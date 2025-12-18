Raport Wyscout pentru AEK Atena. U Craiova își joacă viitorul în Conference League în fața unei echipe în mare formă. Care e marea slăbiciune a grecilor

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este pe locul 23 în grupa de Conference League, înaintea ultimului meci din această fază a competiției, la Atena, cu AEK, joi de la ora 22:00. Miza pentru olteni este să prindă un loc în primele 24, care ar asigura calificarea în faza play-off pentru optimile de finală. Misiunea este una extrem de complicată, grecii au un sezon bun și traversează o perioadă excelentă.

AEK Atena, în formă maximă înainte de duelul cu Universitatea Craiova din Conference League. Raport Wyscout al grecilor

AEK Atena este pe locul 4 în grupa de Conference League și are nevoie de un rezultat bun pentru a-și asigura top 8 și calificarea directă în optimile de finală. FANATIK a analizat raportul Wyscout pentru 10 meciuri disputate de AEK Atena în intervalul 29 octombrie – 11 decembrie. În care grecii au obținut 9 victorii și au făcut o singură remiză. De atunci au mai jucat un meci, 5-0 pe terenul lui Panetolikos.

ADVERTISEMENT

Ultima partidă pierdută de AEK Atena a fost pe 26 octombrie, 0-2 pe terenul celor de la Olympiacos. De atunci au fost 10 victorii și o singură remiză în toate competițiile, campionat, cupă și Conference League. În campionat, AEK Atena este pe locul 2, la un punct în spatele liderului Olympiacos și cu două puncte peste PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, a treia clasată.

Cele 10 partide analizate în raportul Wyscout

11 decembrie 2025: Samsunspor – AEK Atena 1-2 (Conference League)

07 decembrie 2025: AEK Atena – Atromitos 4-1 (Super League Grecia)

03 decembrie 2025: AEK Atena – OFI Creta 2-0 (Cupa Greciei)

30 noiembrie 2025: Panathinaikos – AEK Atena 2-3 (Super League Grecia)

27 noiembrie 2025: Fiorentina – AEK Atena 0-1 (Conference League)

23 noiembrie 2025: AEK Atena – Aris Salonic 1-0 (Super League Grecia)

09 noiembrie 2025: OFI Creta – AEK Atena 0-1 (Super League Grecia)

06 noiembrie 2025: AEK Atena – Shamrock Rovers 1-1 (Conference League)

02 noiembrie 2025: AEK Atena – Paneotolikos 1-0 (Super League Grecia)

29 octombrie 2025: Ilioupoli – AEK Atena 0-1 (Cupa Greciei)

AEK Atena este o echipă cotată la o valoare totală de 70,48 milioane de euro, conform Transfermarkt.de. Aproape de 3 ori mai mult decât Universitatea Craiova, cu 25,90 milioane de euro pentru olteni, conform aceleiași surse. Cei mai bine cotați jucători ai grecilor sunt mijlocașul Orbelin Pineda, la 7 milioane de euro, și fostul atacant al lui Real Madrid și AC Milan, Luka Jovic, evaluat la 6 milioane euro.

ADVERTISEMENT

Cifrele lui Răzvan Marin la AEK Atena. Românul a fost integralist la victoriile cu Fiorentina și Samsunspor, este anunțat titular și cu U Craiova

, transferat în această vară de la Cagliari pentru 1,7 milioane de euro. Este în mod normal titular la greci, dar nu a fost integralist niciodată în meciurile din campionat. În schimb a jucat toate minutele în ultimele victorii spectaculoase pe care le-a obținut AEK Atena, cu Samsunspor și Fiorentina, ambele în deplasare.

ADVERTISEMENT

Cifrele românului în cele 10 meciuri analizate sunt destul de bune. A jucat un total de 532 minute și a și marcat un gol, la singurul șut pe poartă pe care a reușit să îl trimită. Este vorba de golul din lovitură liberă marcat pe terenul lui Samsunspor. Capitolul cel mai bun al lui Marin este acuratețea paselor, cu un procent de 88 la sută.

De asemenea, românul are și 33 de mingi recuperate în cele 10 meciuri analizate, dintre care 18 în jumătatea adversă. La capitolul dueluri câștigate, procentajul românului, 49 la sută, nu este chiar impresionant. Marin a reușit 3 driblinguri în cele 10 meciuri analizate de Wyscout, dintr-un total de 6 încercate.

