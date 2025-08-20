News

Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea sfidătoare a ministrului Sănătății

FANATIK a obținut un raport al inspectorilor pentru drepturile omului privind condițiile de spitalizare din cel mai mare spital de psihiatrie din țară.
Marian Păvălașc
20.08.2025 | 05:46
Raport cutremurator tortura si tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Sapoca Tacerea sfidatoare a ministrului Sanatatii
SPECIAL FANATIK
Pacienții de la Sapoca sunt agresați, susține un raport oficial

Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a descoperit, în timpul unei inspecții din luna iunie, că doar în ultimele 30 de zile pacienții din Spitalul Săpoca, județul Buzău, au fost agresați de personalul unității. Cazurile grave de violență descoperite de inspectori: pacienți calmi contenționați abuziv, bruscați și loviți, o pacientă bătută de o infirmieră, alta târâtă pe jos și imobilizată cu fața acoperită.

ADVERTISEMENT

Conducerea unității spitalicești, asigurată de directorul Gabriela Pîrîu, și Ministerul Sănătății nu au răspuns până acum la solicitările FANATIK. Nici ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, nu a avut vreo reacție atunci când i-am descris situația descoperită de inspectorii Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenției ONU. L-am întrebat dacă i s-a raportat situația și dacă a emis vreo măsură.

Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a sesizat Poliția după ce a descoperit violențe și tortură asupra pacienților de la Spitalul Săpoca, iar DSP și DSV au fost notificate urgent după găsirea a 21,7 kg de carne expirată destinată bolnavilor psihici.

ADVERTISEMENT

Abuzuri grave asupra bolnavilor cu afecțiuni psihice de la Spitalul Sapoca

Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități este o autoritate autonomă aflată sub control parlamentar, care supervizează respectarea drepturilor omului, în special a categoriilor sensibile. Inspecția la Spitalul Săpoca s-a desfășurat în perioada 16-22 iunie.

Pacienții de la spitalul din Buzău sunt lipsiți de protecție, pentru că aici sunt internați românii cu afecțiuni psihice care nu pot fi considerați răspunzători de faptele lor în fața legii.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Clădire unde sunt cazați pacienți fără răspundere în Spitalul Săpoca
Secție cu pacienți fără răspundere în fața legii de la Spitalul Săpoca din Buzău, sursa: hsapoca.ro

Cele mai mari și mai grave probleme au fost descoperite în modul în care pacienții erau tratați cu violență de personalul spitalului. „Echipa Consiliului de Monitorizare a constatat abateri grave ale acestor proceduri, ce constituie potențiale forme de tratament inuman, degradant și tortură”, se precizează în raportul consultat de FANATIK. În urma vizionării aleatorii a înregistrărilor camerelor de supraveghere, pe perioada maximă de stocare (30 zile), s-au identificat următoarele situații:

ADVERTISEMENT
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E...
Digisport.ro
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”

Pacienți calmi, bătuți fără motiv: „Pacienți calmi și cooperanți au fost supuși contenționării fizice fără justificare medicală. Într-un caz, pacientul aștepta liniștit, oferindu-și singur brațele, ceea ce arată o rutină abuzivă și nu o urgență reală. Deși registrele menționau monitorizarea funcțiilor vitale la fiecare 15 minute, imaginile arată că aceasta nu s-a realizat”, au scris inspectorii în raportul de control.

Raport al Consiliul Drepturile Omului la Spitalul Sapoca
Imagini din raportul inspecției realizate la Spitalul Sapoca de Consiliul Drepturile Omului

Un bolnav trântit de perete: „Doi pacienți au fost bruscați și loviți înaintea contenționării; unul a fost ridicat pe saltea, trântit cu putere, lovindu-se de perete și apoi căzând pe podea”, au mai observat inspectorii pe înregistrările video.

ADVERTISEMENT

Raport Consiliul Drepturilor Omului: ”Pacientă târâtă pe jos după ce a ieșit din toaletă”

Pacientă calmă lovită cu palma în cap: „O infirmieră a lovit cu palma peste cap o pacientă calmă, fără nicio provocare sau justificare”, au mai sesizat membrii comisiei de control.

O pacientă târâtă prin salon și legată: „O pacientă a fost lovită și împinsă de un infirmier când a ieșit de la toaletă, apoi târâtă pe jos prin salon și legată. Ulterior, acesta a acoperit-o cu o pătură pe față, împiedicând-o să respire liber”, au mai descoperit inspectorii.

Raport al Consiliul Drepturile Omului la Spitalul Sapoca
Imagini din raportul inspecției realizate la Spitalul Sapoca de Consiliul Drepturile Omului

Pacienții încuiați în dormitoare: „Unii pacienți erau încuiați în dormitoare, fără ca acest lucru să fie consemnat în registrul de izolare și contenționare”, este scris în raportul Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Poliția, sesizată după violențele de la Săpoca. Reacția conducerii

Aceste fapte contravin în mod direct articolului 15 al Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, consideră echipa de control „Folosirea contenționării ca măsură de rutină sau represivă este considerată tratament inuman sau degradant și poate constitui infracțiune de purtare abuzivă, lovire sau chiar tortură”, este concluzia inspectorilor.

Consiliul a sesizat de urgență poliția, care a ridicat registrele și înregistrările video, demarând verificări oficiale. Conducerea spitalului a declarat inspectorilor că au fost începute cercetări disciplinare interne și sesizate instituțiile competente. Gabriela Pîrîu, directorul spitalului, nu a răspuns la întrebările trimise de FANATIK.

