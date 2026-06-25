Raport rușinos al Curții de Conturi! 35 de federaţii sportive naţionale au făcut cheltuieli neeligibile din bani publici. La cât se ridică prejudiciul

ADVERTISEMENT

Curtea de Conturi a României a publicat pe data de 24 martie 2026 raportul de audit financiar care a vizat bugetul şi în 2023 şi 2024. În cadrul acestui raport, nu mai puţin de 35 de federaţii sportive au efectuat cheltuieli neeligibile.

35 de federaţii sportive au făcut cheltuieli neeligibile din bani publici! Prejudiciul se ridică la un sfert de milion de euro

FANATIK a aflat care sunt cele 35 de federaţii sportive naţionale care au efectuat aceste cheltuieli ilegale. Suma totală la care se ridică prejudiciul este de 1.192.752,34 lei, adică 230.000 de euro. Ce au făcut mai exact aceste federaţii? Din sumele încasate de la bugetul de stat prin Agenţia Naţională pentru Sport, federaţiile au plătit contravaloarea unor servicii contrar prevederilor legale.

ADVERTISEMENT

În tabelul pe care FANATIK îl publică în premieră se observă cum federaţiile au folosit banii publici pentru a plăti administrative şi operaţionale, lucru interzis în legislaţia de finanţare. Sumele au fost folosite de la servicii de contabilitate, servicii juridice, utilităţi sau audit, până la salubritate, RCA şi Casco, servicii de secretariat sau servicii de telefonie.

Federaţia Română de Handbal, în topul cheltuielilor ilegale! A dat bani pe servicii juridice şi HR

în raportul Curţii de Conturi în ceea ce priveşte cheltuielile neeligibile din fonduri publice. FRH a dat 160.849 de lei pe servicii juridice şi servicii HR. Pe locul secund este Federaţia Română de Polo, iar podiumul „ruşinii” este completat de Federaţia Română de Box.

ADVERTISEMENT

Topul federaţiilor cu cele mai mari abateri:

Federaţia Română de Handbal – 160.849 de lei – bani plătiţi pe servicii de juridice şi servicii HR Federația Română de Polo: 125.518,52 lei – bani plătiţi pe servicii de contabilitate, servicii juridice şi altele Federația Română de Box: 118.306,75 lei – bani plătiţi pe servicii de contabilitate, utilităţi, curăţenie, dezinsecţie, RCA + rovinietă şi CASCO Federația Română de Karate: 76.529,30 lei – marea majoritate a banilor au mers pe servicii de contabilitate Federația Română de Oină: 66.211,92 – la fel ca la FR de Karate, majoritatea banilor au mers pe servicii de contabilitate

Serviciile de contabilitate, cea mai mare gaură din buget!

Tabelul Curţii de Conturi şi prezentat de FANATIK arată că cele mai mari sume au mers către serviciile de contabilitate. Cele 35 de federaţii au cheltuit în total 443.595,18 de lei pentru servicii de contabilitate în mod ilegal, sumele primite de la Agenţia Naţională pentru Sport nefiind eligibile pentru astfel de servicii.

ADVERTISEMENT

Pe locul secund, la mare distanţă, sunt serviciile juridice: 282.798,98 de lei. Plata utilităţilor apare pe locul 3 în acest top, cu 124.701,54 de lei din fonduri publice alocate în mod ilegal pentru plata gazului, curentului şi a apei, în timp ce pentru servicii de audit s-au plătit 118.319,00 de lei.

ADVERTISEMENT

Tabelul „ruşinii”: cele 35 de federaţii sportive, sumele cheltuite şi serviciile

Cum a verificat Curtea de Conturi federaţiile?

Curtea de Conturi a pornit o amplă operaţiune de verificare a bugetului şi a cheltuielilor Agenţiei Naţionale pentru Sport. În ceea ce priveşte Federaţiile, au fost comparate rapoartele depuse la ANS cu extrasele de cont reale.

Auditorii au verificat facturile decontate din bani publici şi au văzut dacă aceste cheltuieli sunt eligibile sau nu. Concret, legislaţia prevede ca aceşti bani să fie folosiţi în competiţii, pentru cazările sportivilor, echipamente, etc. Astfel, cheltuieli precum contabilitate, avocaţi, utilităţi şi altele sunt neeligibile.

ADVERTISEMENT

Ce înseamnă cheltuieli neeligibile?! Federaţiile, obligate să returneze banii

Situaţia cheltuielilor neeligibile apare în momentul în care sumele din bani publici alocate federaţiilor sunt folosite pentru chestiuni care nu sunt prevăzute în contractul de finanţare sau în programul sportului respectiv. Cu alte cuvinte, statul dă bani pentru a cumpăra echipament sportivilor, doar că sumele folosite sunt pentru contabilitate, avocaţi, utilităţi, RCA, CASCO sau altele.

Legea interzice expres folosirea fondurilor publice care sunt alocate proiectelor sportive pentru alt scop, precum sunt cheltuielile de funcţionare. În acest caz, conform legislaţiei în vigoare, Federaţiile trebuie să restuie toţi banii, adică 1.192.752,34 lei. La această sumă se adaugă penalităţi. Dat fiind faptul că au fost încălcate normele legale, Curtea de Conturi a sesizat Parchetul în acest caz.