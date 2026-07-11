Raport şocant înainte de startul SuperLigii! Slovan Liberec a încasat din transferuri mai mult decât toate echipele din campionat. Cum arată comparaţia cu Polonia şi Cehia

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De curând, FANATIK (prima ligă poloneză). Deși prima de instalare nu era deloc una neglijabilă (200k EUR), contractul oferit lui Tobias a surprins – 40k EUR lunar. Aceasta a fost o prima informație care a atras atenția.

Raport şocant! Slovan Liberec a încasat mai mult din transferuri decât toată SuperLiga

Vineri, într-o intervenție la Digisport, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, vorbind despre campania de transferuri a clubului pe care îl conduce, a oferit o declarație cel puțin interesantă: “România devine o piață din ce în ce mai slabă. Polonia și Cehia și Ungaria devin mai atractive. Va deveni din ce în ce mai greu ca echipele din România să facă transferuri la început de sezon, în iulie.”

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În fine, analizând adversarul Rapidului din , club clasat pe locul 6 în campionatul intern la finalul sezonului trecut, am remarcat un detaliu incredibil: Slovan a încasat vara asta din vânzări de jucători mai mult decât toată Superliga cumulat. Și asta nu e cea mai importanta informație; de-a dreptul șocant (pentru fotbalul de club românesc) este că a obținut aceste sume vânzând în campionatul intern.

Dacă unim aceste puncte și intrăm puțin mai adânc în detalii, concluzia este mult mai dură – va deveni din ce în ce mai greu ca echipele din România să facă transferuri nu doar la început de sezon, în iulie, ci în general. Pentru că în jungla fotbalului, sălbăticiunile se hrănesc în ordinea relevanței. Iar Superliga pierde teren la acest capitol.

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Fotbalul – oglinda societății

Inclusiv (sau mai ales) din perspectiva economică. Fotbalul profesionist are nevoie de bani pentru a funcționa, așadar cu cât economia este mai puternică, mai solidă, fotbalul este mai prosper. Haideți să pornim așadar de la rădăcina problemei și să înțelegem cum stau lucrurile din acest punct de vedere. Ce spun indicatorii macroeconomici?

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Îmbucurător, poziția de lider trece de la o țară la alta în funcție de criteriul analizat. Polonia conduce la PIB și creștere economică, Cehia la PIB per capita și salariu mediu, România la…inflație. În Cehia și Polonia salariul net este cu aproximativ 60% mai mare decât în România, PIB-ul per capita este cu 60% mai mare în Cehia decât în România. Din perspectiva creșterii economice, Romania stagnează, dar “compensează” prin cea mai mare inflație din UE. Pentru al doilea an consecutiv.

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Începe să fie parcă ceva mai clar de ce fotbalul din Cehia și Polonia decolează, în timp ce Superliga se întreabă de ce nimeni nu se grăbește să semneze în România.

Cehia și Polonia, salarii de 1 mil EUR pe sezon

Hai să vedem ce se mai vinde și ce se mai cumpără prin Cehia și Polonia. Și mai ales ce prețuri se practică. Transferul lui Christensen poate fi mai puțin relevant în discuție, pentru că clubul care l-a achiziționat are o poveste specială.

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Finanțatorul de la Wieczysta Kraków este Wojciech Kwiecień, un om de afaceri din Cracovia supranumit în presa poloneză „król aptek” — „regele farmaciilor”. El a preluat clubul (unul nesemnificativ în fotbalul polonez) în ligile inferioare și l-a dus în Ekstraklasa (prima ligă) printr-o strategie agresivă: salarii și transferuri importante, peste nivelul ligii în care clubul activa. Asta a condus la promovări rapide, dar Wieczysta este un caz atipic. Mikkel Maigaard (mijlocaș defensiv danez), de exemplu, a fost adus în liga 2 (de la Cracovia, din liga 1, în ideea promovării) cu un salariu (brut) de aproximativ 40k EUR (aproximativ 26k EUR net).

Totuși, atât în Cehia, cât și în Polonia, salariile de top ating pragul de 1 mil EUR (brut) pe sezon – Rrahmani si Tomáš Chorý în Cehia, Luis Enrique Palma, Alejandro Pozo, Mikael Ishak în Polonia. Desigur, nu există informații oficiale cu privire la contractele jucătorilor, de aceea sumele de transfer ne pot ajuta să ne facem o idee poate mai clara despre forța cluburilor din aceste campionate.

Polonia – achiziții

În top 10 achiziții din această vară, Lech Poznan (campioana ediției trecute) apare de 3 ori, cu 8 mil EUR cheltuiți. Atenție – Lech cumpără de la Celtic, de la Metz și de la Goztepe. Korona, echipă de mijlocul clasamentului (locul 11), cumpără de 2.7 mil EUR din campionatul intern.

Polonia – vânzări

Transferurile de top sunt în Germania și Belgia (Ekstraklasa vinde în mod uzual în Bundesliga). Sumele nu sunt spectaculoase, însă arată un flux constant de intrări semnificative în bugetele cluburilor poloneze. Iar perioada de transferuri este în plina desfășurare.

Jagiellonia a atras atenția lui Red Bull Salzburg (modelul Rapidului…offf…) cu un mijlocaș ofensiv de 19 ani pentru care a încasat 6 mil EUR.

Cehia – achiziții

Slavia face spectacol; asta înseamnă “lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor”. Ca să transferi în iulie, trebuie să plătești. Iar Slavia plătește – aproximativ 18 mil EUR pe 5 jucători. Remarcabil este faptul că aproape 15 mil EUR au rămas în campionatul intern – 10.5 mil EUR la Slovan și 4 mil EUR la Sigma Olomouc.

Sparta vine din urmă cu “doar” 6 mil EUR cheltuiți până acum, dar probabil vor urma alte achiziții odată cu vânzarea lui Rrahmani. De remarcat că Sparta cumpără de la Ajax.

Cehia – vânzări

Sparta a încasat până acum peste 13 mil EUR pe Rrahmani, Kairinen și Danek (și mai așteaptă încă 2 mil din bonusuri). Slavia nu vinde, pentru că are un obiectiv ambițios – grupele CL.

Remarcabilă este ponderea mișcărilor interne: Slovan a încasat 10.5 mil EUR de la Salvia pentru 2 jucători, Viktoria Plzen a plătit colegelor de competiție aproximativ 4.5 mil EUR pentru 3 fotbaliști, iar Sigma a vândut (tot la Slavia) un jucător cu 4 mil EUR. Practic 19 mil EUR din acest top au rămas în campionatul intern.

Interesant, Banik Ostrava (locul 15) a vândut la Royal Union SG un închizător cu 5 mil EUR. Acolo unde FCSB l-a cedat pe Olaru cu 3 mil EUR.

Pe nesimțite, între fotbalul românesc și cel din centrul europei se cască o prăpastie. Ce e mai la vest de Cehia sau Polonia nici măcar nu știm, pentru că nu se mai vede. Acesta este, din păcate, motivul pentru care cluburile românești care își propun un salt calitativ nu reușesc să aducă fotbaliști în Iulie. Superliga nu este în Iulie o opțiune pentru ei. Pentru astfel de “marfă”, actorii Superligii trebuie să aștepte începutul de Septembrie. Până atunci, tinere speranțe, sau jucători aflați într-un moment dificil al carierei, care speră să se relanseze în România.