Alimente expirate descoperite la cel mai mare spital psihiatric din țară

Inspectorii Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități au mai descoperit și alte nereguli la unitatea din Săpoca care nu țin de agresiunile aplicate de angajații spitalului pacienților internați la unitatea medicală din Buzău.

Pacienții dorm câte doi în pat: Secțiile V și VI Cod Penal funcționează în pavilioane vechi, cu infrastructură depășită, supraaglomerare permanentă, saltele uzate, mobilier degradat și dotări sanitare nefuncționale.

Mâncare expirată: „În blocul alimentar s-au găsit 21,7 kg de carne de pui cu termen expirat, depozitată în afara circuitului activ de preparare. DSP și DSV au fost sesizate pentru eliminare și control”, se precizează în raport.

Raport al Consiliul Drepturile Omului la Spitalul Sapoca
Imagini din raportul inspecției realizate la Spitalul Sapoca de Consiliul Drepturile Omului

Igienă deficitară în sale de mese: „Sala de mese prezintă pardoseală uzată, necesitând reparații și reamenajare pentru igienă și siguranță. Se recomandă refacerea cu materiale antiderapante și ușor de curățat, conforme destinației colective”, mai scriu inspectorii.

Protecție tacită de la Ministerul Sănătății

Spitalul Săpoca este în subordinea Ministerului Sănătății. Reprezentanții ministerului nu au răspuns până acum la întrebările trimise. Nici Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, nu a dorit să comenteze pentru FANATIK situația de la Săpoca. L-am rugat să ne precizeze măcar dacă știe despre ceea ce se întâmplă la spital și dacă a cerut verificări. Nu ne-a răspuns până acum.

Alexandru Ragobete, ministrul Sănătății
Alexandru Ragobete (centru), într-o vizită într-un unitate spitalicească, sursa Ministerul Sanatatii:Facebook

Conducerea Spitalului Săpoca, asigurată de Gabriela Pîrîu, a devenit cunoscută după ce a trimis la Ministerul Sănătății mai multe pachete de cârnați de Pleșcoi înaintea unei evaluări făcute de reprezentanții ministerului de resort

La Săpoca sunt internați bolnavii periculoși pentru societate

Secțiile cu art. 110 Cod Penal sunt secțiile din spitalele de psihiatrie special destinate pacienților care au comis fapte prevăzute de legea penală, dar care, în urma expertizei medico-legale, au fost declarați iresponsabili penal din cauza unei tulburări psihice. Articolul 110 Cod Penal prevede că, în astfel de cazuri, instanța dispune măsura de siguranță a internării medicale obligatorii, nu o pedeapsă.

Pacienții sunt considerați periculoși pentru ei sau pentru societate și trebuie tratați în spitale specializate, sub regim de supraveghere. În România, există doar patru spitale de acest tip (Săpoca – cel mai mare, Jebel, Grajduri și Ștei), iar secțiile art. 110 au infrastructură și personal dedicate tratării acestor pacienți.

Video. Nicușor Dan, după discuțiile dintre Trump și Zelenski: „Pesimiștii, printre care și...
Fanatik
Video. Nicușor Dan, după discuțiile dintre Trump și Zelenski: „Pesimiștii, printre care și eu, cred că Rusia nu-și dorește pacea”
Guvernul Bolojan vrea să interzică detașările funcționarilor publici. Cumulul pensie-salariu, în vizorul Executivului
Fanatik
Guvernul Bolojan vrea să interzică detașările funcționarilor publici. Cumulul pensie-salariu, în vizorul Executivului
Alertă în Snagov: băiat de 14 ani, dispărut în Pădurea Ghermănești. Autoritățile cer...
Fanatik
Alertă în Snagov: băiat de 14 ani, dispărut în Pădurea Ghermănești. Autoritățile cer sprijinul populației
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Păvălașc
Marian Păvălașc este jurnalist freelancer care colaborează pe zonele de Actualitate / Dezvăluiri / Reportaje / Investigații la Fanatik. A debutat în presa locală în Galați, apoi a devenit corespondent al cotidianului Evenimentul Zilei. A mai colaborat cu publicații ca Libertatea, Hotnews, Europa Liberă, dar și cu televiziunea Digi24.
Parteneri
Ianis Hagi se îmbogățește! Maccabi Tel Aviv i-a pregătit un salariu mic, dar...
iamsport.ro
Ianis Hagi se îmbogățește! Maccabi Tel Aviv i-a pregătit un salariu mic, dar o primă de instalare uriașă
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la...
gsp.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
”Întreaga lume vă urăște”. A pornit scandalul, după ce soțul a semnat contractul...
Digisport.ro
”Întreaga lume vă urăște”. A pornit scandalul, după ce soțul a semnat contractul carierei
Simona Țăranu, vacanță de vis » Fotografii electrizante cu prezentatoarea TV: „Cam așa...
gsp.ro
Simona Țăranu, vacanță de vis » Fotografii electrizante cu prezentatoarea TV: „Cam așa arată întreaga activitate”
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte:...
Libertatea.ro
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
 Creștere a bolilor transmise de căpușe, în Cehia
Clever Media
 Creștere a bolilor transmise de căpușe, în Cehia
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!