ADVERTISEMENT

Mexicanul Pineda este jucătorul de la AEK Atena care driblează cel mai mult. Pereyra, fost la Juventus, remarcat pentru acuratețea paselor: 97 la sută

joacă de obicei într-un sistem 4-4-1-1. Luka Jovic este în mod normal vârful împins al grecilor. Răzvan Marin joacă uneori chiar în spatele atacantului, poziție în care alternează chiar cu Orbelin Pineda. Mexicanul este un jucător mai creativ și se remarcă prin driblingurile sale. Este de departe cel mai bun la acest capitol dintre mijlocașii lui AEK: 23 driblinguri încercate, dintre care 15 reușite.

Roberto Pereyra, fost jucător la Juventus, este un alt jucător cu nume sonor de la AEK Atena. Doar că argentinianul a prins doar 268 minute în perioada analizate de Wyscout. Timp în care a avut un procentaj al paselor reușite absolut fabulos, 97 la sută. Adică 120 din 124 încercate! Dar la dueluri câștigate nu stă chiar așa bine, doar 38 la sută procentaj.

Koita și Gacinovic sunt în mod normal ceilalți doi titulari în linia de mijloc. Ambii câte un gol marcat în cele 10 meciuri analizate. Sunt jucătorii care au trimis și cele mai multe șuturi cadrate în acest interval, cu excepția lui Jovic. Șapte șuturi cadrate pentru Koita și cinci trimise de Gacinovic.

Luka Jovic, atacantul pentru care Real Madrid plătea 63 de milioane de euro în 2019, principalul pericol pentru Universitatea Craiova

Luka Jovic are un sezon bun după mulți ani dezamăgitor. Sârbul era cumpărat de Real Madrid de la Frankfurt în 2019 pentru 63 de milioane de euro. Poate cel mai nereușit transfer din istorie pentru „galactici”, pleca pe gratis 3 ani mai târziu. 3 goluri în 51 de meciuri pentru madrileni. Jovic a avut evoluții ceva mai bune la Fiorentina și AC Milan, dar nimic impresionant. 13 goluri pentru fiecare dintre formațiile italiene.

La AEK Atena, unde ajungea în luna august, Luka Jovic are deja 9 goluri. Dintre care șase marcate chiar în intervalul analizat de Wyscout. În care cifrele nu sunt neapărat grozave, dar eficiența este de invidiat. 34 de atingeti în careu în total, 11 șuturi cadrate și șase goluri în intervalul de 10 meciuri. Defensiva Craiovei va trebui să încerce să îl anihileze pe sârb.

Domogoj Vida, 36 de ani, punctul slab din apărarea lui AEK Atena! U Craiova trebuie să profite de lipsa de mobilitate și de viteză a croatului

Thomas Strakosha, fostul portar al lui Lazio, este unul dintre oamenii care au contribuit cel mai mult la forma bună pe care o traversează AEK Atena. Doar cinci goluri încasate în perioada analizată și prestații apreciate pentru jucătorul de 30 de ani, născut chiar la Atena, dar care reprezintă Albania la nivel internațional.

Filipe Relvas este om de bază în centrul defensivei, cu un procentaj de 68 la sută al duelurilor câștigate. Cel mai bun din lotul lui AEK Atena la acest capitol, urmat chiar de colegul obișnuit din defensivă, Harold Moukoudi. Cei doi au formează un cuplu defensiv foarte apreciat în Grecia. Dar Moukoudi este indisponibil, deci în locul său va intra, cel mai probabil, Domagoj Vida.

Vida, internațional croat, cu o carieră impresionantă, a ajuns la 36 de ani. Este lent și predispus la erori, mai ales că a jucat foarte puțin în acest sezon. Este, teoretic, veriga slabă din apărarea grecilor, iar oltenii trebuie să își concentreze atacurile pe zona lui. Chiar dacă nu va juca Vida, cert este că AEK Atena are probleme în a găsi un fundaș bun lângă Relvas, în absența lui Moukoudi. În benzi, Rota și Pilios ar fi variantele normale, doi jucători cu apetit ofensiv. Rota are 3 pase decisive în cele 10 meciuri analizate, Pilios a dat și el una.