Atât timp cât arătăm că jocul nostru poate să le facă față echipelor care se luptă la titlu, înseamnă că ne putem bate cu oricine. De ce să nu sperăm la titlu?”, a afirmat oficialul giuleștenilor la Prima Sport, la o zi după remiza din Giulești contra Universității Craiova.

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Cum arată programul Rapidului în septembrie

Rapid va disputa patru partide în luna septembrie, înainte ca SuperLiga să se oprească pentru meciurile echipelor naționale. Mai întâi, joi, 3 februarie, de la ora 20:30, giuleștenii vor evolua la Sibiu contra lui Poli Timișoara în Cupa României Betano. Apoi urmează o nouă deplasare, la Galați pentru meciul cu Oțelul, care se va disputa duminică, 6 septembrie, de la ora 20:30. După aceea, echipa antrenată de Daniel Pancu revine în Giulești pentru ultimele două meciuri ale lunii: cu FC Voluntari (12 septembrie, ora 21:30) și cu FC Argeș.

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