Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea sfidătoare a ministrului Sănătății

Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a descoperit, în timpul unei inspecții din luna iunie, că doar în ultimele 30 de zile pacienții din Spitalul Săpoca, județul Buzău, au fost agresați de personalul unității. Cazurile grave de violență descoperite de inspectori: pacienți calmi contenționați abuziv, bruscați și loviți, o pacientă bătută de o infirmieră, alta târâtă pe jos și imobilizată cu fața acoperită.

Conducerea unității spitalicești, asigurată de directorul Gabriela Pîrîu, și Ministerul Sănătății nu au răspuns până acum la solicitările FANATIK. Nici , nu a avut vreo reacție atunci când i-am descris situația descoperită de inspectorii Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenției ONU. L-am întrebat dacă i s-a raportat situația și dacă a emis vreo măsură.

Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a sesizat Poliția după ce a descoperit violențe și tortură asupra pacienților de la Spitalul Săpoca, iar DSP și DSV au fost notificate urgent după găsirea a 21,7 kg de carne expirată destinată bolnavilor psihici.

Abuzuri grave asupra bolnavilor cu afecțiuni psihice de la Spitalul Sapoca

Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități este o autoritate autonomă aflată sub control parlamentar, care supervizează respectarea drepturilor omului, în special a categoriilor sensibile. Inspecția la Spitalul Săpoca s-a desfășurat în perioada 16-22 iunie.

Pacienții de la spitalul din Buzău sunt lipsiți de protecție, pentru că aici sunt internați românii cu afecțiuni psihice care nu pot fi considerați răspunzători de faptele lor în fața legii.

Cele mai mari și mai grave probleme au fost descoperite în modul în care pacienții erau tratați cu violență de personalul spitalului. „Echipa Consiliului de Monitorizare a constatat abateri grave ale acestor proceduri, ce constituie potențiale forme de tratament inuman, degradant și tortură”, se precizează în raportul consultat de FANATIK. În urma vizionării aleatorii a înregistrărilor camerelor de supraveghere, pe perioada maximă de stocare (30 zile), s-au identificat următoarele situații:

Pacienți calmi, bătuți fără motiv: „Pacienți calmi și cooperanți au fost supuși contenționării fizice fără justificare medicală. Într-un caz, pacientul aștepta liniștit, oferindu-și singur brațele, ceea ce arată o rutină abuzivă și nu o urgență reală. Deși registrele menționau monitorizarea funcțiilor vitale la fiecare 15 minute, imaginile arată că aceasta nu s-a realizat”, au scris inspectorii în raportul de control.

Un bolnav trântit de perete: „Doi pacienți au fost bruscați și loviți înaintea contenționării; unul a fost ridicat pe saltea, trântit cu putere, lovindu-se de perete și apoi căzând pe podea”, au mai observat inspectorii pe înregistrările video.

Raport Consiliul Drepturilor Omului: ”Pacientă târâtă pe jos după ce a ieșit din toaletă”

Pacientă calmă lovită cu palma în cap: „O infirmieră a lovit cu palma peste cap o pacientă calmă, fără nicio provocare sau justificare”, au mai sesizat membrii comisiei de control.

O pacientă târâtă prin salon și legată: „O pacientă a fost lovită și împinsă de un infirmier când a ieșit de la toaletă, apoi târâtă pe jos prin salon și legată. Ulterior, acesta a acoperit-o cu o pătură pe față, împiedicând-o să respire liber”, au mai descoperit inspectorii.

Pacienții încuiați în dormitoare: „Unii pacienți erau încuiați în dormitoare, fără ca acest lucru să fie consemnat în registrul de izolare și contenționare”, este scris în raportul Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Poliția, sesizată după violențele de la Săpoca. Reacția conducerii

Aceste fapte contravin în mod direct articolului 15 al Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, consideră echipa de control „Folosirea contenționării ca măsură de rutină sau represivă este considerată tratament inuman sau degradant și poate constitui infracțiune de purtare abuzivă, lovire sau chiar tortură”, este concluzia inspectorilor.

Consiliu , care a ridicat registrele și înregistrările video, demarând verificări oficiale. Conducerea spitalului a declarat inspectorilor că au fost începute cercetări disciplinare interne și sesizate instituțiile competente. Gabriela Pîrîu, directorul spitalului, nu a răspuns la întrebările trimise de FANATIK.

Alimente expirate descoperite la cel mai mare spital psihiatric din țară

Inspectorii Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități au mai descoperit și alte nereguli la unitatea din Săpoca care nu țin de agresiunile aplicate de angajații spitalului pacienților internați la unitatea medicală din Buzău.

Pacienții dorm câte doi în pat: Secțiile V și VI Cod Penal funcționează în pavilioane vechi, cu infrastructură depășită, supraaglomerare permanentă, saltele uzate, mobilier degradat și dotări sanitare nefuncționale.

Mâncare expirată: „În blocul alimentar s-au găsit 21,7 kg de carne de pui cu termen expirat, depozitată în afara circuitului activ de preparare. DSP și DSV au fost sesizate pentru eliminare și control”, se precizează în raport.

Igienă deficitară în sale de mese: „Sala de mese prezintă pardoseală uzată, necesitând reparații și reamenajare pentru igienă și siguranță. Se recomandă refacerea cu materiale antiderapante și ușor de curățat, conforme destinației colective”, mai scriu inspectorii.

Protecție tacită de la Ministerul Sănătății

Spitalul Săpoca este în subordinea Ministerului Sănătății. Reprezentanții ministerului nu au răspuns până acum la întrebările trimise. Nici Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, nu a dorit să comenteze pentru FANATIK situația de la Săpoca. L-am rugat să ne precizeze măcar dacă știe despre ceea ce se întâmplă la spital și dacă a cerut verificări. Nu ne-a răspuns până acum.

Conducerea Spitalului Săpoca, asigurată de Gabriela Pîrîu, a devenit cunoscută după ce a trimis la Ministerul Sănătății înaintea unei evaluări făcute de reprezentanții ministerului de resort

La Săpoca sunt internați bolnavii periculoși pentru societate

Secțiile cu art. 110 Cod Penal sunt secțiile din spitalele de psihiatrie special destinate pacienților care au comis fapte prevăzute de legea penală, dar care, în urma expertizei medico-legale, au fost declarați iresponsabili penal din cauza unei tulburări psihice. Articolul 110 Cod Penal prevede că, în astfel de cazuri, instanța dispune măsura de siguranță a internării medicale obligatorii, nu o pedeapsă.

Pacienții sunt considerați periculoși pentru ei sau pentru societate și trebuie tratați în spitale specializate, sub regim de supraveghere. În România, există doar patru spitale de acest tip (Săpoca – cel mai mare, Jebel, Grajduri și Ștei), iar secțiile art. 110 au infrastructură și personal dedicate tratării acestor pacienți.