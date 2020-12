Raport devastator al OMS despre pandemie, ținut secret. Italia, implicată. S-a aflat totul!

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) este acuzată că a conspirat cu Ministerul italian al Sănătății pentru a elimina un raport care dezvăluie gestionarea defectuoasă de către Italia a pandemiei la debutul acesteia, raport a cărui publicare a fost destinată prevenirii viitoarelor decese.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Numit “O provocare fără precedent: primul răspuns al Italiei la Covid-19”, documentul a fost publicat pe site-ul OMS pe 13 mai înainte de a fi dat jos a doua zi.

Documentul ar fi fost eliminat la cererea lui Ranieri Guerra, directorul general adjunct al OMS pentru inițiative strategice, scrie The Guardian.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Planul pandemic al Italiei, neactualizat din 2006

Italia a fost prima țară europeană cuprinsă de pandemie. Raportul, întocmit de omul de știință OMS Francesco Zambon împreună cu 10 colegi din întreaga Europă, a fost finanțat de guvernul din Kuweit cu scopul de a furniza informații țărilor care nu au fost încă afectate.

Raportul de 102 pagini spunea că planul de combatere al pandemiilor din Italia nu a fost actualizat din 2006 și că, din cauza nepregătirii, răspunsul inițial din partea spitalelor a fost „improvizat, haotic și creativ”. A fost nevoie de timp pentru ca îndrumările oficiale să devină disponibile, a adăugat raportul.

ADVERTISEMENT

Documentul ar fi fost eliminat la cererea lui Ranieri Guerra, directorul general adjunct al OMS pentru inițiative strategice. Guerra a fost directorul general pentru prevenția în sănătate la Ministerul italian al Sănătății între 2014 și sfârșitul anului 2017 și, prin urmare, a fost responsabil pentru actualizarea planului pandemic conform noilor orientări stabilite de OMS și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Guerra se numără printre oamenii de știință din grupul de lucru Covid-19 al guvernului italian.

Planul învechit este un element crucial în anchetele preliminare desfășurate de procurorii din Bergamo – provincia lombardă cea mai afectată în timpul primului val al pandemiei – în eventualitatea neglijenței penale a autorităților. Decesele legate de Covid în Italia au depășit 60.000 duminică, cel mai mare număr din Europa continentală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anchetatorii folosesc, de asemenea, un raport întocmit după primul val de un general al armatei în retragere, Pier Paolo Lunelli, care a concluzionat că până la 10.000 de decese ar putea fi atribuite lipsei unor protocoale anti-pandemice suficiente.

Autorii raportului împiedicați să apară în fața procurorilor

Zambon, care are sediul la biroul OMS din Veneția, a fost convocat de trei ori pentru a vorbi cu procurorii, dar a fost împiedicat să facă acest lucru de către OMS, care a insistat că el și ceilalți 10 cercetători implicați în producerea raportului ar trebui să aibă imunitate. Numai Guerra a fost audiat de procurori la începutul lunii noiembrie, dar conținutul ședinței nu a fost dezvăluit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După ce a fost emisă prima convocare la Zambon și la ceilalți cercetători, OMS a declarat că procurorii regionali trebuie să urmeze canalele diplomatice, făcându-și cererea prin intermediul ministerului de externe al Italiei.

Cea mai recentă convocare a lui Zambon a fost pe 10 decembrie, dar din nou i s-a interzis accesul, în ciuda solicitării permisiunii.

ADVERTISEMENT

„Când am primit prima citație, am raportat-o ​​biroului juridic al OMS și, la scurt timp, au răspuns spunând că nu pot merge, fiind protejat de imunitate, în ciuda faptului că am vrut să merg, deoarece aveam ceva de spus”, a declarat Zambon.

Zambon susține că Guerra l-a amenințat cu concedierea, cu excepția cazului în care era dispus să modifice partea textului referitoare la planul învechit. El a spus că, în ciuda faptului că a informat oficialii înalți ai OMS cu privire la amenințările și riscurile pe care le prezintă transparența și neutralitatea organizației, nu a fost efectuată nicio anchetă internă. La acea vreme, OMS nu a explicat de ce a fost eliminat raportul, dar a declarat într-o declarație săptămâna trecută că „conține inexactități și inconsecvențe”.

ADVERTISEMENT

„Raportul nu a criticat guvernul italian, ci a evidențiat criticile cu care se confruntă în gestionarea pandemiei, pornind de la premisa vechiului plan de pandemie, care a fost doar„ reconfirmat ”și nu a fost actualizat în 2017”, a spus Zambon. „Echipa a verificat amănunțit acest lucru și a constatat că toate planurile care au venit după 2006 au fost doar copiate – nu a fost schimbat niciun cuvânt sau virgulă în text.”

Zambon susține că, cu o lună înainte de publicare, a trimis un rezumat al constatărilor către Guerra, care l-a împărtășit cu ministrul italian al Sănătății, Roberto Speranza.

E-mailurile trimise în mai lui Zambon de Guerra și Hans Kluge, directorul OMS pentru Europa – care a scris și introducerea documentului eliminat – par să reflecte, de asemenea, un pact încheiat cu ministerul italian al sănătății pentru a menține raportul secret.

Ministerul italian al Sănătății neagă orice implicare

OMS a precizat pentru The Guardian joi: „În prezent lucrăm cu guvernul italian pentru a clarifica problema”. Referindu-se la documentul eliminat, organizația a adăugat: „În timp ce acesta era offline, a fost luată o decizie de a folosi în schimb un nou mecanism creat în primele luni ale pandemiei, menit să ajute statele membre să efectueze revizuiri intra-acțiuni și să evalueze răspunsurile la Covid-19; să urmeze cele mai bune practici; să prevină erorile; și să actualizeze planurilor naționale de pregătire strategică și de răspuns. Prin urmare, documentul nu a fost republicat. Înțelegem că emiterea și eliminarea ulterioară a raportului au provocat confuzie și ne-am actualizat procedurile de publicare în consecință.”

Ministerul Sănătății din Italia a negat orice implicare: „Din câte știm, acesta nu este un document oficial al OMS și nu a fost trimis niciodată Ministerului Sănătății, care, prin urmare, nu a evaluat-o sau nu a comentat-o ​​niciodată. Orice informație referitoare la aceasta nu provine din surse instituționale”, a spus într-un comunicat.

Dacă procurorii din Bergamo constată că Italia nu a reușit să-și actualizeze planul de pandemie, atunci toți miniștrii sănătății și primii miniștri din 2013 riscă să fie judecați.

Zambon a declarat că informațiile conținute în raportul său ar fi putut ajuta la salvarea de vieți în țări care se aflau în spatele curbei pandemiei.

„Am scris cu disperare tuturor înalților oficiali, inclusiv directorului general, avertizând despre pericolul [blocării raportului]”, a spus el. „Publicarea sa avea un potențial de salvare a vieții, iar responsabilitatea și responsabilitatea OMS erau în joc, deoarece un conflict personal de interese era considerat mai important decât împărtășirea lecțiilor învățate din țara cea mai afectată în acel moment.”

Zambon a spus că este gata să colaboreze cu procurorii. „Nu este vorba de consecințele pe care le-aș putea suferi. Fac asta pentru că cred cu tărie că lumea are nevoie de o OMS transparentă și independentă, care să se concentreze în cele din urmă asupra oamenilor.”