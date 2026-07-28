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Raport alarmant după CM 2026! Lamine Yamal, ținta principală a celor peste 55.000 de mesaje rasiste

Un raport publicat după Campionatul Mondial 2026 arată amploarea abuzurilor din mediul online. Sistemele de monitorizare au identificat zeci de mii de mesaje cu caracter rasist și discriminatoriu.
Catalin Oprea
28.07.2026 | 23:29
Raport alarmant dupa CM 2026 Lamine Yamal tinta principala a celor peste 55000 de mesaje rasiste
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Raportul publicat după Campionatul Mondial 2026 arată că sistemele de monitorizare au identificat aproximativ 55.000 de mesaje rasiste. Foto: Hepta
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Campionatul Mondial din 2026 a oferit spectacol pe teren, dar și o imagine îngrijorătoare în mediul online. Un raport realizat după încheierea competiției scoate la iveală amploarea mesajelor cu tentă rasistă distribuite pe rețelele sociale. Datele au fost centralizate printr-un sistem special de monitorizare, folosit pentru protejarea jucătorilor, antrenorilor și oficialilor implicați în turneu.

Sistemul de monitorizare al FIFA a identificat peste 55.000 de mesaje rasiste pe durata CM 2026

Pe durata competiției, platforma folosită de FIFA și partenerii implicați a analizat un volum uriaș de comentarii publicate pe rețelele sociale. Scopul a fost identificarea rapidă a mesajelor cu caracter rasist, discriminatoriu sau ofensator. Conținutul care încălca regulile platformelor a fost raportat pentru eliminare, iar în unele cazuri au fost sesizate și autoritățile competente.

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Raportul arată că au fost identificate aproximativ 55.000 de mesaje rasiste. Printre jucătorii vizați de mesajele rasiste s-a numărat și Lamine Yamal. Cazul internaționalului spaniol a fost prezentat drept unul dintre exemplele care evidențiază amploarea fenomenului din mediul online. Analiza evidențiază și profilul principalelor categorii vizate de aceste atacuri. O mare parte dintre mesajele abuzive au fost îndreptate împotriva persoanelor originare din Africa de Nord. Alte comentarii au vizat comunitățile musulmane sau au avut un conținut care urmărea dezumanizarea persoanelor atacate.

FIFA continuă măsurile împotriva discursului instigator la ură

Responsabilii proiectului consideră că astfel de instrumente sunt necesare pentru protejarea participanților la marile competiții. Jucătorii și membrii delegațiilor au avut posibilitatea de a semnala mesajele primite, iar sistemul a verificat automat conținutul publicat pe principalele platforme sociale. Multe dintre postările raportate au fost eliminate după analiză.

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Fenomenul discursului instigator la ură rămâne o provocare pentru sportul mondial. Oficialii susțin că tehnologia poate reduce impactul acestor atacuri, însă soluția depinde și de colaborarea cu platformele sociale și cu autoritățile din fiecare țară. Obiectivul este ca sportivii să își desfășoare activitatea fără a deveni ținta unor campanii de hărțuire online.

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Raportul evidențiază și principalele categorii vizate de mesajele de ură. Aproximativ 66% dintre atacurile identificate au fost îndreptate împotriva persoanelor din Africa de Nord, în timp ce 13% au vizat comunitățile musulmane. Totodată, 74% dintre mesajele analizate au avut un caracter de dezumanizare, potrivit concluziilor prezentate în raport.

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Concluziile raportului arată că fenomenul nu poate fi combătut doar prin eliminarea mesajelor ofensatoare. Specialiștii susțin că educația, sancțiunile aplicate și implicarea platformelor sociale rămân elemente esențiale pentru reducerea discursului instigator la ură în sport.

Raportul publicat după Campionatul Mondial reprezintă un nou semnal de alarmă pentru lumea sportului. Deși măsurile de monitorizare au contribuit la identificarea rapidă a mesajelor abuzive, amploarea fenomenului arată că lupta împotriva rasismului din mediul online este departe de a fi încheiată.

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